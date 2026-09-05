TD SYNNEX Italy rafforza Advanced Solutions: Alberto Valivano e Silvia Zagaria guidano la nuova fase

Le nomine arrivano mentre TD SYNNEX Italy apre una nuova stagione di leadership e porta la propria sede di rappresentanza a Milano Santa Giulia. Non è solo un nuovo organigramma: è il modo in cui l’azienda dà struttura alle ambizioni di crescita del canale.

Quando a giugno abbiamo raccontato la scelta di TD SYNNEX Italy di trasferire la propria sede di rappresentanza a Spark 3, nel cuore di Milano Santa Giulia, abbiamo scritto che non si trattava semplicemente di cambiare ufficio. Una sede, per un’azienda che vive al centro dell’ecosistema tecnologico, è anche il modo in cui si presenta alle persone, ai partner, ai vendor e al mercato. È una casa, ma è anche una promessa: ora quella promessa comincia a prendere una forma organizzativa più precisa.

TD SYNNEX Italy ha annunciato la nomina di Alberto Valivano a Vice President Advanced Solutions e di Silvia Zagaria a Senior Director Hybrid Cloud & Top Vendors. Le due nomine arrivano in un passaggio importante per la filiale italiana: dal 1° settembre Vincenzo Bocchi assume il ruolo di Vice President TD SYNNEX Italy, dando continuità a un percorso che guarda alle tecnologie avanzate, al cloud, all’intelligenza artificiale e, soprattutto, alla capacità del canale di trasformare queste parole in business reale. L’annuncio ufficiale di TD SYNNEX Italy racconta un rafforzamento dell’organizzazione. Ma ridurre tutto a una sequenza di nomine sarebbe un errore.

Dalla nuova sede a una nuova struttura

Nell’articolo dedicato alla nuova sede TD SYNNEX a Santa Giulia abbiamo letto Spark 3 non come un semplice trasferimento, ma come una nuova vetrina dell’ecosistema IT italiano. Uno spazio di oltre 2.000 metri quadrati, contemporaneo e sostenibile, pensato per ospitare relazioni, formazione, confronto, idee. Quella sede aveva bisogno di persone capaci di renderla viva. Le nomine di Valivano e Zagaria vanno lette in questa prospettiva: non sono due caselle da riempire, ma due responsabilità affidate a manager che conoscono il cammino fatto da TD SYNNEX Italy e che dovranno aiutare l’azienda a costruire quello successivo.

Oggi distribuire tecnologia non significa più soltanto rendere disponibili prodotti e licenze. Significa aiutare i partner a orientarsi in portafogli sempre più complessi, costruire competenze, integrare cloud, cybersecurity, infrastrutture, dati e intelligenza artificiale. Significa creare le condizioni perché un system integrator, un MSP o un rivenditore possa diventare più strategico per i propri clienti.

Alberto Valivano e il valore di Advanced Solutions

Nel nuovo ruolo, Alberto Valivano guiderà una delle divisioni più centrali della strategia di TD SYNNEX Italy, proseguendo lo sviluppo delle practice tecnologiche e rafforzando il posizionamento dell’azienda come abilitatore di innovazione per l’ecosistema del canale. Una direzione coerente con il ruolo che TD SYNNEX attribuisce alle proprie Advanced Solutions: aiutare i partner a progettare e portare sul mercato soluzioni IT complesse, non semplicemente a distribuire componenti. Valivano conosce bene questa traiettoria: negli ultimi dieci anni ha contribuito alla crescita dell’organizzazione, attraversando un periodo in cui il mercato ha visto cambiare piattaforme, modelli di consumo e aspettative dei clienti.

“Accolgo con grande entusiasmo questa nuova responsabilità e sono profondamente riconoscente a TD SYNNEX per la fiducia accordatami. Negli ultimi dieci anni ho avuto il privilegio di contribuire alla crescita di un’organizzazione straordinaria e, soprattutto, di lavorare al fianco di professionisti, manager e leader straordinari che, con competenza, passione e spirito di squadra, hanno contribuito a costruire quanto siamo oggi. Questa nomina rappresenta per me un nuovo punto di partenza e un’opportunità per continuare a valorizzare i talenti, favorire la crescita delle persone e generare, insieme, un impatto sempre maggiore per i nostri partner, per i vendor e per l’intero ecosistema del canale italiano”.

