Sovranità digitale: cos’è, perché conta e cosa cambia per aziende e PA

Sovranità digitale: guida completa aggiornata al 2026. Cos’è, perché conta, cloud sovrano, AI, dati, open source, cybersecurity e strategie per aziende e PA.

La sovranità digitale non è più uno slogan europeo, né una parola buona per i convegni sulla privacy. È diventata una condizione concreta per decidere, innovare, competere e restare padroni della propria infrastruttura digitale.

Per anni abbiamo pensato che il cloud fosse neutrale, che i dati fossero soltanto file conservati da qualche parte, che il software fosse una scelta tecnica e che l’intelligenza artificiale fosse solo una questione di modelli. Oggi sappiamo che non è così. Dove stanno i dati, chi controlla l’infrastruttura, quale legge si applica, quali fornitori governano il cloud, quali modelli AI elaborano le informazioni e quali dipendenze tecnologiche accettiamo sono diventate scelte strategiche.

La sovranità digitale non significa chiudersi, costruire muri o rifiutare la tecnologia globale. Significa poter scegliere. Significa avere alternative. Significa sapere chi può accedere ai dati, chi può spegnere un servizio, chi controlla gli aggiornamenti, chi governa gli algoritmi e quanto un’azienda, una pubblica amministrazione o un Paese siano dipendenti da infrastrutture che non controllano.

Nel 2026 il tema è entrato in una fase nuova. Con il Tech Sovereignty Package, l’Europa ha messo insieme cloud, intelligenza artificiale, semiconduttori e open source in un’unica strategia industriale. Il messaggio è chiaro: senza controllo sull’infrastruttura digitale non esiste autonomia politica, industriale o economica.

In questa guida: vediamo cos’è la sovranità digitale, perché non coincide solo con la localizzazione dei dati, cosa c’entrano cloud, AI, open source, cybersecurity e Big Tech, e quali scelte devono fare aziende, CIO, CISO e pubbliche amministrazioni.

Cos’è la sovranità digitale

La sovranità digitale è la capacità di un’organizzazione, di una pubblica amministrazione o di uno Stato di controllare le proprie tecnologie digitali essenziali: dati, infrastrutture cloud, software, identità, reti, sistemi di intelligenza artificiale, cybersecurity e fornitori strategici.

Non riguarda solo la privacy. Riguarda il potere. Chi controlla i dati può controllare processi, decisioni, servizi, comunicazioni, conoscenza e continuità operativa. Chi controlla l’infrastruttura digitale può condizionare costi, accessi, aggiornamenti, dipendenze, tempi di risposta e capacità di innovare.

Per questo la sovranità digitale è diventata una questione industriale e politica. Un’azienda che dipende completamente da un solo fornitore cloud, da una sola piattaforma SaaS, da un solo ecosistema di intelligenza artificiale o da software non governabili non ha soltanto un problema tecnico: ha un problema strategico.

La sovranità digitale, quindi, non è la nostalgia di un’Europa chiusa. È la condizione per restare aperti senza essere dipendenti, innovare senza perdere controllo, usare il cloud senza consegnare ogni leva strategica, adottare l’AI senza trasformare dati e decisioni in una nuova forma di subordinazione tecnologica.

Cosa non è la sovranità digitale

La sovranità digitale non significa autarchia tecnologica. Nessuna azienda, nessuna pubblica amministrazione e nessun Paese può produrre da solo tutto ciò che serve: chip, cloud, modelli AI, software, reti, cybersecurity, sistemi operativi, piattaforme collaborative, data center, strumenti di sviluppo.

Non significa neppure scegliere sempre e solo fornitori europei. In molti casi le tecnologie globali sono indispensabili, più mature, più diffuse e più convenienti. Il punto non è escluderle, ma governarle. La domanda corretta non è: “Questo fornitore è straniero?”. La domanda corretta è: “Quanto controllo mantengo se scelgo questo fornitore?”.

Una strategia seria di sovranità digitale deve evitare due errori opposti. Il primo è pensare che tutto ciò che è globale sia automaticamente pericoloso. Il secondo è pensare che tutto ciò che è comodo, scalabile e conveniente sia automaticamente neutrale.

La sovranità digitale sta nel mezzo: capacità di scegliere, negoziare, migrare, verificare, integrare, proteggere e sostituire. È meno ideologia e più architettura.

