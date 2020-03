Huawei P40 Lite E: smartphone economico sotto le 200 euro

Lo smartphone super economico del colosso cinese è ora anche in Europa e prossimamente sarà in vendita in Italia, caratteristiche e prezzo.

Il Huawei P40 Lite E è una versione inedita ed addirittura più economica dello smartphone già pur economico Huawei P40 Lite. un vero low cost a metà strada tra la fascia bassa e quella media. Il device in questione altro non è che un re-brand del Huawei Y7P, venduto sul mercato indonesiano, e predisposto poi per la vendita in Europa. E non era affatto scontato che Huawei portasse anche in Europa i suoi ultimi cellulari low cost, già in vendita in Asia. In attesa di scoprire i Huawei P40 e P40 Pro, che ricordiamo saranno presentati il 26 marzo scopriamo le caratteristiche del terminale “più leggero” della gamma.

Specifiche tecniche di Huawei P40 Lite E

Lite E ha nel cuore il processore Kirin 710F e vanta uno schermo di grandi dimensioni da 6,39 pollici LCD IPS, dotato di foro in alto a sinistra per la fotocamera frontale, da 8MP f/2.0. La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore primario da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 8MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La batteria del Huawei P40 Lite E ha una capacità di 4000mAh (22 ore di riproduzione video, 111 ore di streaming musicale e 20 ore di navigazione.

Il sistema operativo di riferimento è Android 9 con EMUI 9.1. Annovera 4GB di RAM, e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB) e sensore di impronte digitali sul retro.

Prezzo e disponibilità

il Huawei P40 Lite E viene proposto nelle colorazioni Nero e Aurora Blue a circa 162 euro al cambio attuale. parliamo di cambio in quanto attualmente è disponibile in Polonia. Lo smartphone non è ancora disponibile nello shop italiano di Huawei, ma non dovrebbe passare molto tempo prima di poterlo acquistare anche in Italia. il dispositivo può essere comunque acquistato online sebbene le consegne partiranno dal 12 marzo. Ricordiamo che la versione Lite “standard” costa circa 70 euro in più, ovvero 232 euro.

