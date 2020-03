Coda al supermercato: c’è un app cha aiuta ad evitarla

Un app aiuta ad evitare lunghe file per fare la spesa aiutandoci a non dover rischiare di rimanere a contatto con più persone in tempi di coronavirus

Coda al supermercato? Filaindiana.it è il sito che permette di verificare la coda ai supermercati. Si, anche perché purtroppo le code stanno diventando abituali. Ed essere in grado di prevenirle, per evitare di dover ottemperare al rispetto delle distanze ed evitare il contagio da coronavirus, non è poi così male.

Il sito Filaindiana.it è utile soprattutto per chi non è vicino ad un supermercato ed è costretto ad andarci in automobile. Tra l’altro ricordatevi di portare sempre con voi l’autocertificazione . Sapere in anticipo quando si dovrà aspettare può farci pensare magari di cambiare orario o giorno, ed evitare di stare fuori casa per più del necessario.

Filaindiana.it è stato sviluppato da cinque studenti, con lo spirito di voler dare il proprio contributo in questo momento difficile. Aiutati da molti, compresa Wiseair.it che ha messo a disposizione anche il servizio di cloud hosting, il team è già al lavoro per migliorare ulteriormente la piattaforma.

Come funzione l’app per evitare la coda al supermercato

Aprite il sito qui, lasciate pure che il browser passi la localizzazione al sistema, ed avrete una lista di supermercati aperti nella vostra zona. A questo punto vedrete anche il tempo di attesa. Sotto alla mezz’ora il segnale è verde, altrimenti può essere arancione o rosso.

E’ possibile ovviamente usare Filaindiana.it anche dallo smartphone. Non c’è l’ennesima app da scaricare, basta collegarsi al sito con il vostro browser preferito. Ad oggi servizio è attivo solo in Lombardia, e come già accennato è in espansione sia dal punto di vista del numero dei punti vendita e copertura geografica, sia dal punto di vista dell’accuratezza dei dati relativi all’attesa. Su questo fronte, il pulsante “sono in coda qui” è un modo per condividere l’informazione sull’attesa e rendere più precisi i minuti visualizzati.

Coda al supermercato: c’è un app cha aiuta ad evitarla - Ultima modifica: da