Perché oggi la sovranità digitale conta per aziende e PA

La trasformazione digitale ha portato gran parte della vita economica dentro piattaforme controllate da pochi grandi attori globali. Email, documenti, videoconferenze, cloud, CRM, analytics, AI generativa, cybersecurity, sistemi di identità e infrastrutture di calcolo sono spesso concentrati in ecosistemi chiusi o difficili da abbandonare.

Questa concentrazione ha portato vantaggi enormi: scalabilità, innovazione rapida, sicurezza industrializzata, semplicità d’uso, servizi globali. Ma ha anche creato nuove dipendenze. Se un fornitore cambia prezzo, modifica condizioni, sospende un servizio, subisce un incidente, applica una policy imprevista o risponde a una giurisdizione esterna, l’impatto può arrivare direttamente sui processi aziendali.

Digitalic ha raccontato questo cambio di prospettiva nell’articolo Sovranità digitale: l’innocenza perduta dei dati dopo Schrems II e l’Ucraina: il cloud non è una nuvola senza confini, ma un’infrastruttura fisica, giuridica e geopolitica.

La sovranità digitale conta perché il digitale non è più un supporto al business. È il business. Se l’infrastruttura digitale non è governabile, non lo è nemmeno l’organizzazione che dipende da essa.

Dati, giurisdizione e Schrems II: il nuovo confine invisibile

Per molto tempo le aziende hanno discusso di dati soprattutto in termini di sicurezza e privacy. Oggi bisogna aggiungere un terzo livello: la giurisdizione. Non conta solo dove sono fisicamente conservati i dati, ma anche quale legge può raggiungerli, quale soggetto può amministrarli e quali autorità possono imporre accesso o conservazione.

La sentenza Schrems II ha reso evidente questa frattura. Il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi non può essere considerato sicuro solo perché esiste un contratto o perché il provider promette garanzie tecniche. Bisogna valutare il quadro legale del Paese di destinazione e la possibilità che autorità esterne accedano ai dati.

Il tema è diventato ancora più concreto con la guerra in Ucraina e con la crescente tensione geopolitica intorno a chip, cloud, AI e infrastrutture digitali. I dati non sono più un bene astratto: sono memoria industriale, conoscenza organizzativa, identità dei cittadini, segreti commerciali, processi sanitari, logistica, energia, finanza, difesa.

Per questo la sovranità digitale non può essere ridotta alla frase “i dati stanno in Europa”. La localizzazione è importante, ma non basta. Serve sapere chi amministra i sistemi, chi possiede le chiavi, chi può intervenire sui servizi, chi controlla il piano di gestione, quali subfornitori sono coinvolti, come si dimostra la conformità e cosa accade in caso di crisi.

Cloud sovrano: cosa significa davvero

Il cloud sovrano è uno degli elementi più visibili della sovranità digitale, ma anche uno dei più fraintesi. Non è semplicemente un data center collocato in Europa. È un modello di cloud progettato per garantire controllo su dati, accessi, operazioni, gestione, conformità, cifratura, auditabilità e continuità.

Un cloud può essere localizzato in Europa ma non essere davvero sovrano se il controllo operativo, le chiavi crittografiche, il supporto tecnico, il software di gestione o le catene di fornitura dipendono da soggetti esterni non governabili. Al contrario, un cloud sovrano deve rendere verificabile chi fa cosa, dove, con quali autorizzazioni e sotto quale giurisdizione.

Digitalic ha raccontato bene questo passaggio nell’articolo IBM Sovereign Core: quando il cloud sovrano diventa una scelta strategica per l’Europa. Il punto non è più soltanto dove risiedono i dati, ma chi controlla i sistemi, chi governa l’AI e come queste responsabilità possono essere dimostrate in modo continuo e trasparente.

Il cloud sovrano diventa quindi un tema di governance. Serve a settori regolati, pubblica amministrazione, sanità, finanza, difesa, energia, manifattura critica e aziende che gestiscono dati sensibili o processi essenziali. Ma il suo valore non è solo normativo: è anche industriale. Ridurre il lock-in, mantenere alternative e preservare portabilità significa avere più forza negoziale e più continuità nel tempo.

Big Tech, dipendenze e alternative praticabili

La sovranità digitale europea nasce anche da una constatazione scomoda: gran parte dell’infrastruttura digitale usata da aziende, cittadini e pubbliche amministrazioni europee dipende da Big Tech non europee. Cloud, produttività, AI, mobile, advertising, ricerca, social network, cybersecurity, sistemi operativi e piattaforme di sviluppo sono concentrati in poche mani.

