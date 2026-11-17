Il 12 giugno una direttiva americana ha spinto Anthropic a spegnere in tutto il mondo i suoi due modelli più potenti: alcune aziende hanno continuato a lavorare, altre hanno accusato il colpo. Con Francesca Zanolla, del World Economic Forum, abbiamo cercato di capire che cosa significa oggi la sovranità sull’intelligenza artificiale e la resilienza digitale per aziende e Stati

Il 12 giugno una direttiva del governo americano ha spinto Anthropic a spegnere in tutto il mondo i suoi due modelli più potenti; cinque mesi dopo, quell’episodio è forse l’esempio, il banco di prova più chiaro per le imprese che hanno progetti, processi o settori che si poggiano sull’intelligenza artificiale. Francesca Zanolla, Manager AI Competitiveness al Centre for AI Excellence del WEF, ha parlato di sovranità dell’AI e di resilienza tecnologica in un’intervista a Digitalic e al podcast DigitMondo. Il punto di partenza è una constatazione sui vertici aziendali: «Quasi nessun CEO con cui lavoriamo ci chiede di focalizzarsi sull’indipendenza end to end a livello di stack»; quello che chiedono è controllo, sui dati, sui fornitori e sulla possibilità di continuare a operare qualunque cambiamento normativo o di mercato si verifichi. La conseguenza pratica è che la sovranità si misura sulla capacità di scegliere in ogni momento quale fornitore usare, quale infrastruttura, quale AI, potendo scegliere senza mettere a repentagli l’attività aziendale, insomma si salva chi sa (è in grado) di andarsene e ha una strada alternativa da poter seguire.

Cosa ha insegnato il caso Anthropic

I fatti li abbiamo ricostruiti su Digitalic: il 9 giugno Anthropic lancia Claude Fable 5 e Mythos 5; tre giorni dopo il Dipartimento del Commercio statunitense, con una direttiva di controllo sulle esportazioni, impone di sospendere l’accesso ai due modelli per qualsiasi cittadino straniero, dentro e fuori gli Stati Uniti. La restrizione è così ampia che l’azienda sceglie di spegnerli per tutti; il provvedimento viene ritirato il 30 giugno e Fable 5 torna disponibile dal 1° luglio. Su che cosa abbia significato per le aziende europee ci eravamo chiesti già allora se Washington potesse spegnere l’AI delle imprese.

Per Francesca Zanolla l’episodio ha dato concretezza a un rischio di cui si parlava da tempo. «Ha reso consapevoli molte realtà che il controllo sulle esportazioni riguarda non soltanto i chip, non soltanto le componenti fisiche, ma che si può estendere fino ai modelli e a tutti i servizi legati all’intelligenza artificiale basati su cloud», spiega; l’interruzione di questi servizi, aggiunge, «può essere immediata e su larghissima scala».

La parte più utile per chi gestisce sistemi informativi riguarda la resilienza. Le indicazioni di Zanolla non sono una valutazione delle aziende coinvolte a giugno, ma lezioni più generali che emergono dal lavoro del Forum: conta la capacità delle imprese di adattarsi a cambiamenti improvvisi nel contesto normativo, geopolitico e di mercato. In quest’ottica, architetture modulari e interoperabili, livelli indipendenti dal singolo modello, la diversificazione dei fornitori e un’attenta gestione delle dipendenze tecnologiche possono contribuire a preservare la continuità operativa e la flessibilità strategica. Tradotto in pratica, e qui la lettura è nostra: chi può sostituire il modello senza toccare le applicazioni ha un’alternativa quando un fornitore si ferma; chi lo ha legato direttamente ai processi rischia di non averla.

Una definizione che ancora manca

Il lavoro del WEF su questo tema è iniziato quasi due anni fa da un’assenza. «L’assenza di una definizione condivisa in sé è parte del problema», dice Francesca Zanolla. Il primo tentativo di colmarla è il rapporto Rethinking AI Sovereignty, pubblicato con Bain & Company il 20 gennaio 2026, durante l’Annual Meeting di Davos. La definizione proposta descrive la sovranità dell’AI come la capacità di plasmare, implementare e governare gli ecosistemi di intelligenza artificiale in linea con i propri valori, mantenendo controllo strategico e operativo, flessibilità e resilienza.

Il rapporto prende atto che Stati Uniti e Cina sono presenti in ogni anello della catena del valore dell’AI, con un approccio a stack completo che pochi altri possono permettersi; per la maggior parte dei Paesi, sostiene Zanolla, copiarlo «non solo non è pensabile, ma non è neanche auspicabile». La formula scelta dal documento è interdipendenza strategica: investimenti locali mirati combinati con partnership internazionali fidate.

