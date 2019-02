Gmail: design tutto nuovo, bianco e minimal

L’app mobile di Gmail ha un nuovo design tutto bianco e anche nuove funzioni, ma niente modalità scura, per il dark mode su Gmail bisogna aspettare

Gmail ha un nuovo design un total white minimal, un bianco quasi assoluto e no, niente modalità scura questa volta, per il dark mode su Gmail bisogna aspettare, ma si può già utilizzare il nuovo material design anche su Gmail.

Gmail design nuovo

Il Design di Gmail è nuovo, e ora integra le novità del Material Design che Google ha presentato per la prima volta nel 2014 (ora chiamato Material Theme) e l’anno scorso ha proposto un aggiornamento di questo insieme di regole di progettazione. Il nuovo Gmail design rimuove i colori in grassetto a favore di un aspetto quasi completamente bianco.

Un certo numero di app e servizi importanti di Google sono stati riprospettati nell’ultimo anno, tra cui Tasks, Foto, Calendario e Gmail appunto, quest’ultima solo per il web. Adesso le cose cambiano, nel senso che viene presentato un Gmail per dispositivi mobili ridisegnato e sarà disponibile per tutti gli utenti Android e iOS nelle prossime settimane.

Gmail nuove funzioni

Funzionalmente, la nuova app mobile di Gmail dopo il redesing, non è molto diversa da quella precedente, ma ci sono delle novità: c’è un pulsante nell’angolo in basso a destra per comporre una nuova e-mail, proprio come prima ed è solo bianco con un segno “più” multicolore, lo stesso glifo che appare in Gmail e Google One sul web. L’iconica barra rossa superiore ora è bianca e l’intera area superiore è una barra di ricerca; la vecchia app richiedeva di toccare su un comando specifico più piccolo per entrare nella ricerca. Infine, c’è una scorciatoia a destra per lo switcher tra gli account. In precedenza, cambiare account richiedeva l’apertura della barra laterale, ma ora tale opzione è più rapidamente raggiungibile.

Gmail nuove funzioni Web

Dopo il redesign di Gmail App stanno anche per essere rilasciate alcune funzionalità della versione di Gmail Web che saranno poi disponibili anche per i dispositivi mobili. Ad esempio, le anteprime degli allegati verranno visualizzate sotto i messaggi, rendendo più semplice la ricerca di messaggi con allegati. Per coloro che preferiscono vedere più messaggi, Google presenta adesso anche opzioni di densità “comode” e “compatte” che rimuovono rispettivamente anteprime e avatar degli allegati. I grandi avvisi rossi relativi al possibile phishing mostrati da Gmail sul web ora vengono visualizzati anche nell’app.

Gmail design senza dark mode

Visivamente il nuovo design di Gmail è praticamente tutto bianco, con il nuovo carattere di Google in ogni scritta che compare nello schermo. Il cambiamento ha degli aspetti ironici, Gmail ora è tutta bianca ma Google ha incoraggiato gli sviluppatori a utilizzare le modalità scure nelle loro app come modo per risparmiare l’energia e allungare la durata della batteria. Insomma Google promuove il dark mode e fa una app tutta bianca.