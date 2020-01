Una guida completa per scegliere i migliori smartphone 2020, da quelli di fascia media a quelli economici, fino ai compatti, sotto i 200 euro d’acquisto e molto altro.

Una guida completa per scegliere i migliori smartphone 2020, da quelli di fascia media a quelli economici, fino ai compatti, sotto i 200 euro d’acquisto e molto altro. Dal Samsung Galaxy S10 Plus e l’elegante Apple iPhone 11 Pro, al veloce OnePlus 7T Pro, fino alle foto del Huawei P30 Pro. E poi Sony Xperia 1 e molto altro.

Miglior smartphone in commercio

Una prima discriminante: ognuno di noi ha una sua idea di quale sia il miglior smartphone in commercio. Perché dipende dalle singole necessità e dall’utilizzo che se ne fa. È chiaro, però, che esistono dei punti fermi. Di certo non si può non partire dall’Apple iPhone 11 Pro, il miglior smartphone che si possa comprare. È anche l’iPhone più avanzato mai rilasciato da Apple, guidato da un nuovissimo processore Aic Bionic. Abbinato a una batteria più grande e diverse ottimizzazioni di potenza integrate in iOS 13, per un iPhone che può durare tutto il giorno senza dover essere collegato a una presa di corrente. Ma la novità principale è la tri-camera. In particolare, il terzo sensore è un obiettivo grandangolare che offre un campo visivo di 120 gradi, ideale per i paesaggi. Gli altri due rimangono sostanzialmente invariati, con due aggiornamenti piccoli ma di grande impatto: il teleobiettivo ora ha un’apertura più ampia, lasciando entrare il 40% di luce in più. E il sensore grandangolare ora ha pixel di messa a fuoco al 100%, il che significa essenzialmente che è migliore nella messa a fuoco in condizioni di scarsa luminosità.

Migliori smartphone 2020

Se si cerca il miglior telefono Android in assoluto oggi sul mercato, allora non si può non guardare il Samsung Galaxy S10 Plus. Non solo questo è lo smartphone Galaxy più veloce, ricco di funzionalità e raffinato che Samsung abbia mai lanciato, ma sta anche facendo qualcosa di veramente diverso dall’iPhone e dagli altri telefoni concorrenti di punta. Mentre i concorrenti si sono affrettati a clonare il design dello schermo dentellato, che per primo ha guadagnato la ribalta con l’iPhone X, Samsung ha adottato un approccio radicalmente diverso con il suo design Infinity-O. Qualcosa che ha permesso a Samsung di adattarsi all’S10 Plus con un ampio pannello AMOLED da 6,4 pollici – che ha le stesse dimensioni del Galaxy Note 9 – riducendo contemporaneamente le dimensioni fisiche dello smartphone rispetto al Galaxy S9 Plus, che sfoggia un 6.2 schermo da pollici. Altrove, Samsung ha incluso fotocamere frontali doppie in modo da poter scattare foto Live Focus traboccanti di sfocatura in stile bokeh artificiale. Ci sono anche alcuni divertenti nuovi effetti di profondità con la gamma Galaxy S10, tra cui la possibilità di trasformare la scala di grigi dello sfondo per rendere davvero pop il soggetto dell’immagine.

Miglior smartphone qualità prezzo 2020

Se avete un budget limitato ma non volete scegliere uno smartphone di fascia bassa, questi sono i tre modelli che offrono prestazioni più che buone. Si parte con lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro. l’azienda, nota per la sua forte penetrazione nel mercato degli smartphone a basso costo, ha immesso sul mercato un prodotto dall’eccellente rapporto qualità / prezzo. Rilasciato nell’estate del 2018, lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro è stato pubblicizzato come il successore dell’eccellente Xiaomi Redmi Note 5, con il quale ha molte somiglianze. Ne parleremo più approfonditamente più avanti.

Non possiamo trascurare il Nokia 6.1, la versione 2018 del Nokia 6, con la quale il marchio ha segnato la sua volontà di tornare nella corsa della qualità degli smartphone a basso costo. Dal punto di vista del design, è molto elegante, con la sua scocca in metallo e il leggero bordo dorato che lo circonda. Lo schermo da 5,5” offre una definizione Full HD. Il processore Snapdragon 630, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, con ovviamente una porta Micro-SD che ti consente di espandere la sua memoria, sono a corredo. E nonostante il suo prezzo basso, spedisce un chip NFC (per effettuare i pagamenti senza contatto) e offre una connessione USB-C (che purtroppo rimane molto rara in questa fascia di prezzo).

