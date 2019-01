Le HP Tango sono le nuove stampanti dal design essenziale lanciate da HP, adatte alla casa e all’ufficio

Di Stefania Pellucchi

La stampante è uno di quegli strumenti indispensabili, ma a volte tutt’altro che belli da vedere, afferma Andrea Castrignano famoso interior design e conduttore televisivo, in apertura dell’incontro organizzato da HP proprio presso lo Studio Castrignano di Milano.

“È il primo elemento che si cerca di nascondere quando si progetta una casa” continua il creativo… almeno fino ad ora. La location scelta da HP per presentare al mercato italiano le nuove stampanti HP Tango e HP Tango X non è infatti casuale: la RoofView 4.0 è la cornice perfetta per dimostrare come questi dispositivi possano diventare – oltre che strumenti di lavoro – anche straordinari elementi di design e oggetti di arredamento in grado di soddisfare anche i consumatori più esigenti.

HP Tango : il design

Con una dimensione di soli 38 x 20 x 7,6 cm, il design dei nuovi prodotti firmati HP è estremamente essenziale, adatto a casa e in ufficio. Caratteristiche accentuate anche dall’elegante cover della versione X (disponibile nelle varianti Indigo Linen, Charcoal Linen e, più avanti, Cork Currant) che rende la stampante del tutto simile a un semplice libro appoggiato su uno scaffale.

HP Tango, la stampante per le case che cambiano

Il concetto di casa sta cambiando, fa notare Andrea Castrignano, la tecnologia sta acquisendo un valore sempre maggiore nell’arredamento degli interni. Da questo punto di vista, HP Tango è un device innovativo, sottolinea Giampiero Savorelli, Print Business Group Director di HP Italy, non solo nell’aspetto, come dimostra la perfetta integrazione nell’ambiente della RoofView 4.0, ma anche in termini di tecnologia. HP Tango è infatti una smart printer progettata per “offrire la possibilità non solo di stampare attraverso la rete Wi-Fi, ma anche di sfruttare una serie di feature di ultima generazione che renderanno l’esperienza utente sempre più accattivante. Oltre a questo, il suo design, fine e creativo allo stesso tempo, le consentirà di essere inserita in qualsiasi ambiente portando il valore aggiunto di un elemento utile, decorativo e in grado di amalgamarsi perfettamente con il gusto di ogni persona, permettendo così ai consumatori di reinventare il concetto di stampa”.

HP tango si gestisce via app e presto arriveranno i comandi vocali

Nessun cavo a vista ad eccezione di quello dell’alimentazione, perché HP Tango punta tutto sulle funzionalità intelligenti e il supporto WiFi. La stampante si controlla tramite l’applicazione HP Smart, nata in ambito business e ora portata sul mercato consumer. Attraverso l’app sarà possibile gestire la stampa e la scansione di documenti e immagini da qualsiasi tipo di device, sia esso smartphone, laptop o tablet, anche quando non si è in casa.

Al tempo stesso, HP Tango offre il servizio HP Instant Ink, attraverso cui è possibile ricevere le cartucce direttamente a casa quando stanno per terminare.

Le stampanti Tango e Tango X sono sul mercato al prezzo rispettivamente di € 149 e € 199. E non è tutto, HP promette di rendere disponibile a breve la funzionalità per gestire la stampante attraverso comandi vocali.