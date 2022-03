L’innovazione tecnologica viaggia alla velocità della luce e le connessioni internet dovranno essere sempre più performanti.

Il settore tecnologico guarda sempre avanti, si sa, ed è così anche quando si tratta di connessione internet. Oggi più che mai. Il WiFi 7 sarà a breve una novità pronta ad arrivare sul mercato, nonostante, attualmente, abbia appena iniziato a diffondersi il WiFi 6. Il punto è che le connessioni internet devono sostenere carichi di lavoro sempre maggiori (si sta già pensando in ottica metaverso, ad esempio) ed è per questo che sarà chiesto loro di essere sempre più veloci, affidabili, stabili e in grado di sostenere una mole incredibilmente enorme di dati.

Ultima azienda ad aver annunciato il WiFi 7 è stata Qualcomm, che ha dichiarato di lavorare affinché la nuova generazione di WiFi sia veloce e possegga capacità estreme, senza dimenticare le prestazioni a bassa latenza. In realtà Qualcomm non è stata la prima a fare un annuncio di questo tipo. Circa un mese fa MediaTek aveva annunciato proprio l’intenzione di lavorare al WiFi 7, ipotizzando persino una data di uscita sul mercato, ossia a partire dal 2023. Qualcomm, al contrario, non si sarebbe ancora spinta ad ipotizzare date.

Cos’è il WiFi 7 e in cosa si differenzia da WiFi 6

Il WiFi 7 è noto anche con il nome di IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT) e promette di garantire una connessione internet ad alta velocità, a bassa latenza e assai più stabile rispetto agli standard precedenti. Proprio rispetto a questi ultimi, il WiFi 7 si differenzia perché presenta tre bande di frequenza (e non più due), ossia 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz che consentirebbero di raggiungere una velocità di 30 GHz e che sarebbero impiegate in modo più efficiente grazie alla funzionalità multi-link. Tra gli altri vantaggi di questo nuovo standard di connessione, anche una larghezza di banda maggiore – 320 MHz contro gli attuali 160. Infine, il WiFi 7 dovrebbe consentire anche di bypassare le interferenze, garantendo così una user experience più continua.

Rispetto allo standard WiFi 6 che si sta diffondendo al momento, WiFi 7 dovrebbe essere in grado di garantire maggiore velocità (due volte superiore) e più efficienza. Notevole anche la differenza nella velocità di trasmissione massima: 9,6 GHz di WiFi 6 contro i 30 GHz dello standard 7. Sulla maggiore larghezza di banda si è già detto.

Quali saranno i vantaggi dello standard 7

Uno standard di connessione così veloce, potente ed efficiente sarà senz’altro molto utile nel momento in cui inizierà a diffondersi il metaverso ma sarà altrettanto gradito da coloro che si servono di realtà estesa, social gaming, realtà AR/VR, cloud computing. Anche se annunciato per il 2023 da MediaTek, il WiFi 7 dovrà essere approvato da IEEE e solo dopo questo passaggio potrà essere adottato nel settore e quindi impiegato.

immagine: Pixabay

