Huawei Mate 30 Pro: ecco come potrebbe essere

Dalla Cina è stato diffuso un render che mostra alcune possibili specifiche del nuovo Huawei Mate 30 Pro. Ecco quali sono

Sappiamo già che il Huawei Mate 30 Pro esiste, che è stato testato dall’azienda, in vista di un possibile lancio a ottobre. Un leak del mese scorso ha mostrato nel dettaglio alcune possibili delle caratteristiche del telefono, tra cui un display AMOLED da 6,71 pollici con uno scanner per impronte digitali in-display, un processore Kirin 985, un chip modem 5G Balong 5000 e quattro telecamere, tutte alimentate da una batteria da 4.200 mAh.

Adesso però, dopo la notizia del lancio del Mate X rimandato a settembre, dalla Cina è arrivato un render, che ha mostrato (come si vede in questa immagine) altre possibili specifiche del nuovo Mate 30 Pro. Se fosse davvero così, potremmo mettere le mani a breve su un dispositivo con cornici minime e senza tacca, sostituita da un doppio foro sul display apparentemente curvo. Presumibilmente, questo display dovrebbe funzionare a 90 Hz, praticamente come quello del OnePlus 7 Pro.

Huawei Mate 30 Pro: quanto è attendibile il render?

C’è, però, da tenere a mente che, probabilmente, si tratta solo di un concept render, indipendentemente da alcune affermazioni di diverso orientamento, e non di un render autentico e attendibile. Di conseguenza si tratta di un’opzione da considerare solo come un’indicazione di un possibile indirizzo di design.

Nelle immagini diffuse, in ogni caso, la parte posteriore suggerisce una leggera riprogettazione, passando dal noto sistema quad-camera del P30 Pro a una disposizione a forma di V. Lo zoom ottico 5x e lo zoom digitale 50x sembrano essere tra le funzionalità possibili.

Blu, Rosso e Nero sono i colori in cui probabilmente sarà disponibile il Huawei Mate 30 Pro, ma – ancora una volta – per ora non c’è niente di sicuro.

