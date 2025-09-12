AI e Innovazione: Roma diventa la capitale del futuro con DESTINATION AI

da | 12 Set 2025 | intelligenza artificiale, Tech-News | 0 commenti

Intelligenza artificiale: il 23 settembre a Roma DESTINATION AI di TD SYNNEX, trend, casi d’uso e networking con i big tech per integrare l’AI nel tuo business.


L’Intelligenza Artificiale non è più un concetto astratto, ma la forza trainante che sta rivoluzionando il modo in cui viviamo, lavoriamo e facciamo impresa. Dalle soluzioni predittive alla generazione di contenuti, l’AI è oggi la leva strategica per competere in un mercato in continua evoluzione. Ed è proprio con questo spirito che TD SYNNEX porta a Roma nella sua quarta tappa del Roadshow DESTINATION AI, un appuntamento imperdibile per chi vuole comprendere come sfruttare il potenziale dell’AI per far crescere il proprio business.

Quando: 23 settembre ore 14:00
Dove: Salone delle Colonne, Piazza Guglielmo Marconi, 26C

AI e Innovazione: Roma diventa la capitale del futuro con DESTINATION AI

Un evento per chi guarda al futuro

DESTINATION AI è più di un evento: è un viaggio nel cuore dell’innovazione tecnologica. Un’opportunità pensata per rivenditori, system integrator, professionisti IT e imprenditori che desiderano essere protagonisti della trasformazione digitale.

Il programma sarà ricco di contenuti esclusivi per scoprire trend, casi d’uso concreti e strategie vincenti legate all’Intelligenza Artificiale. Durante le sessioni, i Vendor Sponsor condivideranno esperienze reali, mostrando come le tecnologie AI stiano già trasformando processi, modelli di business e customer experience in diversi settori.

Un’esperienza che unisce formazione, networking e opportunità concrete, articolata in momenti pensati per offrire ispirazione e confronto:

  • Speech e approfondimenti: ascolta i leader del settore spiegare come applicare l’AI in scenari reali e quali sono le prospettive per i prossimi anni.
  • Startup on stage: alcune tra le realtà più innovative del territorio presenteranno i propri progetti davanti a una platea di professionisti e decision maker, un’occasione unica di contaminazione e scambio di idee.
  • Networking di valore: un contesto pensato per creare connessioni, partnership e collaborazioni strategiche.

 

Incontra i protagonisti dell’innovazione

Uno dei momenti più attesi della tappa romana sarà la possibilità di prenotare un incontro one-to-one con gli Sponsor dell’evento, aziende che rappresentano il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica: Dell, HP, Microsoft, Cisco, IBM, NVIDIA, Red Hat, Asus, HPE, Lenovo, VMWare, AMD, Adobe e Nutanix. Un’opportunità unica per confrontarsi direttamente con chi sviluppa le soluzioni che stanno trasformando il mercato, ottenere consigli personalizzati e scoprire strategie concrete per integrare l’Intelligenza Artificiale nel proprio business.

Questa esperienza si inserisce in un ecosistema che crede davvero nell’innovazione, con il patrocinio di Assintel e la collaborazione di realtà come Dock Startup Lab e The Social Hub, creando un contesto ideale per dialogare, condividere idee e costruire relazioni strategiche.

 

Perché partecipare?

  • Per accedere a contenuti esclusivi sull’AI e scoprire i trend che stanno ridefinendo il mercato.
  • Per incontrare i leader tecnologici globali e avviare relazioni strategiche.
  • Per vivere un’esperienza unica che unisce formazione, networking e business opportunity.

 

Non perdere questa occasione: iscriviti subito compilando il form a questo link:


ISCRIVITI ORA

Roma ti aspetta per una giornata dedicata all’innovazione, dove l’Intelligenza Artificiale non è il futuro: è il presente. Preparati a fare il prossimo passo verso la trasformazione digitale.

AI e Innovazione: Roma diventa la capitale del futuro con DESTINATION AI

 


AI e Innovazione: Roma diventa la capitale del futuro con DESTINATION AI - Ultima modifica: 2025-09-12T09:01:25+00:00 da Digitalic
Arduino

Non rimanere indietro, iscriviti ora

Ricevi in tempo reale le notizie del digitale

Iscrizione alla Newsletter

controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy

Grazie! Ora fai parte di Digitalic!