Nonostante i numerosi bug e le incompatibilità con le app di terze parti, per chi proprio non resiste e non vede l’ora di provare le nuove funzionalità in iOS 13, la beta pubblica è una buona scelta. Ecco come installarla suiPhone o iPod touch.

Installare iOS 13 è già possibile, nella versione public Beta: dopo appena tre settimane di test beta per gli sviluppatori, Apple infatti ha già rilasciato la prima beta pubblica di iOS 13. L’azienda inizialmente aveva dichiarato che la versione beta pubblica sarebbe stata disponibile a luglio, ma, invece, eccola qui.

Nella sua forma attuale, questa versione non è esattamente consigliabile. iOS 13 ha ancora un sacco di bug e problemi di prestazioni, specialmente in aspetti come la riproduzione audio, HomePods e AirPods. Presenta inoltre incompatibilità con le app di terze parti poiché gli sviluppatori non hanno ancora aggiornato il supporto per iOS 13.

Tuttavia, per chi proprio non resiste e non vede l’ora di provare le nuove funzionalità in iOS 13, la beta pubblica è una buona scelta. Ecco come installarla suiPhone o iPod touch.

Come installare iOS 13 beta pubblica

Innanzitutto, bisogna assicurarsi che l’iPhone sia in grado di eseguire iOS 13, consultando l’elenco dei modelli compatibili.

Sfortunatamente, i dispositivi che non sono presenti nell’elenco non potranno eseguire iOS 13 né in formato beta pubblica, né probabilmente nella nuova versione che verrà rilasciata a settembre.

I dispositivi che supportano iOS 13, invece, possono installare la beta pubblica seguendo questa procedura:

Vai sul sito web del programma software beta di Appl e tramite Safari sull’iPhone

e tramite Safari sull’iPhone Se sei già membro, fai clic su “ Accedi ”. In caso contrario, seleziona “Registrati”, inserisci le informazioni ID Apple e accetta i termini e le condizioni.

”. In caso contrario, seleziona “Registrati”, inserisci le informazioni ID Apple e accetta i termini e le condizioni. Seleziona il link per registrare i tuoi dispositiv i e assicurati di essere nella scheda iOS dell’interfaccia.

i e assicurati di essere nella scheda iOS dell’interfaccia. Apple consiglierà di eseguire un backup utilizzando iTunes: questo passaggio non è obbligatorio ma è altamente consigliato.

Scorri fino alla sezione Installa Profilo del sito web e seleziona l’opzione per il download.

Una volta autorizzato il download, apri l’app Impostazioni sull’iPhone.

Sulla parte superiore, dovresti vedere un messaggio che dice che hai un profilo pronto per essere installato: toccalo e installalo.

Il tuo iPhone dovrebbe ora riavviarsi per completare l’installazione del profilo.

Una volta riavviato l’iPhone, vai in Impostazioni> Generali> Aggiornamento software. Ora dovresti vedere l’aggiornamento per iOS 13 pronto per essere installato.

Una volta completata l’installazione iniziale della beta pubblica iOS 13, riceverai aggiornamenti over-the-air proprio come faresti per qualsiasi altra versione iOS. Tendenzialmente aggiornamenti verranno rilasciati circa ogni due settimane fino a settembre.

