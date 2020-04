Si chiama Hand Wash e offre un timer di 25 secondi per la pulizia delle mani oltre a monitorare quante volte al giorno si esegue l’operazione

Nel tentativo di ridurre le possibilità di contagio da COVID-19, Samsung ha sviluppato un’app per i suoi smartwatch che ricorderà agli utenti di lavarsi le mani più frequentemente. Seguendo l’esempio del sistema operativo Wear di Google i dispositivi indossabili Galaxy Watch di Samsung stanno unendo gli sforzi globali per rallentare la diffusione del coronavirus con una nuova app pensata per fortificare e mantenere le abitudini di igiene personale.

L’app si chiama semplicemente Hand Wash e ha l’obiettivo di ricordare agli utenti di lavarsi le mani e di aiutarli in questo procedimento. Dopo averla configurata, infatti, Hand Wash notificherà all’utente di lavarsi le mani in base alle preferenze pre-impostate e, utilizzando un timer di 25 secondi, lo assisterà durante il lavaggio. L’applicazione, inoltre, registrerà tutte le volte che sono state lavate le mani e mostrerà all’utente tutte le statistiche divise giorno per giorno.

Coronavirus, l’app per lavarsi le mani di Samsung

L’app è progettata per aiutare gli utenti a lavarsi le mani per almeno 25 secondi in conformità con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Un po’ meno dei 40 secondi che Google ha usato per il suo timer sui Wear, ma 25 secondi sono il tempo utile per uccidere i virus mentre si usa il sapone. C’è anche un grafico che mostra quante volte ci si è lavati le mani ogni giorno e la media della settimana. L’app Hand Wash ti ricorderà anche di lavarti le mani periodicamente. Ci sono 8 promemoria come impostazione predefinita, ma se ne possono aggiungere altri o eliminare fino a 3 promemoria.

Samsung ha annunciato ufficialmente questa app solo in India , ma sarà attiva anche per i proprietari di Galaxy Watch e Active 2 negli Stati Uniti. A differenza del timer per il lavaggio delle mani sugli smartwatch Wear OS , è necessario installarlo manualmente.

