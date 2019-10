Consegne online con i droni, in Virginia arrivano pacchi dal cielo

Consegne rapide e gratuite di pacchetti, farmaci da banco, snack e regali, la Wing ha lanciato il servizio con grandi ambizioni

I pacchi arrivano in volo. Accade in Virginia dove una società ha avviato le consegne online con i droni. A Christiansburg, Virginia, gli abitanti hanno scoperto la possibilità di scegliere tra una lista con centinaia di prodotti, acquistarli online e vederseli recapitare a casa, addirittura con la celerità di soli quattro minuti dal momento dell’ultimo clic effettuato. Il tutto, grazie al servizio di un’azienda legata a Google, la Wing.

La società ha rivelato di essere diventata la prima a gestire un servizio di consegne online con i droni nell’aerea commerciale direttamente nelle case con il lancio di un drone pilota che coinvolge la partecipazione FedEx Express, Walgreens e il rivenditore locale Virginia Magnolia. E secondo quanto dichiarato dalla Wing la maggior parte degli ordini viene evaso nel raggio di 6,5 Km dalla struttura di distribuzione in un lasso temporale di circa circa 10 minuti.

I droni Wing di ultima generazione possono volare a velocità fino a circa 125 Km/h trasportare pacchi di poco più di 1 Kg e viaggiare fino a circa 10 Km di distanza decollando e atterrando verticalmente grazie a una dozzina di rotori verticali e due eliche. Il software di pianificazione del volo automatizzato determina il loro percorso, mentre una telecamera rivolta verso il basso e altri sensori di bordo li aiutano a evitare gli ostacoli.

i droni di Wing si stabilizzano a circa 6 metri in aria durante la raccolta del pacco. Un cavo si abbassa e un operatore incaricato aggancia il pacco. Il drone carica il pacchetto e lo fissa, dopodiché si sposta in una posizione designata nel cortile o nel vialetto del destinatario e si abbassa rilasciando il pacchetto. Una volta rilevato che il pacco è atterrato in modo sicuro, si dirige verso il prossimo punto di raccolta o ritorna al “Nido” di Wing a Christiansburg.

Nonostante alcune difficoltà incontrate legati a errate consegne o problematiche relative a condizioni meteo avverse che hanno costretto i droni ad interrompere il loro percorso Wing ha intenzione di proseguire il suo piano commerciale legato alle consegne online con i droni. James Burgess, CEO di Wing, ha recentemente annunciato che la società lancerà una prova gratuita di consegna online con i droni a Helsinki, in Finlandia. Le prove di volo sono iniziate all’inizio di quest’anno a Tampere e sono proseguite durante l’inverno.

