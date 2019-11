Aggiornamento di WhatsApp, il 2.19.120 porta novità per iOS

Introdotte una serie di novità come la gestione degli inviti nei gruppi e le chiamate in attesa

L’aggiornamento di WhatsApp alla versione 2.19.120 per iOS porta numerose nuove funzionalità all’applicazione di messaggistica. Un corposo update nella sua edizione per iPhone tra cui la principale quella dell’opzione di avviso di chiamata che consente agli utenti di un’altra chiamata di ricevere una nuova chiamata di WhatsApp, proprio come su cellulare.

Inoltre il nuovo aggiornamento di WhatsApp include:

nuove impostazioni di privacy che consentono di controllare chi può aggiungerti ai gruppi. Gli amministratori potranno decidere se inviarti un invito privato in alternativa. Per iniziare vai a Impostazioni > Account > Privacy > Gruppi

design schermata Chat aggiornato per consentirti di scorrere velocemente i tuoi messaggi in modo più facile

ora puoi inviare i messaggi direttamente dalla tastiera Braille quando usi la modalità VoiceOver

Le novità più salienti sono quindi essenzialmente due. La prima riguarda la libertà di decidere chi può inserirci in modo automatico all’interno dei gruppi, funzionalità già disponibile nella versione di WhatsApp per Android (qui tutte le versioni dei sistemi operativi non più supportati da WhatsApp), che ora sbarca anche su iOS. La seconda invece permette di poter mettere una telefonata in attesa, così da poter gestire eventuali altre chiamate in arrivo nello stesso momento: una feature decisamente comoda, considerando il crescente utilizzo del servizio di messaggistica istantanea anche per telefonare in VOIP.

La funzione di avviso di chiamata di WhatsApp non è ancora disponibile su Android e sembra essere ancora in fase di sviluppo. Consentirà agli utenti di ricevere notifiche su una chiamata in arrivo mentre sono già su coinvolti in una telefonata. Fino ad ora, se un utente stava effettuando una chiamata WhatsApp, non riceveva un’altra chiamata in arrivo mentre al chiamante veniva notificato che l’utente era impegnato in un’altra chiamata.

Con il nuovo aggiornamento, le chiamate WhatsApp ora supportano l’avviso di chiamata, rendendolo proprio come le chiamate vocali effettuate su reti cellulari.

Se non hai ancora ricevuto il nuovo aggiornamento di WhatsApp, puoi andare all’Apple App Store per verificare la versione più recente.