A questo primo filone, rivolto alle economie nazionali, se n’è aggiunto un secondo, sempre con Bain, dedicato alla singola azienda; secondo Francesca Zanolla è quello oggi più rilevante dal punto di vista del business.

Seguire la regola o riprogettare l’architettura

Francesca Zanolla non fa nomi, ma porta due casi che mostrano due reazioni possibili ai vincoli di sovranità. Il primo riguarda un costruttore automobilistico globale che opera sul mercato cinese, dove le regole locali impongono che i dati sull’uso dei veicoli, comprese le immagini dell’ambiente esterno riprese dalle auto, restino nel Paese. La scelta è stata un’implementazione ibrida: i dati della flotta su infrastruttura locale, il resto dell’azienda gestito come operatore globale. La regola si segue alla lettera.

Nel secondo caso il vincolo ha costretto a ripensare il sistema. Un gruppo farmaceutico globale doveva lavorare su dati di pazienti custoditi da diverse istituzioni; per legge quei dati non potevano essere né spostati né aggregati. «L’azienda ha deciso di portare il modello ai dati», racconta Francesca Zanolla, ricorrendo all’apprendimento federato: ogni istituzione ha addestrato il modello in locale, condividendo soltanto ciò che il modello aveva appreso. I dati sono rimasti dove erano; il modello ha imparato da tutti.

Per Francesca Zanolla questi esempi mostrano che si può trovare un nuovo equilibrio senza interrompere le operazioni, a patto di investire in innovazione e in una comprensione tecnologica molto approfondita; esistono casi simili anche tra le aziende più piccole, per le quali però i costi possono essere molto più pesanti.

Il test dell’uscita

Interdipendenza strategica rischia di suonare come un nome più elegante per dire dipendenza. Francesca Zanolla risponde con una distinzione: la differenza sta nella possibilità di scegliere, perché «la dipendenza sostanzialmente implica di non potersene andare». Essere interdipendenti in modo strategico significa stringere partnership mirate e intenzionali, ottenere garanzie specifiche e mantenere una via d’uscita credibile.

Il test, nella sua formulazione, è pratico: quali sono i diritti contrattuali di uscita; come funziona la restituzione dei dati; se la migrazione dei carichi di lavoro è stata approvata in anticipo; chi conserva il codice, i documenti e le componenti critiche se il rapporto si interrompe. Una dipendenza è strategica, conclude, se soddisfa due criteri: l’azienda ne è consapevole e l’uscita è progettata fin dall’inizio, senza aspettare un episodio critico per chiedersi quanto e da chi si dipende.

Frank Karlitschek, fondatore di Nextcloud, era arrivato alla stessa conclusione da una posizione molto diversa, quella di un fornitore open source europeo: nella sua puntata di DigitMondo, che abbiamo ripreso raccontando l’ingresso di Christian Fu Müller in Nextcloud, la sovranità coincideva con la capacità di cambiare scelta. Quando l’organizzazione che riunisce a Davos i grandi gruppi globali e un’azienda nata per offrire alternative alle loro piattaforme mettono al centro lo stesso criterio, la reversibilità diventa un requisito da scrivere nei contratti.

Tre pilastri e una diagnosi

Il modello sviluppato per le aziende si regge su tre pilastri interdipendenti: resilienza architetturale, gestione operativa, governance e conformità. L’architettura è la base, perché le scelte architetturali sono le più difficili da invertire; la gestione operativa serve a mantenere il controllo sulle relazioni con i fornitori, evitando che uno di loro detti le condizioni; la governance garantisce che l’azienda resti responsabile nei diversi mercati in cui opera ed è il pilastro più trasversale.

Sulla scelta di dove investire con un budget limitato, Francesca Zanolla rifiuta la risposta unica: il messaggio del WEF è investire in tutti i pilastri in modo mirato, calibrando il peso di ciascuno sui casi d’uso che si vogliono far correre di più. Il punto di partenza è una diagnosi: mappare i sistemi esistenti, capire dove si è più esposti e concentrare lì gli sforzi. Lavorare su tutto nello stesso momento, avverte, rende i costi esponenziali.

