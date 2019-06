Google Nest Hub sbarca finalmente in Italia

Acquistabile anche in Italia il nuovo Google Nest Hub: lo smart speaker che dà voce ad Assistant è ora arricchito da un pratico display touchscreen.

Arrivato anche in Italia il nuovissimo Google Nest Hub: uno smart speaker arricchito da display e in grado di gestire tutti gli aspetti di una moderna smart home.

Era da tempo che si attendeva in Italia lo smart display firmato dalla famosa compagnia di Mountain View, e finalmente quel giorno è arrivato.

Lanciato sul mercato statunitense lo scorso anno, Google Hub diventa oggi Nest Hub, prendendo il nome della compagnia acquisita tempo fa da Google, e che già campeggia su altri device di Big G tra cui i famosi termostati intelligenti.

Google Nest Hub è concepito per essere il centro di controllo della casa intelligente, il device perfetto per interagire e gestire tutti gli smart device di casa che coniuga grandi funzionalità al suo impeccabile design.

Ecco le caratteristiche principali del nuovo smart display di Google.

Google Nest Hub: lo smart device che mancava

Smart speaker?

Non solo: al giorno d’oggi una vera casa intelligente non può dirsi tale senza la presenza di uno smart display, vale a dire un dispositivo che oltre ad un altoparlante intelligente, animato da uno dei servizievoli assistenti digitali, è fornito anche di un display touchscreen che ne amplifica le potenzialità.

Ad un occhio poco attento, Google Nest Hub potrebbe sembrare un banale tablet da 7 pollici poggiato su uno stand, ma in realtà si tratta di molto di più: è la risposta all’Amazon Echo Show, in grado di mettere le più disparate funzioni al servizio degli abitanti di casa.

Esteticamente si presenta come un oggetto dal design curato e discreto, adatto a qualsiasi arredamento, costituito principalmente da due parti:

Il display touchscreen; Lo speaker a 360° rivestito di tessuto che fa da dorso alla struttura.

Cosa può fare Google Nest Hub

Basta prendere i servigi di Google Assistant, già noti grazie ai suoi smart speaker Google Home e Home Mini, e aggiungere la marcia in più data dalla presenza di un display.

Google Nest Hub può fungere da cornice digitale per le proprie foto preferite, ma anche trasformarsi in un apprezzabile speaker capace di diffondere musica in una stanza di medie dimensioni. Con questo device è possibile chiedere tutto ciò che si desidera all’Assistente Google per soddisfare le proprie curiosità, oppure scoprire il meteo, dare un’occhiata agli appuntamenti in agenda, o ancora ascoltare le ultime news.

Google Nest Hub può inoltre gestire tutti i dispositivi intelligenti di casa come le luci, i termostati, ma anche i campanelli, gli altri speaker o le telecamere di sicurezza. Inoltre, può fare da sveglia o mostrare l’orario.

Ma il plus dato dal display offre anche la riproduzione di video su YouTube, oppure la visione di video-ricette per un ausilio tecnologico in cucina.

Costo Google Nest Hub

Il nuovo smart display di Google è finalmente acquistabile anche in Italia, presso Euronics, MediaWorld, Expert, Mediaworld e Trony, nelle varianti grigio chiaro o scuro, ad un prezzo di 129 euro.

