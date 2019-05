Arduino ha annunciato la nuova famiglia Arduino Nano Progettata pensando ai maker, la nuova famiglia è composta da schede economiche per i progetti di tutti i giorni mantenendo la qualità e l’affidabilità tipiche di Arduino, ma con uno strumento in più per rendere più semplice trasformare le idee in progetti, e i progetti in realtà.

La nuova famiglia Nano è compatibile con le classiche schede Arduino, ha un basso consumo energetico e processori più potenti.

Arduino Nano: 4 schede

Arduino Nano Every – perfetto per i progetti di tutti i giorni.

Arduino Nano 33 IoT: piccolo, sicuro e per progetti IoT.

Arduino Nano 33 BLE: piccolo, a basso consumo e con Bluetooth.

Arduino Nano BLE Sense: piccolo, a basso consumo, con Bluetooth e con una vasta gamma di sensori a bordo.

Per i maker che desiderano realizzare progetti compatti, Arduino Nano è una soluzione piccola e potente, accessibile a tutti,

Massimo Banzi – co-fondatore di Arduino – ha dichiarato: “I nuovi Nano sono per quei milioni di maker che amano usare l’IDE di Arduino per la sua semplicità e il fatto che sia open source, ma vogliono una scheda piccola, economica senza rinunciare alla potentenza e all’affidabilità, per realizzare progetti compatti. Con prezzi a partire da $ 9,90 per Nano Every,

questa famiglia colma una lacuna nella gamma Arduino, fornendo ai maker la qualità Arduino che meritano anche per i progetti Arduino di tutti i giorni “.

Arduino Nano, caratteristiche tecniche

Arduino Nano Every

Arduino Nano Every è un modulo di dimensioni ridotte basato sul microcontrollore Microchip ATMega4809. La scheda può essere utilizzata in una breadboard quando ccon pin header o come modulo SMT direttamente saldato su un PCB, grazie ai suoi cuscinetti a conchiglia. È una scheda compatta, in grado di sostituire il classico Arduino Nano in tutti progetti in cui gli utenti hanno bisogno di più funzioni. Un ATSAMD11 (con processore Arm Cortex M0 +) funge da convertitore da USB a seriale.

Arduino Nano 33 IoT

Arduino Nano 33 IoT è un modulo in miniatura contenente un processore ARM Cortex-M0 + basato su ATSAMD21, un modulo WiFi + Bluetooth basato su Espressif ESP32, un IMU a 6 assi e un chip crittografico che può essere usato memorizza certificati e chiavi pre-condivise. La scheda può essere utilizzata in una breadboard o come modulo SMT, saldandolo direttamente tramite i supporti a conchiglia. Un processore ATSAMD11 Arm Cortex-M0 + funziona da convertitore

da USB a seriale, la scheda è compatibile con Arduino IoT Cloud.

Arduino Nano 33 BLE

L’Arduino Nano 33 BLE è una scheda compatta che contiene un modulo ublox NINA B306, basato su Nordic nRF52480 e cion un Arm Cortex-M4F e un IMU a 9 assi. Il modulo può essere montato come componente DIP componente, o come componente SMT da saldare

Arduino Nano BLE Sense

Nano 33 BLE Sense è una scheda contenente un modulo ublox NINA B306, basato su

Nordic nRF52480 e con un potente Arm Cortex-M4F oltre ad un ampio set di sensori. Realizzato per garantire un basso consumo energetico, Nano 33 BLE Sense è progettato per il rilevamento ambientale (barometro, umidità, temperatura, luce) e applicazioni di interazione con l’uomo grazie al microfono incorporato e sensore di prossimità.

Prezzo e Disponibilità

La famiglia Arduino Nano è disponibile in pre-ordine. Nano Every e Nano 33 IoT saranno disponibili da metà giugno. Nano 33 BLE e BLE Sense saranno disponibili da metà luglio.

I prezzi sono 29 euro per Nano BLE Sense, 17,50 euro è il costo Nano 33 BLE, il prezzo di Nano 33 IoT è 16 euro, mentre Nano Every parte da 9,9 euro

Da sapere

Arduino è un hardware, software, e una piattaforma open-source con una comunità mondiale di circa 30 milioni di utenti attivi. Ha alimentato migliaia di progetti, da oggetti di uso quotidiano a satelliti fino a complessi strumenti scientifici. Questo successo è stato reso possibile dalla combinazione di un’ampia varietà di schede elettroniche, strumenti di facile utilizzo, una comunità collaborativa ed esempi pratici di progetti per tutti i livelli.

