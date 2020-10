iPhone 12 vs iPhone 11: il confronto tra i due top di gamma di Apple

Le differenze tra i due top di gamma di Apple su display e design, fotocamera, processore e prestazioni, batteria e ricarica

Apple ha presentato quattro modelli della nuova famiglia di iPhone. Precisamente iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 12 e l’iPhone 12 Pro saranno disponibili a partire dal 16 ottobre, mentre l’iPhone 12 Mini e l’iPhone 12 Pro Max saranno disponibili a partire dal 13 novembre. Come ogni anno una delle prime domande che si pongono i più ossessionati dal melafonino è sempre una. Cambio il “vecchio” iPhone per quello nuovo? L’iPhone 12 standard mi può dare qualcosa in più? Ed è migliore? Facciamo un confronto iPhone 12 vs iPhone 11 e vediamo se riusciamo a soddisfare qualcuno di questi quesiti.

iPhone 12 vs iPhone 11: design e display

L’iPhone 11 non ha un aspetto significativamente diverso dall’iPhone XR e dall’iPhone XS , sebbene sia disponibile in sei diversi colori, (in particolare bianco, nero, rosso, verde, giallo e viola). È realizzato in alluminio e vetro e ha il familiare display per Face ID e un alloggiamento per fotocamera prominente sul retro. Lo schermo è un display Liquid Retina da 6,1 pollici con cornici molto piccole ed è classificato IP68 per la resistenza all’acqua. La risoluzione è 1792 x 828 dando 326 pixel per pollice, il rapporto di contrasto è 1400: 1 e ha sia la riproduzione True Tone che P3 Wide Color.

L’iPhone 12 assomiglia di più all’iPhone 4, anche se in diversi colori: nero, bianco, rosso, verde e blu. La tacca è più stretta rispetto a prima ed è più sottile dell’11%, più piccola del 15% e più leggera del 16% rispetto all’iPhone 11, senza ridurre le dimensioni dello schermo. Il nuovo display è un Super Retina XDR, un display OLED con un rapporto di contrasto di 2.000.000: 1. Ha molti più pixel dell’iPhone 11 – 2532 x 1170 – ed ha un nuovo tipo di vetro protettivo chiamato “Ceramic Shield” che promette di essere il vetro per smartphone più resistente di sempre.

C’è anche una versione più piccola ma per il resto quasi identica, l’iPhone 12 mini, con uno schermo da 5,4 pollici invece del display da 6,1 pollici. È il telefono 5G più piccolo al mondo. Anche l’iPhone 12 e il suo mini fratello sono certificati IP68, ma sono sicuri fino a profondità d’acqua fino a 6 metri, mentre l’iPhone 11 arriva a soli 2 metri.

iPhone 12 vs iPhone 11: le fotocamere

Sulle fotocamere il confronto iPhone 12 vs iPhone 11 vede differenze importanti sebbene entrambi abbiano doppia fotocamera. L’iPhone 11 è un telefono con doppia fotocamera da 12 MP e ultra-ampia. La fotocamera ultra ampia ha un’apertura f / 2.4 con un campo visivo di 120 gradi e la fotocamera ampia ha un’apertura f / 1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine. Lo zoom ottico è 2x e lo zoom digitale fino a 5x.

Per i video c’è il 4K fino a 60 fps, stabilizzazione ottica dell’immagine e video, zoom ottico 2x e zoom digitale 3x. Anche la fotocamera frontale è da 12 MP, ma con un’apertura di f / 2.2 e stabilizzazione sia dell’immagine che del video.

Il nuovo sistema a doppia fotocamera dell’iPhone 12 ha la stessa fotocamera ultra grandangolare da 12MP e una nuova fotocamera ampia con apertura f / 1.6. C’è però una nuova lente a sette elementi per dettagli migliori, che offre prestazioni aumentate del 27% in condizioni di scarsa illuminazione. Il nuovo chip alimenta la fotografia computazionale per Smart HDR3 e regolazioni fotografiche intelligenti. La modalità notturna ora funziona anche con tutte le fotocamere dell’iPhone 12, incluso il selfie shooter. Apple afferma che l’iPhone 12 ha la più alta qualità video di qualsiasi smartphone, con la modalità notturna time-lapse che offre risultati sorprendenti.

Processore e prestazioni: iPhone 12 contro iPhone 11

L’iPhone 11 è alimentato dal chipset A13 Bionic di Apple e supporta Wi-Fi 6 e 4G LTE avanzato. Sono disponibili tre modelli: 64 GB, 128 GB e 256 GB. iPhone 11 ha anche introdotto la tecnologia a banda ultra larga in modo da poter confrontare la posizione con altri dispositivi. Apple lo descrive come un “GPS da soggiorno”.

La grande novità nell’iPhone 12 è la predisposizione alla tecnologia 5G. Apple afferma che può funzionare con più bande 5G rispetto a qualsiasi altro smartphone, incluso Verizon Ultra Wideband (UWB) 5G, e che algoritmi di beamforming unici forniscono segnali forti e una buona durata della batteria in ogni banda. In condizioni ideali, presumibilmente raggiunge fino a 3,5 Gbps su 5G e 4 Gbps su UWB 5G.

Il processore di quest’anno è l’A14 Bionic. È realizzato con un processo a 5 nm e include 11,8 miliardi di transistor, quasi il 40% in più rispetto all’A13. La CPU è un modello a sei core con due core ad alte prestazioni e Apple afferma che è fino al 50% più veloce dei rivali. La GPU a quattro core promette prestazioni simili a quelle dei rivali. Il motore neurale ha 16 core invece di 8 per prestazioni significativamente più veloci e gli acceleratori di apprendimento automatico sono il 70% più veloci rispetto all’iPhone 11.

iPhone 12 vs iPhone 11: batteria e ricarica

L’iPhone 11 ha una batteria da 3.110 mAh. Supporta la ricarica wireless Qi e la ricarica rapida, sebbene il caricabatterie nella confezione sia un caricabatterie da 5W anziché il caricabatterie da 18 W fornito con la versione Pro. Il connettore di ricarica è una porta Lightning. Apple non ha detto quanto sia grande la batteria dell’iPhone 12, ma ha detto che durerà fino a 17 ore in riproduzione video (come iPhone 11). Supporta anche la ricarica rapida e la ricarica wireless Qi, proprio come l’iPhone 11.

Attenzione però al nuovo sistema MagSafe dell’iPhone 12 che consente la ricarica wireless fino a 15 W con qualsiasi accessorio compatibile. I primi accessori di questo tipo sono le nuove custodie e caricabatterie per iPhone di Apple (compresi prodotti di terze parti).

In conclusione: il confronto

L’iPhone 12 è un telefono molto promettente. Bello da vedere il design dal sapore retrò e ci si augura che il nuovo vetro Ceramic Shield sia resistente come dichiarato da Apple. Ma le vere attrattive qui sono il processore e la fotocamera. Le fotocamere dell’iPhone 11 sono buone; quelli dell’iPhone 12 dovrebbero essere ancora migliori. E i miglioramenti del chipset e il supporto 5G significano che questo non è solo uno degli iPhone più belli che Apple abbia realizzato, ma anche il più veloce. L’upgrade ci sta tutto. Sebbene iPhone 12 costi leggermente di più.

iPhone 12 vs iPhone 11: il confronto tra i due top di gamma di Apple - Ultima modifica: da