iPhone XR vs XS: quale scegliere?

Qual è il migliore tra gli smartphone di Apple? La battaglia abbia inizio: dettagli e caratteristiche emersi dal duello tra iPhone XR e XS.

Scontro in casa Apple: chi esce vincitore dal confronto iPhone XR vs XS? Scopri caratteristiche e differenze dei due smartphone del famoso brand californiano.

Svelati pubblicamente a settembre, iPhone XR e iPhone XS restano ad oggi tra le migliori proposte sul mercato dei device mobili. Ma, a quasi un anno di distanza dal lancio, vale ancora la pena acquistare uno dei due smartphone dell’ultima linea di Apple?

È meglio iPhone XR o XS?

Nonostante manchino poco più di due mesi alla presentazione dei nuovi iPhone 11, oggi più che mai chi vorrebbe mettere le mani su un nuovo smartphone della società capitanata da Tim Cook potrebbe trovare conveniente acquistare uno dei melafonini dell’ultima tornata.

Con prezzi in leggero calo, oggi iPhone XR e iPhone XS rappresentano due dei migliori smartphone del panorama mobile attuale.

Ecco tutto ciò che bisogna sapere sul confronto tra due degli smartphone più gettonati di Apple, nel match che vede protagonisti iPhone XR vs XS.

Design a confronto

Il primo importante fattore che balza all’occhio dal paragone di iPhone XR vs XS è di certo la differenza nelle dimensioni, dove iPhone XR si presenta in leggera superiorità rispetto al modello di punta XS.

Sulla parte frontale non si notano differenze estetiche apprezzabili: sia iPhone XR che XS presentano display a tutto schermo, una superficie pulita, interrotta soltanto dalla tacca notch nella parte superiore. Anche in iPhone XS: nelle immagini pubblicitarie il notch c’è, ma non si vede.

Cornici non pervenute, nemmeno nella parte bassa del display.

La firma del design è la stessa inconfondibile mano di Apple in entrambi i modelli, nonostante la versione più avanzata presenti linee più eleganti e compatte, rispetto ad iPhone XR con i suoi profili sensibilmente arrotondati. Sia iPhone XR che iPhone XS sono avvolti in due strati di vetro, materiale premium che sul retro garantisce l’efficienza della ricarica wireless, mentre il profilo di iPhone XS è in raffinato e resistente acciaio chirurgico.

iPhone XR è il modello più colorato: disponibile nelle varianti Blu, Bianco, Nero, Giallo, Corallo, e nella speciale edizione Rossa, risulta l’iPhone dall’aspetto più fresco e indirizzato ad un target più giovanile. iPhone XS, invece, conserva i classici intramontabili Argento, Grigio Siderale, e Oro.

Nella parte posteriore dei device, ancora una sostanziale differenza tra i due iPhone, intuibile da una piccola rotonda sporgenza in iPhone XR, che si allunga per iPhone XS, svelando una fotocamera singola nel primo caso, che arriva a raddoppiarsi nel secondo modello.

Caratteristiche tecniche iPhone XR

Sotto la scocca dell’economico iPhone XR si trova:

Display antigraffio e oleofobico LCD da 6.1 pollici con risoluzione 1792 x 828 pixel e 326 ppi di densità;

Processore esacore Apple A12 Bionic;

RAM da 3 GB;

Tagli di memoria interna da 64 GB, 128 GB o 256 GB non espandibile;

Fotocamera posteriore con sensore da 12 megapixel f/1.8;

Fotocamera anteriore da 7 megapixel f/2.2;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, GPS, NFC;

Batteria da 2942 mAh;

Sistema operativo nativo iOS 12.

Scheda tecnica iPhone XS

Il modello più avanzato, invece, presenta:

Display antigraffio e oleofobico OLED da 5.8 pollici con risoluzione da 2436 x 1125 pixel e 458 ppi di densità;

Processore esacore Apple A12 Bionic;

RAM da 4 GB;

Memoria interna da 64 GB, 256 GB o 512 GB non espandibile;

Fotocamera posteriore doppia con sensore da 12 megapixel f/1.8 + 12 megapixel f/2.4;

Fotocamera anteriore da 7 megapixel f/2.2;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, GPS, NFC;

Batteria da 2658 mAh;

Sistema operativo nativo iOS 12.

iPhone XR vs XS: le differenze

Stesso mese di uscita, stesso brand, stessa alta qualità ma due anime completamente diverse: nonostante gli svariati punti in comune tra iPhone XR e iPhone XS, sono notevoli le divergenze tra i due smartphone di Apple.

Innanzitutto, nello scontro iPhone XR vs XS, a livello “fisico” il modello più evoluto verrebbe battuto al tappeto da quello più “cheap”. Merito delle dimensioni, che in iPhone XR arrivano a 150,9 mm x 75,7 mm x 8,3 mm per un peso complessivo di 194 gr, mentre in iPhone XS la stazza si ferma a 143,6 mm x 70,9 mm x 7,7 mm in soli 177 gr, regalando una presa con una sola mano di certo più confortevole.

Differenze anche a livello del display: se iPhone XR possiede uno schermo LCD da 6.1 pollici, XS presenta invece un OLED HDR con 3D Touch integrato.

Ma una delle principali divergenze è senz’altro la fotocamera posteriore, singola da 12 megapixel per iPhone XR con apertura f/1.8, alla quale si aggiunge un sensore da 12 megapixel f/2.4 in iPhone XS. Tuttavia, la qualità degli scatti resta eccelsa in entrambi i casi.

In termini di prestanza fisica, però, dallo scontro iPhone XR vs XS uscirebbe vincitore il secondo in prove di resistenza: grazie ad una certificazione IP68, iPhone XS può contare su una resistenza in acqua fino a 2 metri per 30 minuti, mentre iPhone XR manterrebbe intatte le sue capacità fino a “solo” 1 metro di profondità.

Comparazione schede tecniche

Per gli appassionati di dettagli tecnici, ecco una tabella comparativa delle principali componenti interne di iPhone XR e iPhone XS, che riassume similitudini e differenze.

iPhone XR iPhone XS Display LCD 6.1" 1792x828 pixel OLED 5.8" 2436x1125 pixel Processore A12 Bionic A12 Bionic RAM 3 GB 4 GB Memoria interna 64, 128 o 256 GB 64, 256 o 512 GB Fotocamera posteriore 12 megapixel f/1.8 12 megapixel f/1.8 + 12 megapixel f/2.4 Fotocamera anteriore 7 megapixel f/2.2 7 megapixel f/2.2 Resistenza acqua e polvere IP67 IP68 Batteria 2942 mAh 2658 mAh Sistema Operativo nativo iOS 12 iOS 12

In conclusione, sebbene si tratti di due smartphone di alto livello come da tradizione Apple, vi sono alcune decisive differenze, fondamentali per alcuni, superflue per altri. La più palpabile per la maggior parte delle persone risiede nel comparto fotografico ma, per quanto una fotocamera con doppio sensore riesca senza dubbio a lavorare meglio di un singolo obiettivo, solo gli appassionati di fotografia potrebbero notare diversità tra i risultati.

iPhone XS resta di sicuro il migliore tra i due modelli a livello tecnico, per completezza di equipaggiamento e caratteristiche, oltre che per maneggevolezza, ma per chi vuole contenere i costi della spesa, iPhone XR rappresenta un buon compromesso tra qualità e prezzo.

