Touch ID, Apple potrebbe sostituirlo definitivamente con Face ID

Con il nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile, Apple potrebbe abbracciare definitivamente il riconoscimento facciale.

iOS 15.4 potrebbe iniziare a segnare l’addio definitivo di Touch ID sui dispositivi Apple. Sembrerebbe infatti che l’azienda di Cupertino sarebbe pronta a non implementare più il sensore Touch ID sui propri dispositivi, sostituendolo del tutto con il più comodo Face ID. È ormai certo, ad esempio, che il nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile introdurrà la possibilità di sbloccare i device anche quando si indossa la mascherina (ne avevamo parlato qui). A parte questo, però, il futuro sembrerebbe appartenere del tutto al sistema di riconoscimento facciale: se il sensore del Touch ID è stato col tempo migliorato (fu introdotto con iPhone 5s), sbloccare l’iPhone e confermare altre tipologie di operazioni grazie allo sguardo è un sistema di certo più semplice e sicuro.

Touch ID addio: perché Face ID è un sistema migliore

Grazie al TrueDepth, il sistema è in grado di riconoscere le caratteristiche uniche intorno all’occhio umano e quindi consentire l’autenticazione. Attraverso tale sistema, dunque, Apple consentirà a breve ai suoi utenti di poter sbloccare assai facilmente il dispositivo anche quando si indossa una mascherina. Questo significherà che oltre allo sblocco del device, funzioneranno anche le conferme dei pagamenti effettuati tramite Apple Pay oppure il riempimento automatico delle password o le conferme degli acquisti in app. I primi test svolti da coloro che stanno utilizzando la beta di iOS 15.4 confermano che il sistema funziona perfettamente e che il TrueDepth non commetta mai errori e ormai manca poco affinché la versione ufficiale venga rilasciata per tutti gli utenti.

Che Apple stia puntando tutto sul Face ID sembra essere cosa certa anche per Bloomberg, che attraverso Mark Gurman aveva già fatto sapere che l’azienda avrebbe come obiettivo a lungo termine quello di includere il sensore Face ID all’interno del display dei propri dispositivi. E questo anche se Apple sembra aver testato il Touch ID per i suoi prossimi smartphone top di gamma e aveva a suo tempo testato anche uno scanner di impronte digitali su iPhone 13.

Cosa accadrà con iPhone 14

Dopo tutto quello che abbiamo premesso, sembra ormai scontato che il futuro in casa Apple sarà dominato completamente dal riconoscimento facciale. I rumors online, ad esempio, sostengono che Apple stia pianificando un nuovo notch per iPhone 14 che cela i sensori TrueDepth. Questa sarebbe la prova che l’intenzione sia quella di migliorare il Face ID e di utilizzarlo come unico metodo per sbloccare, pagare e archiviare in modo sicuro sul proprio device.

immagine: Pixabay