Questa dipendenza non si risolve con uno slogan. Non basta dire “liberiamoci dalle Big Tech” se le alternative sono più deboli, più costose, meno integrate o meno scalabili. Digitalic lo ha spiegato nell’articolo L’Europa vuole liberarsi dalle Big Tech: arriva il Tech Sovereignty Package: la sovranità entra davvero nel mercato quando diventa qualità del servizio, continuità, sicurezza, semplicità di adozione e vantaggio competitivo.

Nessun CIO sceglierà una soluzione europea solo per patriottismo digitale, se quella soluzione è più debole o più complessa. Per questo la sovranità digitale deve essere costruita come alternativa praticabile, non come obbligo morale. Deve rispondere a bisogni concreti: controllo, costi prevedibili, interoperabilità, migrazione, sicurezza, supporto, compliance, prestazioni e integrazione.

La domanda non è se le Big Tech debbano sparire. La domanda è se aziende e PA possano continuare a dipendere da esse senza un piano B, senza contratti governabili, senza portabilità e senza capacità interna di valutare il rischio.

Intelligenza artificiale e sovranità digitale

L’intelligenza artificiale ha reso la sovranità digitale ancora più urgente. Se il cloud sposta dati e applicazioni fuori dal perimetro aziendale, l’AI sposta anche conoscenza, decisioni, modelli operativi e capacità cognitive dentro piattaforme esterne.

Quando un’azienda usa un modello AI per analizzare contratti, codice, documenti strategici, dati dei clienti, processi produttivi o knowledge base interne, non sta solo usando uno strumento. Sta portando una parte della propria conoscenza dentro un’infrastruttura algoritmica che deve essere governata.

Il tema non riguarda soltanto ChatGPT o l’AI generativa consumer. Riguarda modelli foundation, agenti AI, assistenti aziendali, strumenti di coding, sistemi di analisi documentale, motori di ricerca interni, piattaforme di automazione e applicazioni AI integrate nei software di lavoro. Per capire il quadro più ampio, Digitalic ha pubblicato anche la guida completa a ChatGPT, utile per distinguere uso individuale, uso aziendale, privacy, strumenti, limiti e governance.

La sovranità dell’AI richiede tre livelli di controllo. Il primo è sui dati: cosa entra nel modello, dove viene elaborato, se viene conservato, se viene usato per addestramento. Il secondo è sui modelli: chi li sviluppa, chi li aggiorna, quali vincoli hanno, quali rischi introducono. Il terzo è sull’infrastruttura: dove gira l’AI, chi fornisce il calcolo, quali chip, quali data center, quali dipendenze energetiche e quali catene di fornitura.

Digitalic ha affrontato il legame tra AI, infrastruttura e sapere nell’articolo BlueIT AI Accelerator: l’intelligenza artificiale impara a difendere il sapere. Il punto è centrale: il valore dell’AI non sta solo nell’automazione, ma nella capacità di trasformare conoscenza aziendale in vantaggio competitivo senza perderne il controllo.

Open source come infrastruttura di autonomia

L’open source è uno dei pilastri più concreti della sovranità digitale. Non perché ogni software open source sia automaticamente migliore, più sicuro o più sovrano, ma perché offre trasparenza, verificabilità, possibilità di modifica, indipendenza dal fornitore e maggiore controllo sul ciclo di vita del software.

Digitalic ha raccontato questo tema al Nextcloud Summit 2026, dove la sovranità digitale non è apparsa come teoria, ma come pratica: collaborazione, file, chat, videoconferenze, documenti, AI e automazione costruiti su una piattaforma open source che punta a restituire agli utenti il controllo dei dati.

Nextcloud è un caso importante perché tocca uno dei punti più sensibili della dipendenza digitale europea: la produttività. Email, file, documenti, videoconferenze e chat sono il sistema nervoso quotidiano di aziende e PA. Se tutto quel livello è concentrato in poche piattaforme chiuse, la dipendenza non è marginale: è operativa.

Nel pezzo Nextcloud e sovranità digitale: Karlitschek spiega perché l’Europa ha già tutto, tranne il coraggio, Digitalic ha raccontato una tesi molto netta: l’Europa possiede competenze, tecnologie e capitali, ma spesso fatica a trasformarli in scelte sistemiche.

Un altro articolo, Nextcloud Summit 2026: vent’anni di promesse e 1,2 milioni di utenti, mostra perché la sovranità digitale deve superare la fase delle dichiarazioni: funziona solo quando diventa implementazione reale, su larga scala, dentro organizzazioni complesse.

