Se non conoscete ancora i titoli dei libri adottati nella classe, potete visitare la pagina dedicata dell’e-commerce e in maniera guidata giungere alla pagina per comprare i libri di testo

Il ritorno a scuola per tanti studenti italiani è già iniziato. Tra la gioia di ripresentarsi sui banchi e “riabbracciare” i propri compagni, resta la tensione per le tante regole dettate per evitare contagi da COVID-19. Oltre alle numerose direttive ministeriali che i vari Istituti dovranno far rispettare per non incappare in focolai interni alle aule. Come di consueto però la regola numero uno è avere a disposizione il materiale didattico, necessario per svolgere le lezioni. Acquistare i libri di scuola 2020-2021 è il primo passo per essere pronti alla ripresa delle attività in aula. E a rendere più flessile e veloce il recupero dei libri di testo ci ha pensato per il secondo anno consecutivo niente meno che Amazon, l’e-commerce più gettonato al mondo. Come? Con un’intera area dedicata allo shop delle pubblicazioni delle varie materie.

Acquistare i libri di scuola 2020-2021, c’è il sito dedicato di Amazon

Si potranno quindi trovare i libri di testo adottati da una specifica classe in modo semplice e veloce, e riceverli comodamente a casa senza nemmeno la necessità del famoso code. Atterrando sulla pagina per acquistare i libri di scuola 2020-2021 chiamata “adozionilibriscolastici” si può seguire il percorso guidato arrivando direttamente alla propria di classe ed alla lista dei libri di testo da acquistare. In questa sezione si potrà inserire direttamente nella barra di ricerca dedicata il codice dell’Istituto scolastico di competenza e poi fare la ricerca della classe. Oppure se non si conosce il codice si può selezionare la regione, la provincia, la località, il tipo di scuola (elementari-medie-superiori) ed atterrare sul proprio Istituto scolastico.

Una volta all’interno della scuola di appartenenza basterà selezionare la classe a cui si è iscritti ed uscirà esattamente l’intera lista di libri da acquistare. A questo punto basterà selezionare o deselezionare i testi che effettivamente vanno comprati e andare sul carrello per completare l’acquisto online. I libri si riceveranno direttamente a casa e con tempi record per chi è cliente Prime. per iscriversi basta collegarsi alla pagina Amazon Prime, iscriverti e usare il servizio gratis per 30 giorni. Avrai così la possibilità di approfittare delle promozioni e delle consegne illimitate e gratuite incluse nella sottoscrizione.

Acquistare i libri di scuola 2020-2021: su Amazon selezioni la lista della tua classe - Ultima modifica: da