Nelle sue parole c’è un elemento che merita attenzione: la nomina viene letta come un nuovo punto di partenza, non come un punto di arrivo. È un approccio che dice molto del momento che sta vivendo il settore. Le competenze non possono essere considerate un patrimonio acquisito una volta per tutte. Vanno costruite, aggiornate, condivise. E devono diventare opportunità concrete per partner e vendor.

Silvia Zagaria, il ponte tra Hybrid Cloud e vendor

Accanto a lui, Silvia Zagaria assume il ruolo di Senior Director Hybrid Cloud & Top Vendors, unendo due dimensioni che oggi non possono più procedere su binari separati. Da una parte il cloud ibrido, che per molte aziende italiane rappresenta la strada più concreta per innovare senza rinunciare al controllo di ciò che già possiedono. Dall’altra le relazioni con i vendor principali del portfolio, indispensabili per trasformare la complessità tecnologica in progetti, servizi e risultati misurabili. Silvia Zagaria, già Top Vendors Director, avrà il compito di accelerare lo sviluppo del business Hybrid Cloud e di rafforzare il legame con i principali produttori. È una responsabilità che va oltre la gestione di un catalogo: significa costruire un ponte tra le strategie dei vendor, le capacità dei partner e i bisogni, spesso molto specifici, delle imprese italiane.

“Sono orgogliosa di assumere questo nuovo incarico in una fase di forte accelerazione dell’adozione delle tecnologie cloud e dei modelli ibridi. Il nostro obiettivo sarà continuare a supportare partner e vendor nel cogliere le opportunità offerte dall’innovazione, facendo leva su competenze specialistiche, servizi a valore aggiunto e un ecosistema tecnologico di eccellenza. La crescente integrazione tra la strategia Hybrid Cloud e le relazioni con i nostri principali vendor rappresenta un elemento chiave per generare valore per tutto il canale”.

La leadership che cresce dall’interno

“Sono estremamente orgoglioso di intraprendere questo nuovo percorso professionale all’interno di TD SYNNEX Italy. Negli ultimi anni abbiamo costruito insieme una realtà solida, innovativa e orientata alla crescita, capace di supportare partner e vendor in un contesto tecnologico in continua evoluzione», ha dichiarato Vincenzo Bocchi, Vice President di TD SYNNEX Italy. «Sono certo che Alberto e Silvia sapranno guidare con successo questa nuova fase per Advanced Solutions, continuando a sviluppare competenze, valore e opportunità per tutto il nostro ecosistema. La loro nomina rappresenta la conferma della qualità delle persone che fanno parte della nostra organizzazione e della nostra volontà di investire sui talenti interni”.

Vincenzo Bocchi ha sottolineato come le due nomine confermino la qualità delle persone presenti nell’organizzazione e la volontà di investire sui talenti interni. È un messaggio coerente con quanto TD SYNNEX ha scelto di raccontare anche attraverso la sua nuova sede: uno spazio aperto, contemporaneo, pensato per la collaborazione e per le relazioni, ma che ha senso soltanto se a renderlo vivo sono le persone. Nel nostro precedente articolo c’era anche il ricordo della vetrina dei gadget delle fiere IT, quella piccola archeologia del canale fatta di penne, chiavette USB, marchi e incontri. Era un modo per dire che il futuro non nasce mai dal nulla. Le aziende cambiano sede, cambiano ruolo, cambiano volto. Ma la loro credibilità continua a dipendere dalla capacità di custodire ciò che hanno imparato e di portarlo, con umiltà e ambizione, nel tempo che arriva.

La nuova sede ha dato a TD SYNNEX Italy un nuovo indirizzo, il nuovo assetto di Advanced Solutions prova ora a dare a quella casa una direzione ancora più chiara.