L’open source, però, non basta da solo. Servono manutenzione, community, governance, sicurezza, supporto enterprise, integrazione, documentazione, competenze e modelli economici sostenibili. La sovranità digitale non si ottiene scaricando codice gratuito: si costruisce investendo in ecosistemi capaci di durare.

Cybersecurity, resilienza e sovranità digitale

Senza cybersecurity non esiste sovranità digitale. Un’organizzazione può scegliere cloud europeo, software open source e data center locali, ma se non protegge identità, accessi, vulnerabilità, endpoint, backup, fornitori e processi critici resta comunque vulnerabile.

La sovranità digitale non è solo controllo giuridico. È anche resilienza operativa: capacità di continuare a lavorare durante un incidente, limitare l’impatto di un attacco, ripristinare sistemi, proteggere dati e dimostrare di avere processi sotto controllo.

Per questo la sovranità digitale si collega direttamente alla guida completa alla cybersecurity pubblicata da Digitalic: ransomware, phishing, SOC, EDR, NIS2, AI, servizi gestiti e sicurezza delle PMI sono tutti tasselli della stessa architettura di autonomia.

La resilienza digitale è anche un tema di canale e infrastruttura. Digitalic lo ha raccontato in Sovranità digitale, resilienza e canale: le strategie di Fortinet ed Exclusive Networks, dove sicurezza, cloud, dati e partner tecnologici diventano elementi di una stessa filiera.

La sovranità digitale non si misura solo quando tutto funziona. Si misura quando qualcosa si rompe: un attacco, una crisi geopolitica, una sospensione di servizio, una controversia legale, un blocco di fornitura, un aumento improvviso dei prezzi, una vulnerabilità critica. È lì che si vede se l’organizzazione ha davvero controllo o solo accesso.

PA, procurement e settori critici

Per la pubblica amministrazione la sovranità digitale non è un’opzione reputazionale. È un dovere istituzionale. I dati pubblici, i servizi ai cittadini, la sanità, la scuola, la giustizia, la fiscalità, la sicurezza e le infrastrutture critiche non possono dipendere da scelte tecnologiche prive di controllo, reversibilità e trasparenza.

Il procurement pubblico diventa quindi uno strumento strategico. Non deve comprare semplicemente il servizio più economico o più diffuso, ma valutare sovranità dei dati, interoperabilità, portabilità, auditabilità, sicurezza, continuità, dipendenze da subfornitori e capacità di uscita.

Questo vale anche per le aziende private che lavorano con PA, sanità, finanza, energia, manifattura critica o infrastrutture essenziali. La sovranità digitale può diventare requisito contrattuale, criterio di selezione dei fornitori e fattore competitivo.

Nel caso della scuola e delle amministrazioni pubbliche, l’esperienza raccontata da Digitalic al Nextcloud Summit 2026 mostra che il tema non è astratto: portare milioni di utenti su strumenti collaborativi sovrani richiede competenze, governance, supporto, migrazione, formazione e soprattutto volontà politica e organizzativa.

Tech Sovereignty Package europeo: cosa cambia

Il 3 giugno 2026 la Commissione europea ha presentato il Tech Sovereignty Package, un insieme di misure per rafforzare l’autonomia digitale e la resilienza tecnologica dell’Europa. Il pacchetto mette insieme quattro assi: semiconduttori, cloud e intelligenza artificiale, open source e digitalizzazione dell’energia.

La Commissione lo ha presentato come un passaggio necessario per aumentare la capacità europea in tecnologie chiave, ridurre dipendenze da fornitori non europei e sostenere le ambizioni dell’Unione nell’AI. Il pacchetto include due proposte legislative, il Chips Act 2.0 e il Cloud and AI Development Act, più una strategia open source e una roadmap per digitalizzazione e AI nel settore energetico. Fonte: European Commission, Strengthening Europe’s Tech Sovereignty.

Il Chips Act 2.0 punta a rafforzare la base europea dei semiconduttori, essenziale per l’AI, l’automotive, l’industria, la difesa, l’energia e i data center. Il Cloud and AI Development Act mira invece a sviluppare capacità europee nel cloud, nei data center e nell’intelligenza artificiale. L’open source viene riconosciuto come leva strategica, non come semplice alternativa economica.

È un cambio di prospettiva. Per anni l’Europa ha regolato il digitale soprattutto attraverso norme: GDPR, Digital Markets Act, Digital Services Act, AI Act, NIS2. Con il Tech Sovereignty Package prova a spostarsi anche sul terreno della capacità industriale: costruire infrastrutture, software, chip, cloud e AI, non solo regolare quelli degli altri.