Chiudiamo la rassegna con Honor Play. A livello di design è piuttosto elegante, con un rivestimento metallico opaco che non cattura le impronte digitali. Lo schermo Full HD da 6,3 pollici è abbastanza ben ottimizzato nel rapporto bordo / schermo. Ha un ottimo contrasto e luminosità, che lo rende facile da leggere anche alla luce diretta del sole. In termini di componenti, si distingue dai suoi concorrenti nella stessa fascia di prezzo integrando un processore Kirin 970, uno dei più potenti sul mercato che, combinato con i suoi 4 GB di RAM, gli consente di offrire prestazioni eccellenti per l’uso quotidiano oltre a giocare con tutti i giochi attuali. La memoria interna di 64 GB, infine, è espandibile tramite la porta Micro-SD.

Miglior smartphone 200 euro

Se si vuole un telefono economico, questo non significa che bisogna scendere a compromessi sulle funzionalità. Ci sono molti telefoni economici sotto i 200 euro. I telefoni economici potrebbero non avere i display più nitidi o i design in metallo e vetri più fluidi, ma uno smartphone economico può comunque essere bello, offrire specifiche decenti, una buona durata della batteria e prestazioni solide.

Il primo telefono è il Motorola Moto G7 Power: offre una durata della batteria eccezionale fino a due giorni per carica. Il design non è premium come il più costoso Moto G7 e G7 Plus che fanno parte della stessa famiglia, ma ha un design rinnovato rispetto ai modelli G6, con un display dentellato. La qualità del display non è la migliore, né la fotocamera, ma G7 Power offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come altri telefoni Motorola, G7 Power offre un’esperienza software pulita.

In seconda battuta, c’è il Realme 3 Pro. Realme è un sotto-marchio di Oppo e il suo 3 è il vero vincitore tra gli smartphone a budget limitato. Offre una durata della batteria solida, display nitido e neutro ed è disponibile in una serie di interessanti opzioni di colore. Il software ColourOS potrebbe deludere un po’ e le sue prestazioni a volte sono un po’ balbettanti, ma offre una ricarica rapida VOOC per alleviare l’ansia della batteria e offre pochi compromessi per il suo prezzo richiesto.

Miglior smartphone fotocamera

Qual è il miglior telefono con fotocamera? Mentre è vero che la maggior parte degli smartphone racchiude una fotocamera decente al giorno d’oggi, ci sono alcuni telefoni con fotocamera che brillano molto più degli altri. In questo momento, il miglior telefono con fotocamera è il Google Pixel 4, ma la concorrenza è agguerrita. La tecnologia della fotocamera del Pixel 3 era eccellente e Google è riuscita a migliorare ulteriormente le cose con il Pixel 4: in effetti, la fotocamera è il punto in cui Google ha chiaramente individuato i suoi miglioramenti in questo nuovo modello; gli altri aggiornamenti sono minimi, ma la resa è ottima. A seguire non possono non essere citati il Huawei P30 Pro, il Samsung Galaxy S10 Plus e l’iPhone 11 Pro.

Miglior smartphone cinese

La Cina è il paese numero 1 nel mondo tecnologico. Non sorprende che gli smartphone cinesi dominino il mondo intero grazie al fatto che hanno prestazioni eccellenti a un costo abbastanza basso. Nelle loro funzioni, possono competere con ammiraglie come la serie Samsung Galaxy e iPhone. Qui sono i migliori? Al primo posto ritroviamo il Huawei P30 Pro, seguito a ruota da OnePlus 7 Pro, Huawei Honor View20, Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) e molti altri. Il P30 Pro è l’ultimo modello della serie Huawei P integrato con tre fotocamere. Ha una partnership con il produttore tedesco di fotocamere Leica per avere Leica Quad Camera System. La compagnia garantisce che la fotocamera del telefono è in grado di vedere i colori anche in condizioni di buio estremo più adatti ai fotografi. Con un tale complesso di fotocamere, Huawei P ti consente di scattare foto eccellenti in qualsiasi condizione.

Miglior smartphone economico

Se si vuole spendere poco, come avevamo riportato già prima, la scelta migliore è lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro. I vantaggi sono la qualità dello schermo, delle foto e un’ottima autonomia. Tra gli svantaggi, il non aver nessuna USB. Ma il rapporto qualità / prezzo è eccelso. Facile da maneggiare con il suo schermo da 6,26 pollici, i bordi arrotondati e l’eccellente rapporto bordo / schermo, si può quasi usare con una mano. Il costo? Da 130 euro.

Migliori smartphone android stock

Gli smartphone con azioni Android hanno avuto un’esistenza di nicchia sui telefoni Android per anni. I dispositivi con interfaccia utente del produttore di Samsung, Huawei e Co. erano troppo dominanti, ma con la richiesta di aggiornamenti regolari e a lungo termine, nonché l’introduzione degli smartphone Android One, Stock Android ha finalmente ricevuto l’attenzione che merita. Tra i cinque migliori smartphone con Android stock sono sicuramente da citare Nokia 7.2, Motorola One Vision, Nokia 9 PureView, Xiaomi Mi A3 e Nokia 8.1.

