Autenticazione a due fattori di Twitter: addio numero di telefono

Per l’autenticazione a due fattori di Twitter non servirà più il numero di telefono. Twitter sta finalmente implementando il supporto che renderà possibile questa modifica. La stessa società ha affermato che “sta lavorando per migliorare” la sua dipendenza dai numeri di telefono da settembre, e ora le opzioni di autenticazione a due fattori sono migliorate.

Nel 2017 Twitter aveva aggiunto il supporto per l’utilizzo di applicazioni di generazione di codice per l’autenticazione a due fattori. Ma fino ad ora gli utenti dovevano ancora aggiungere un numero di telefono al proprio account Twitter come metodo di autenticazione.

Autenticazione a due fattori di Twitter senza numero telefono

Ora Twitter sta implementando la possibilità di protezione account con l’autenticazione a due fattori, senza fornire anche un numero di telefono. Ciò significa che sarà possibile utilizzare un’app di sicurezza mobile, come Authy o Google Authenticator, per generare codici di autenticazione a due fattori, senza fornire a Twitter un numero di telefono di qualsiasi tipo.

L’implementazione però non è ancora perfetta con le chiavi di sicurezza. Difatti se si utilizza una chiave di sicurezza come Yubikey, è comunque necessario disporre di un secondo metodo di autenticazione come SMS o un’applicazione a due fattori. Questo perché le chiavi di sicurezza non sono supportate al di fuori della versione web di Twitter.

Attualmente è necessario disporre di un secondo metodo insieme alle chiavi di sicurezza poiché quest’ultimo non è attualmente supportato al di fuori del Web. Se desideri disabilitare gli sms, devi disporre anche di un’app di sicurezza mobile. Sappiamo che questo potrebbe non essere l’ideale ma continueremo a lavorarci su!

Ecco come impostare l’autenticazione a due fattori di Twitter sul tuo account via Web:

Fai clic sui tre punti nella barra laterale su Twitter.com Fai clic su “Impostazioni e privacy” Fai clic su “Account” Fai clic su “Sicurezza” Fai clic su “Autenticazione a due fattori”

Ora puoi scegliere tra le opzioni di messaggio di testo, app di autenticazione e chiave di sicurezza per due fattori. Ed ecco come rimuovere il tuo numero di telefono dal tuo profilo Twitter:

Fai clic sui tre punti nella barra laterale su Twitter.com Fai clic su “Impostazioni e privacy” Fai clic su “Account” Fai clic su “Sicurezza” Fai clic su “Telefono” Fai clic su “Elimina numero di telefono”

L’uso di una chiave di sicurezza o di un’app di autenticazione a due fattori è intrinsecamente più sicuro degli SMS a causa della crescente prevalenza dello scambio di SIM. Inoltre, il mese scorso, Twitter ha rivelato di aver “involontariamente” utilizzato numeri di telefono a due fattori per il targeting pubblicitario.

