Durante la conferenza Lenovo Accelerate a Orlando, in Florida, l’azienda ha offerto ai partecipanti un primo sguardo sul suo prossimo laptop con schermo pieghevole. Il prodotto non ha ancora un nome ufficiale ma sarà parte della linea di laptop Lenovo ThinkPad X1 e l’azienda afferma che non lo considera un dispositivo supplementare, ma una sostituzione del laptop.

Laptop pieghevole Lenovo: ecco come sarà

Il laptop pieghevole Lenovo ha un display diagonale da 13,3 pollici, con proporzioni 4:3, quando è in modalità a schermo intero. Quando è piegato, il display misura invece 9,6 pollici. Come il Galaxy Fold di Samsung, ha un display OLED con schermo polimerico. A differenza del pieghevole di Samsung, però, questo sarà realizzata da LG Display.

Lenovo afferma che prevede una serie di soluzioni d’uso diverse per questo ThinkPad pieghevole, che utilizza una cerniera. Una delle sfide con la creazione di un PC con schermo pieghevole, al contrario di un telefono pieghevole, è che gli utenti cercheranno soluzioni di tastiera adeguate. Per questo, il laptop pieghevole Lenovo può essere utilizzato come laptop a conchiglia, ma la tastiera predefinita è una tastiera touchscreen su schermo. Si può anche usarlo come un due in uno, o come un tablet con tastiera Bluetooth esterna.

Un altro elemento di design che Lenovo doveva considerare era la batteria. Non poteva semplicemente dividerla in due, perché ciò avrebbe reso la parte superiore del laptop troppo pesante. Il prototipo attuale ha la batteria solo su un lato, quindi ci sono una parte superiore e una inferiore distinte sul dispositivo.

Lenovo sta chiaramente puntando tutto sulla produttività: il suo laptop pieghevole è un ThinkPad, è rivolto agli utenti aziendali e ai professionisti “on the road” e girerà su Windows. Sarà anche alimentato da un processore Intel, sebbene Lenovo non abbia specificato quale sarà e funzionerà con gli stilo di Wacom.

Laptop pieghevole Lenovo: quando sarà disponibile

Il PC pieghevole è in lavorazione da più di tre anni. Lenovo afferma che, dal momento che deve mantenere gli stessi standard di robustezza della linea ThinkPad, sta sottoponendo il pieghevole a cicli di test aggiuntivi (in particolare per quanto riguarda la cerniera). I prezzi non sono stati diffusi, né la data di commercializzazione, ma Lenovo ha come obiettivo la prima metà del 2020.

L’annuncio dopo il fiasco di Samsung

La grande rivelazione di Lenovo arriva subito dopo l’annuncio del ritiro del pieghevole di Samsung. Il Galaxy Fold, che avrebbe dovuto essere messo in vendita alla fine di aprile, ha subito un arresto dopo che le prime revisioni hanno rivelato seri problemi con il display sul telefono da 1.980 dollari.

Anche Huawei, il secondo più grande produttore di smartphone al mondo, dietro a Samsung, sta preparando un telefono pieghevole, uno che dovrebbe piegarsi all’indietro, in modo che entrambi i lati del telefono siano costituiti da display. Motorola, che fa parte di Lenovo, prevede di vendere un telefono Razr pieghevole e la scorsa settimana, durante la presentazione del keynote di Google I/O, Stephanie Saad Cuthbertson, senior director di Android, ha dichiarato che quest’anno molti produttori di hardware lanceranno dispositivi pieghevoli.

Insomma, i display pieghevoli sono senza dubbio in voga nella tecnologia consumer in questo momento. Lenovo ieri ha mostrato qualcosa di molto particolare. Ma i problemi di Samsung potrebbero affliggere i foldable in generale.

