La prima Harley-Davidson elettrica sarà lanciata ad agosto 2019 il suo prezzo è di $30.000, finalmente è ufficiale. Dopo anni di discorsi e le anticipazioni per il 2019, Harley-Davidson è finalmente pronta. Da agosto si potrà acquistare la sua moto elettrica LiveWire e il costo non è di certo basso.

Harley-Davidson elettrica, data di uscita

Il veicolo ecologico a due ruote è ora disponibile per il pre-ordine in vista del suo debutto ad agosto. Il prezzo per poter ottenere questo gioiello del motociclismo elettrico è di $29.799. La cifra da sborsare è onerosa, ma Harley scommette che le prestazioni e la connettività inclusa convinceranno gli acquirenti.

Harley-Davidson elettrica le caratteristiche tecniche

Il motore può portare il LiveWire fino alla velocità di 96 km all’ora in soli 3,5 secondi (con un suono “futuristico”). Mentre il servizio H-D Connect utilizza la connettività LTE per aiutare a controllare a distanza lo stato della moto, ricevere promemoria di servizio e scoprire se qualcuno sta mettendo a rischio il veicolo. Se qualcuno riuscisse davvero a rubare la moto, si potrà comunque rintracciarne la posizione attraverso il GPS.

Harley-Davidson elettrica, prezzo

C’è un potenziale problema da considerare per la Harley-Davidson elettrica LiveWire, oltre al prezzo di ben 30.000 dollari: ovvero il range, l’autonomia in Km.

La Harley stima che si potrà disporre di un’autonomia di circa 110 miglia di percorsi urbani con una ricarica. Questa è certamente sufficiente per molti spostamenti, ma un’azienda veterana del settore, come la Zero Motorcycles, dispone di già di moto in grado di gestire fino a 163 miglia in città nella loro offerta standard. Con Harley si paga la potenza, la tecnologia e il look, 30.000 dollari non sono pochi.