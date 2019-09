Amazon PayCode: il nuovo servizio per fare shopping usando i contanti

Il nuovo servizio del colosso e-commerce Amazon permetterà ai suoi clienti di pagare in contanti senza utilizzo di carte di credito

Amazon inizierà a permettere alle persone di pagare in contanti perché non tutti hanno le carte di credito. Il nuovo servizio si chiama Amazon PayCode ed è una nuova opzione “pay-with-cash” per i suoi acquirenti online. Il servizio, che sarà disponibile per i consumatori americani nelle prossime settimane, permetterà ai potenziali acquirenti di presentarsi di persona in 15.000 sportelli di Western Union per pagare gli acquisti scelti online in cash. Ma il servizio è già presente in altri 19 paesi (non in Italia per il momento).

I prodotti scelti online verranno spediti ai consumatori una volta che il pagamento della cifra dovuta sarà effettuato. In questo modo i consumatori che non dispongono di carte di credito o carte di debito avranno modo di fare più facilmente gli acquisti su Amazon.

Amazon PayCode, come funzionerà

Amazon PayCode è un servizio che accompagnerà Amazon Cash, altro strumento sempre pensato da Amazon per agevolare l’uso dei contanti. Quest’ultimo consente ai consumatori di ‘caricare’ contante sul loro Amazon Balance, al fine di effettuare acquisti sul sito di Amazon.

In Italia, Amazon offre la possibilità di fare acquisti utilizzando il contante, come si legge nello stesso sito del colosso di e-commerce, attraverso la ricarica del proprio account.

“Per acquistare su Amazon.it non è più necessaria la carta di credito. Se preferisci pagare in contanti è possibile acquistare un codice in uno dei punti vendita aderenti per ricaricare il tuo account Amazon.it. I codici vengono generati al momento dell’acquisto presso i punti vendita abilitati presenti in tutta Italia e stampati sulla ricevuta rilasciata al cliente a fronte del pagamento. I codici sono disponibili nei tagli di 10, 25, 50 e 100 €. Per poterli utilizzare, dovranno essere aggiunti al tuo account Amazon.it prima di confermare l’ordine. SisalPay ti permette di acquistare in tutti i Punti Vendita i Codici per ricaricare il tuo account Amazon.it e fare shopping online”