Digitalic ha raccontato questa svolta nell’articolo L’Europa vuole liberarsi dalle Big Tech: arriva il Tech Sovereignty Package, sottolineando il nodo decisivo: la sovranità digitale europea funzionerà solo se le alternative saranno davvero competitive.

Cosa devono fare aziende, CIO e CISO

Per un’azienda la sovranità digitale non si traduce in una decisione unica, ma in una serie di scelte progressive. Non esiste un pulsante “diventa sovrano”. Esiste una strategia per ridurre dipendenze, aumentare controllo e rendere governabile l’infrastruttura digitale.

1. Mappare dipendenze e fornitori critici

Il primo passo è sapere da chi si dipende. Cloud provider, suite di produttività, piattaforme AI, strumenti di cybersecurity, CRM, ERP, servizi di autenticazione, storage, backup, analytics, comunicazione, data center, API e fornitori MSP. Senza una mappa delle dipendenze non si può valutare il rischio.

2. Capire dove sono i dati e chi può accedervi

Ogni organizzazione dovrebbe sapere dove sono conservati i dati, quali subfornitori li trattano, chi amministra gli ambienti, chi possiede le chiavi, quali log sono disponibili, quali dati vengono trasferiti fuori dall’UE e quali garanzie contrattuali e tecniche sono in vigore.

3. Ridurre il lock-in

Il lock-in non è sempre evitabile, ma deve essere misurato. Quanto costerebbe cambiare fornitore? I dati sono esportabili? I formati sono aperti? Le API sono documentate? Esiste un piano di uscita? Il contratto prevede assistenza alla migrazione? La reversibilità è testata o solo promessa?

4. Valutare cloud sovrano, ibrido e multicloud

Non tutte le applicazioni richiedono lo stesso livello di sovranità. Alcuni workload possono restare su cloud globale, altri devono stare in ambienti più controllati, altri ancora richiedono cloud sovrano, private cloud o infrastrutture ibride. La strategia corretta è classificare dati e processi in base a criticità, rischio e compliance.

5. Governare l’uso dell’intelligenza artificiale

Le aziende devono definire quali strumenti AI sono autorizzati, quali dati possono essere inseriti, quali casi d’uso sono consentiti, quali output devono essere verificati e quali modelli possono essere collegati a sistemi interni. La sovranità dell’AI comincia dalla governance dei dati.

6. Investire in open source dove ha senso

L’open source può ridurre dipendenze e aumentare controllo, ma richiede competenze. Va scelto dove offre valore reale: collaborazione, infrastruttura, cybersecurity, automazione, AI, sviluppo software, data platform. Non deve essere una scelta ideologica, ma architetturale.

7. Integrare cybersecurity e sovranità

Un’infrastruttura sovrana ma vulnerabile non è sovrana. Identità, backup, EDR, SOC, gestione delle vulnerabilità, incident response, supply chain security e continuità operativa devono essere parte della strategia. La sovranità digitale è anche capacità di resistere e ripartire.

8. Portare il tema al board

La sovranità digitale non può restare un dossier tecnico. Riguarda rischio legale, competitività, continuità, contratti, dati, proprietà intellettuale, compliance, M&A, finanza e reputazione. Deve essere discussa a livello di direzione, non solo nel reparto IT.

Checklist per valutare la sovranità digitale

Sappiamo dove sono conservati i dati critici dell’azienda?

Sappiamo quali leggi e giurisdizioni possono applicarsi ai nostri dati?

Sappiamo chi amministra infrastrutture cloud, SaaS e piattaforme AI?

Abbiamo un inventario dei fornitori digitali critici?

Conosciamo i subfornitori dei servizi più importanti?

Abbiamo un piano di uscita dai fornitori strategici?

I nostri dati sono esportabili in formati aperti o interoperabili?

Le chiavi crittografiche sono sotto controllo dell’organizzazione o del fornitore?

Abbiamo classificato dati e workload in base a criticità e rischio?

Usiamo strumenti AI con policy chiare su dati, privacy e sicurezza?

Abbiamo valutato alternative open source o cloud sovrane dove necessario?

Abbiamo procedure di backup, recovery e business continuity testate?

Abbiamo integrato cybersecurity e sovranità digitale nella stessa strategia?

Il procurement valuta portabilità, giurisdizione, lock-in e reversibilità?

Il board conosce le principali dipendenze digitali dell’organizzazione?