Ambasciate digitali per Stati e imprese

Tra le proposte del Forum c’è un’idea nata lontano dall’intelligenza artificiale. Nel 2017 l’Estonia, dieci anni dopo l’attacco informatico che aveva messo fuori uso i siti di parlamento, banche, ministeri e giornali, ha firmato con il Lussemburgo l’accordo per la prima ambasciata di dati: copie dei registri pubblici conservate in un data center lussemburghese, protette da immunità analoghe a quelle diplomatiche.

Il principio, spiega Francesca Zanolla, è lo stesso di un’ambasciata fisica: una struttura all’estero che opera sotto la giurisdizione del Paese che la invia, sulla base di un accordo tra i due Stati. L’11 maggio WEF e Bain hanno pubblicato AI Infrastructure in the Age of Sovereignty, che propone un quadro comune per rendere affidabili questi accordi, finora negoziati caso per caso.

Il concetto, secondo Francesca Zanolla, sta diventando rilevante anche per le imprese: un’azienda che ha bisogno di più capacità di calcolo di quanta ne possa costruire in casa potrebbe accedere a infrastrutture situate all’estero, attraverso accordi e meccanismi giuridici che consentano di mantenere adeguate garanzie di controllo e protezione dei dati. Non si tratta di un meccanismo automatico: tutto dipende da accordi specifici e dalle garanzie giuridiche che offrono. Con un’infrastruttura fisica limitata da molti fattori e concentrata in pochissime economie, la strada delle ambasciate digitali è una delle risposte possibili per i Paesi di media dimensione.

Per le PMI il rischio è non pensarci

Gran parte del tessuto produttivo italiano è fatto di aziende di qualche centinaio di dipendenti, con budget IT lontanissimi da quelli dei grandi gruppi. Alla domanda se per loro la sovranità digitale rischi di diventare un lusso, Zanolla risponde partendo da un’asimmetria: una vulnerabilità che colpisce una grande azienda può essere in qualche modo mitigata; se colpisce un’azienda piccola, «può avere un impatto molto, molto serio sulla sua sopravvivenza». Per questo, più che un lusso, non pensare alle conseguenze diventa «un grandissimo limite a livello di capacità operativa».

Le ho posto anche una domanda nata dagli studi di Philippe Aghion, premio Nobel per l’economia 2025, sulla distanza dalla frontiera tecnologica: se le risorse necessarie per essere sovrani sono tali da far perdere competitività, ha ancora senso inseguire l’indipendenza? La risposta di Francesca Zanolla è la proporzionalità: decidere quali sono i dati, le decisioni e le aree su cui si vuole avere controllo, e per il resto affidarsi a partner fidati. Il rischio opposto, voler avere il massimo controllo ovunque, porta a costi insostenibili senza benefici nel medio termine; per questo, dice, conviene ragionare per principi più che per liste di adempimenti.

C’è però un ostacolo a monte. Secondo Francesca Zanolla, pochissimi responsabili della tecnologia hanno oggi una visione abbastanza chiara della propria spesa per prendere decisioni su questa base; mappare dove si spende è il primo passo, capire dove si è esposti il secondo, ed entrambi richiedono un lavoro tutt’altro che banale.

Chi risponde delle decisioni degli agenti

L’ultimo tema guarda al prossimo Annual Meeting. Oggi il dibattito si concentra soprattutto su come governare un agente AI dentro la propria organizzazione. Molto meno, osserva Francesca Zanolla, su cosa accade quando gli agenti di un’azienda interagiscono con quelli di un’altra, attraverso confini nazionali e sistemi tecnologici differenti. «Chi fa le regole quando due agenti diversi concludono una transazione? Chi è responsabile quando qualcosa va storto?». Per lei il punto centrale è la responsabilità. Man mano che gli agenti diventano più autonomi, conta sempre di più sapere chi risponde delle loro azioni e come un’azienda possa autorizzarne, monitorarne e, se necessario, interromperne le attività. Gli agenti si costruiscono più in fretta delle regole che dovrebbero guidarli, e secondo Zanolla questo sarà uno dei temi più discussi nei prossimi mesi.

Qui aggiungiamo una nostra lettura. A giugno la decisione era stata drastica, ma la catena era leggibile: un governo firma una lettera, un’azienda decide come rispettarla, e c’è sempre qualcuno a cui chiedere conto. Quando invece a decidere è un agente che agisce da solo, quella catena si accorcia e si vede meno. Il test dell’uscita parte dal sapere da chi si dipende; con gli agenti servirà sapere anche chi li ha autorizzati, chi li sorveglia e chi può fermarli.

Sovranità dell’AI, il WEF: si salva chi sa andarsene – Francesca Zanolla - Ultima modifica: da