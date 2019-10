Esistono due escamotage per vedere i “Mi Piace” accumulati da una foto di un utente pubblico su Instagram…

Da qualche giorno anche in Italia tutti gli utenti di Instagram non possono più vedere il numero di “Mi Piace” sul post pubblicato da altre persone. Ben spiegate dalla proprietà le motivazioni che hanno portato a questa decisione, rimane sempre la curiosità di capire come vedere i like nascosti su Instagram, o meglio, se il social network, ad ora, da ancora la possibilità di farlo.

E abbiamo scoperto, molto banalmente peraltro, quanto effettivamente ci siano ancora due possibilità immediate per controllare quanti Like ha preso la foto o il video pubblicato da qualsiasi profilo pubblico presente su Instagram.

Like nascosti su Instagram, da desktop risolto il problema

Una possibilità semplice e veloce è quella di utilizzare Instagram da desktop. Quindi in sostanza entrate su Instagram web, inserite le vostre credenziali per accedere al profilo personale, e nel “search” in alto inserite il nome del profilo di cui volete vedere i Like sulle foto. Si accede quindi alla pagina della timeline della persona cercata con tutte le sue foto. Per vedere i like nascosti su Instagram non dovete fare altro che passare sopra alla foto con il cursore del mouse (mouse over) e vi appariranno sia i “Mi Piace” accumulati sulla foto. Semplicissimo. Fino a che durerà chiaramente.

Condivisione tramite WhatsApp

Soluzione alternativa. Utilizzando WhatsApp è possibile ancora osservare velocemente quanti “Like” un determinato post ha totalizzato. Come? Semplicemente inviando ad un nostro contatto il link del post di cui si vuole conoscere il numero dei like. Automaticamente una volta copiato, incollato ed inviato in una chat il link del post si aprirà l’anteprima con la foto, la descrizione e soprattutto il numero dei “mi piace” che il post ha ricevuto fino a quel momento.

Ad esempio vogliamo conoscere quanti like ha accumulato questa foto di Fedez. Su Instagram ormai non ci è dato più saperlo perché ci apparirà la scritta “altre persone”. Peraltro, cliccando su “altre persone”, si apre la lista di tutte le persone che effettivamente hanno messo like a questa foto, ma appunto non ci verrà concesso avere il numero totale.

Visto già come possibile farlo da desktop, i like nascosti su Instagram li possiamo quindi scovare con la condivisione della foto su WhatsApp.

Cliccate sui tre puntini in alto a destra della foto scelta e una volta che si apre il menù cliccate su “Copia link“. Andate poi quindi su WhatsApp e scegliete un profilo amico con cui condividere la foto “incollandola”.

Il risultato finale sarà esattamente questo che vedete nello screenshot dove appariranno i Like nascosti su Instagram.

Un’alternativa non del tutto comoda ma valida.

Quali sono i paletti? In primis il profilo della persona deve essere pubblico e non privato altrimente il “giochino” non funzione e cosa più importante abbiamo verificato che si può fare solo tra device con sistema operativo iOS ma non funziona con quelli Android.