Per approfondire su Digitalic

La sovranità digitale è un tema trasversale. Su Digitalic abbiamo raccontato il suo impatto su cloud, AI, open source, cybersecurity, infrastrutture, Big Tech, PA e strategia europea.

Scenario europeo e strategia

Nextcloud, open source e collaborazione

Cloud, AI e infrastruttura

Cybersecurity, resilienza e canale

Conclusione

La sovranità digitale non è una moda regolatoria. È il modo in cui aziende, pubbliche amministrazioni e Paesi decidono quanto controllo mantenere sulla propria vita digitale.

Non significa rifiutare la tecnologia globale. Significa non dipenderne ciecamente. Non significa scegliere sempre soluzioni locali. Significa sapere quando servono controllo, portabilità, reversibilità, trasparenza, sicurezza e giurisdizione chiara. Non significa rallentare l’innovazione. Significa renderla sostenibile, governabile e meno fragile.

Nel 2026 la sovranità digitale è diventata la nuova grammatica dell’infrastruttura: cloud, AI, dati, chip, open source, cybersecurity e procurement non sono più capitoli separati. Sono pezzi dello stesso sistema.

La vera domanda, per aziende e PA, non è se essere sovrani in senso assoluto. È impossibile. La domanda è più concreta: quali dipendenze siamo disposti ad accettare, quali possiamo ridurre, quali dobbiamo governare e quali non possiamo più permetterci di ignorare?

FAQ sulla sovranità digitale

Che cos’è la sovranità digitale?

La sovranità digitale è la capacità di controllare dati, infrastrutture cloud, software, identità, sistemi AI, cybersecurity e fornitori tecnologici strategici, riducendo dipendenze non governabili.

Sovranità digitale significa tenere i dati in Europa?

Tenere i dati in Europa può essere importante, ma non basta. Conta anche chi controlla l’infrastruttura, chi amministra i sistemi, quale legge si applica, chi possiede le chiavi e come si garantiscono portabilità, auditabilità e continuità.

La sovranità digitale è contro le Big Tech?

No. Non significa rifiutare le Big Tech, ma evitare dipendenze cieche. Le grandi piattaforme globali possono essere utili e spesso indispensabili, ma vanno governate con contratti, alternative, piani di uscita e controllo sui dati.

Che cos’è il cloud sovrano?

Il cloud sovrano è un modello di cloud progettato per garantire controllo su dati, accessi, operazioni, giurisdizione, cifratura, auditabilità, sicurezza e continuità. Non coincide semplicemente con un data center collocato in Europa.

Perché l’intelligenza artificiale rende più importante la sovranità digitale?

Perché l’AI non elabora solo dati, ma conoscenza, decisioni e processi. Se un’azienda usa modelli esterni per trattare informazioni strategiche, deve sapere dove vanno quei dati, chi li governa e quali rischi introduce.

Che ruolo ha l’open source nella sovranità digitale?

L’open source offre trasparenza, verificabilità, possibilità di modifica, interoperabilità e riduzione del lock-in. Non è automaticamente sovrano, ma può diventare un’infrastruttura importante se sostenuto da governance, supporto e competenze.

Perché la sovranità digitale riguarda anche le aziende private?

Perché le aziende dipendono da dati, cloud, software, AI, fornitori e infrastrutture digitali. Se queste dipendenze non sono governate, possono generare rischi economici, legali, operativi e competitivi.

Che cosa cambia con il Tech Sovereignty Package europeo?

Il Tech Sovereignty Package mette insieme semiconduttori, cloud, AI, open source e digitalizzazione dell’energia per rafforzare l’autonomia tecnologica europea. È un tentativo di passare dalla sola regolazione alla costruzione di capacità industriale.

Qual è il primo passo per una strategia di sovranità digitale?

Il primo passo è mappare le dipendenze: dati, cloud, SaaS, AI, fornitori, subfornitori, contratti, giurisdizioni, lock-in e piani di uscita. Senza questa mappa non è possibile decidere cosa governare e dove intervenire.

Sovranità digitale e cybersecurity sono la stessa cosa?

No, ma sono strettamente collegate. La cybersecurity protegge sistemi, dati e identità dagli attacchi; la sovranità digitale aggiunge il tema del controllo su infrastrutture, fornitori, giurisdizioni e capacità di scelta.

[1]: https://www.digitalic.it/hardware-software/leuropa-vuole-liberarsi-dalle-big-tech-arriva-il-tech-sovereignty-package-il-piano-per-la-sovranita-digitale-europea?utm_source=chatgpt.com “L’Europa vuole liberarsi dalle Big Tech”