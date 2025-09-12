AI e Innovazione: Roma diventa la capitale del futuro con DESTINATION AI

Intelligenza artificiale: il 23 settembre a Roma DESTINATION AI di TD SYNNEX, trend, casi d’uso e networking con i big tech per integrare l’AI nel tuo business.

L’Intelligenza Artificiale non è più un concetto astratto, ma la forza trainante che sta rivoluzionando il modo in cui viviamo, lavoriamo e facciamo impresa. Dalle soluzioni predittive alla generazione di contenuti, l’AI è oggi la leva strategica per competere in un mercato in continua evoluzione. Ed è proprio con questo spirito che TD SYNNEX porta a Roma nella sua quarta tappa del Roadshow DESTINATION AI, un appuntamento imperdibile per chi vuole comprendere come sfruttare il potenziale dell’AI per far crescere il proprio business.

Quando: 23 settembre ore 14:00

Dove: Salone delle Colonne, Piazza Guglielmo Marconi, 26C

Un evento per chi guarda al futuro

DESTINATION AI è più di un evento: è un viaggio nel cuore dell’innovazione tecnologica. Un’opportunità pensata per rivenditori, system integrator, professionisti IT e imprenditori che desiderano essere protagonisti della trasformazione digitale.

Il programma sarà ricco di contenuti esclusivi per scoprire trend, casi d’uso concreti e strategie vincenti legate all’Intelligenza Artificiale. Durante le sessioni, i Vendor Sponsor condivideranno esperienze reali, mostrando come le tecnologie AI stiano già trasformando processi, modelli di business e customer experience in diversi settori.

Un’esperienza che unisce formazione, networking e opportunità concrete, articolata in momenti pensati per offrire ispirazione e confronto:

Speech e approfondimenti : ascolta i leader del settore spiegare come applicare l’AI in scenari reali e quali sono le prospettive per i prossimi anni.

: ascolta i leader del settore spiegare come applicare l’AI in scenari reali e quali sono le prospettive per i prossimi anni. Startup on stage : alcune tra le realtà più innovative del territorio presenteranno i propri progetti davanti a una platea di professionisti e decision maker, un’occasione unica di contaminazione e scambio di idee.

: alcune tra le realtà più innovative del territorio presenteranno i propri progetti davanti a una platea di professionisti e decision maker, un’occasione unica di contaminazione e scambio di idee. Networking di valore: un contesto pensato per creare connessioni, partnership e collaborazioni strategiche.

Incontra i protagonisti dell’innovazione

Uno dei momenti più attesi della tappa romana sarà la possibilità di prenotare un incontro one-to-one con gli Sponsor dell’evento, aziende che rappresentano il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica: Dell, HP, Microsoft, Cisco, IBM, NVIDIA, Red Hat, Asus, HPE, Lenovo, VMWare, AMD, Adobe e Nutanix. Un’opportunità unica per confrontarsi direttamente con chi sviluppa le soluzioni che stanno trasformando il mercato, ottenere consigli personalizzati e scoprire strategie concrete per integrare l’Intelligenza Artificiale nel proprio business.

Questa esperienza si inserisce in un ecosistema che crede davvero nell’innovazione, con il patrocinio di Assintel e la collaborazione di realtà come Dock Startup Lab e The Social Hub, creando un contesto ideale per dialogare, condividere idee e costruire relazioni strategiche.

Perché partecipare?

Per accedere a contenuti esclusivi sull’AI e scoprire i trend che stanno ridefinendo il mercato.

sull’AI e scoprire i trend che stanno ridefinendo il mercato. Per incontrare i leader tecnologici globali e avviare relazioni strategiche.

e avviare relazioni strategiche. Per vivere un’esperienza unica che unisce formazione, networking e business opportunity.

Non perdere questa occasione: iscriviti subito compilando il form a questo link:



ISCRIVITI ORA

Roma ti aspetta per una giornata dedicata all’innovazione, dove l’Intelligenza Artificiale non è il futuro: è il presente. Preparati a fare il prossimo passo verso la trasformazione digitale.