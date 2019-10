Un ulteriore passo avanti con l’introduzione di nuove funzionalità oltre a quella già presente dei rilevatori di velocità fissi e mobili

Google Maps segnala gli autovelox sia fissi sia mobili anche sugli iPhone. Sui dispositivi con sistema operativo iOS arriva infatti questa possibilità dopo essere stata testata e lanciata su Android.

Su Google Maps era già stata aggiunta la possibilità di segnalare autovelox. La sperimentazione era partita la scorsa estate a San Francisco, in California e Rio de Janeiro, in Brasile per poi essere estesa nel resto del mondo, specialmente in Europa, partendo dal Regno Unito.

Non si tratta di una novità assoluta. Una feature già presente su Waze, di proprietà Google, da indicazioni estremamente utili per automobilisti e motociclisti in questo senso.

Google Maps segnala autovelox ma non solo

La funzionalità però ha riscosso un ottimo successo. E ora è stata ulteriormente ampliata da parte degli sviluppatori di Google Maps. Con il nuovo aggiornamento sarà infatti possibile segnalare anche cantieri, corsie chiusi, veicoli in panne e detriti pericolosi presenti sulla carreggiata.

Advertising

L’aggiornamento arriverà in contemporanea su iOS e su Android nei prossimi giorni e il roll-out sarà globale.

Per inviare una segnalazione lato utente, sarà sufficiente cliccare sul nuovo tasto “+” che comparirà sotto la bussola nell’interfaccia di navigazione. Le segnalazioni saranno disponibili in tempo reale per tutti quelli che consultano Google Maps.

Impostando un itinerario appare l’indicazione di autovelox fissi e anche mobili.

Come vengono visualizzati gli autovelox

Gli autovelox sono segnalati nella schermata relativa alla creazione del percorso e la loro posizione si basa anche sulla mappatura fatta da altri utenti.

Google Maps durante la navigazione avvisa della loro presenza con un suono molto simile all’applicazione di navigazione GPS “Waze” .

L’ultima versione di Google Maps è la 10.16.1, scaricabile direttamente da Play Store.Come annunciato da Google, le nuove funzionalità dovrebbero arrivare con il prossimo aggiornamento in rilascio nei prossimi giorni in tutto il Mondo sia per gli utenti Android sia iOS.

Sulla questione Google Maps segna autovelox l’unico problema potrebbe verificarsi per i possessori di smartphone Huawei, dopo che l’amministrazione Trump ha inserito l’azienda cinese nella black-list. Google ha infatti interrotto la licenza d’uso delle sue app sui device del colosso cinese.

Google Maps segnala gli Autovelox anche su iPhone - Ultima modifica: da