Survey Rivenditori IT: qual è il vero interesse per l’intelligenza artificiale?

Un sondaggio esclusivo per i rivenditori IT sull’intelligenza artificiale: scopri trend, opportunità e ottieni vantaggi immediati.

L’intelligenza artificiale sta riscrivendo rapidamente le regole della tecnologia, trasformando profondamente il tessuto digitale ed economico italiano. Ma quanto è autentico l’interesse del mercato IT? Dove si celano le vere opportunità da cogliere per i rivenditori e quali sono gli ostacoli che ancora frenano una più ampia adozione di soluzioni AI nel nostro Paese? Che ruolo avrà l’AI nella strategia futura del canale IT?

Digitalic lancia un sondaggio esclusivo, pensato appositamente per i rivenditori IT italiani, con l’obiettivo di esplorare questi interrogativi chiave. Partecipare significa non solo contribuire a costruire una visione nitida e concreta delle esigenze del mercato, ma soprattutto anticipare le tendenze emergenti e posizionarti in vantaggio strategico rispetto alla concorrenza.

Perché partecipare alla Survey “L’AI e rivenditori Italiani”?

Partecipando al sondaggio avrai diritto a:

Risultati esclusivi: riceverai in anteprima assoluta il report completo dello studio, una risorsa strategica per capire esattamente cosa cercano i tuoi clienti e anticipare così le loro richieste.

Un regalo immediato: subito dopo la compilazione, riceverai via email una guida preziosa, “I 10 prompt indispensabili per ChatGPT dedicati ai rivenditori IT”, contenente strumenti pratici per accelerare le tue vendite e valorizzare la tua offerta commerciale.

Il sondaggio richiede solo pochi minuti, ma il tuo contributo sarà fondamentale per costruire una fotografia realistica e approfondita del mercato AI in Italia.

Non perdere questa opportunità: fai sentire la tua voce, anticipa il futuro e dai una marcia in più al tuo business!

partecipa al sondaggio qui sotto

Caricamento…