Le tendenze che hanno plasmato lo streaming nel 2020 con le speciali classifiche del colosso della musica on demand

Canzoni più ascoltate Spotify 2020. Anche quest’anno il colosso dello streaming musicale ha rilasciato le classifiche con i brani di tendenza dell’anno. Il noto servizio di musica on demand ha elencato gli artisti più gettonati da milioni di utenti e ha inoltre presentato il nuovo Spotify Wrapped, il riassunto personalizzato degli ascolti del 2020, per gli utenti di tutto il mondo. A partire da oggi, gli utenti potranno vivere infatti una vera e propria esperienza personalizzata in-app e ripercorrere il riassunto dei loro ascolti quest’anno.

Wrapped è disponibile esclusivamente sull’applicazione mobile Spotify (iOS e Android). Basterà aprire l’app e dalla propria Home si potrà iniziare l’esperienza. Quest’anno sono state aggiunte alcune nuove funzionalità per conoscere meglio se stessi in un modo sempre più interattivo.

Le novità di Spotify Wrapped

Con i nuovi quiz in-app, si metteranno alla prova le tue abilità nell’indovinare i podcast e gli artisti che hai ascoltato più frequentemente, e scoprire se hai un animo più vintage o contemporaneo in base alla musica che hai ascoltato.

Potrete dare uno sguardo ancora più approfondito sul consumo di podcast, compresi i minuti di ascolto totali e i podcast più “binge-worthy”, ovvero quelli ascoltati senza sosta.

In esclusiva per gli utenti Premium, sono stati introdotti nuovi badge per mostrare al mondo il proprio status di ascoltatore: ad esempio, se la vostra playlist ha guadagnato molti nuovi follower sarete riconosciuti come “Trendsetter”.

Siete stati tra i primi ad ascoltare una nuova canzone che sarebbe diventata una hit o aggiungi migliaia di canzoni alla tua playlist? Allora riceverete rispettivamente il badge “Apripista” e “Collezionista”.

Troverete nuove playlist create su misura per te, ad esempio:

I vostri brani preferiti del 2020: le canzoni che avete amato di più quest’anno in un’unica playlist

Missed Hits, la playlist per farvi scoprire tutte le hit del 2020 che non avete ascoltato e che potrebbero piacervi.

Combattere la “FOMO”. Per combattere la “Fear Of Missing Out”, Spotify per la prima volta apre il mondo di Wrapped a tutti, utenti della piattaforma e non. Accedendo alle tendenze globali di ascolto di Spotify, chi non ha ancora Spotify può partecipare alla conversazione che conclude il nostro anno in streaming. La nuova esperienza è disponibile su Spotify.com/Wrapped.

Spotify lancerà a breve anche l’esperienza Creator di Wrapped per i podcaster e gli artisti. Con l’accesso alla loro esperienza personalizzata attraverso il microsito Wrapped, i creator potranno scoprire di più su come i fan hanno ascoltato i loro contenuti quest’anno.

Canzoni più ascoltate Spotify 2020

Inutile dire che il 2020 è stato un anno diverso dagli altri. Uno che, nonostante le sue sfide uniche, ha ispirato la creatività. Anche il 2020 ha suonato in modo diverso e in tutto questo l’audio ha agito da compagno, rafforzando le nostre connessioni con il mondo che ci circonda e dandoci speranza. Un Spotify Wrapped davvero speciale insomma.

Artisti più ascoltati in streaming a livello globale

Il rapper portoricano Bad Bunny rivendica il primo posto con oltre 8,3 miliardi di stream quest’anno da fan di tutto il mondo. Il suo album YHLQMDLG, uscito alla fine di febbraio e con collaborazioni con Sech , Anuel AA e Daddy Yankee, è anche l’album numero uno in streaming. A seguire Bad Bunny è Drake e la star latina J Balvin . Il quarto artista più ascoltato in streaming è il defunto rapper Juice WRLD , seguito da The Weeknd .

Billie Eilish continua il suo regno come artista femminile più ascoltata su Spotify per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande nelle posizioni due e tre. La quarta e la quinta artista femminile più ascoltata sono Dua Lipa e Halsey .

Canzoni più ascoltate a livello globale

La canzone più ascoltata dell’anno è ” Blinding Lights ” di The Weeknd , che ha resistito forte dopo essere stata la seconda canzone più ascoltata dell’estate con quasi 1,6 miliardi di stream quest’anno. Al secondo e al terzo posto, rispettivamente, ci sono l’ex busker australiano Tones And I ‘s virale del 2019 ” Dance Monkey ” e ” The Box ” di Roddy Ricch . La quarta canzone più ascoltata è l’accattivante ” Roses – Imanbek Remix ” di Imanbek e SAINt JHN , seguita da ” Don’t Start Now ” di Dua Lipa .

Album più ascoltati a livello globale

L’album più ascoltato del 2020 è YHLQMDLG di Bad Bunny con oltre 3,3 miliardi di stream , seguito da After Hours di The Weeknd e Hollywood’s Bleeding di Post Malone . A completare la lista degli album più-streaming troverete Harry Styles ‘ Fine Line e Dua di Lipa Future Nostalgia .

