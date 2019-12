Escobar Fold 1, lo smartphone pieghevole del fratello di Pablo

Roberto Escobar, fratello del signore della droga Pablo Escobar, ha svelato il suo telefono

Gli smartphone pieghevoli sono generalmente considerati la prossima grande novità nel mercato del mobile. Nella speranza di afferrare un pezzo di questa torta in crescita, il fratello di Pablo Escobar sta entrando nel segmento con l’Escobar Fold 1.

Roberto Escobar non è estraneo a prodotti strani e dichiarazioni audaci. Dopo aver lanciato un lanciafiamme all’inizio di quest’anno che apparentemente ha ispirato Elon Musk, i suoi obiettivi sono ora puntati sul mercato degli smartphone pieghevoli. E non dovrebbe essere un prodotto che è stato creato per un capriccio o per qualche strana intenzione dietro ad esso.

Anche perché sebbene Roberto Escobar fosse l’ex contabile e co-fondatore del cartello di Medellin, si è allontanato “dall’azienda di famiglia” per iniziare un percorso diverso.

Il nome però non lascia dubbi nel prendere come “totem” il defunto signore della droga. Si chiamerà difatti Pablo Escobar Fold 1 lo smartphone Android 9.0 con una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Series che si ripiega in un tablet.

Lo smartphone Escobar Fold 1 è stato progettato negli Stati Uniti e viene prodotto a Hong Kong, caratterizzato da una tecnologia e un design unico. La produzione iniziale è limitata a 100.000 telefoni.

Escobar ha dichiarato: “Ho realizzato uno dei primi smartphone pieghevoli al mondo. Grazie a una produzione efficace e senza accordi speciali con i rivenditori, siamo stati in grado di mantenere bassi i costi rispetto ad altri produttori. Escobar Fold 1 è il miglior smartphone al mondo in questo momento”.

Escobar Fold 1, le principali caratteristiche

Escobar Fold 1 è dotato di due fotocamere da 16 megapixel e 20 megapixel, oltre a due schermi AMOLED da 7,8 pollici con una risoluzione di 1920 x 1444 e si piega verso l’esterno a metà. E’ inoltre progettato con scanner di impronte digitali, altoparlante, editor di documenti, audio HD e cancellazione del rumore. All’interno, è alimentato dal chipset di punta Snapdragon 855 con un massimo di 8 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, che può essere ulteriormente espanso tramite microSD.

E il prezzo?

Escobar Fold 1 è uno dei primi smartphone pieghevoli al mondo ad un prezzo iniziale di soli 349 dollari. La spedizione è gratuita in tutto il mondo ed è acquistabile sul sito ufficiale. Voi lo comprereste?

Sebbene la maggior parte supponga che questo telefono pieghevole sia un contendente per il Samsung Galaxy Fold, Escobar punta a battere Apple.

‘Ho detto a molte persone che avrei battuto Apple e lo farò. Ho tagliato le reti e i rivenditori, per vendere ai clienti telefoni che possono piegare per soli $ 349, telefoni che nei negozi costano migliaia di dollari da Samsung e altri. Questo è il mio obiettivo, quello di battere Apple, e facendolo da solo come ho sempre fatto”.

