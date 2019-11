Mercato smartwatch 2019: vendite record ed Apple Watch domina

Le spedizioni globali di Smartwatch balzano a 14 milioni di unità nel terzo trimestre del 2019

I dati del mercato smartwatch 2019 rilevano che le spedizioni globali sono cresciute di un impressionante +42% su base annua raggiungendo le 14 milioni di unità vendute nel terzo trimestre del 2019. La ricerca di Strategy Analyst in collaborazione con il servizio WDErable Device Ecosystems (WDE) rileva che Apple Watch ha mantenuto la prima posizione con il 48% di marketplace globale di smartwatch, mentre Samsung ha tenuto il secondo posto e Fitbit si è aggrappato al terzo.

Le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute del 42% passando da 10,0 milioni di unità del terzo trimestre 2018 a 14,2 milioni nel terzo trimestre 2019 . La crescita dii vendita degli smartwatch continua a salire, man mano che i consumatori accessoriano sempre più i loro smartphone con dispositivi indossabili orientati al fitness e alla salute.

I dati del mercato smartwatch 2019 dicono che Apple ha spedito 6,8 milioni di unità, in aumento del 51% sopra la media, dai 4,5 milioni del terzo trimestre del 2018. Apple Watch continua a contrastare la forte concorrenza di rivali come Fitbit e Samsung. Attualmente Apple Watch detiene la metà del mercato mondiale degli smartwatch e rimane il chiaro leader del settore.

Samsung ha spedito 1,9 milioni di smartwatch in tutto il mondo nel terzo trimestre del 2019, quasi raddoppiando rispetto a 1,1 milioni di un anno fa. La quota di mercato globale degli smartwatch Samsung è passato dall’11 al 13% nell’ultimo anno. Samsung è saldamente affermata come la numero due al mondo nel mercato smartwatch 2019. I nuovi modelli come Galaxy Watch Active 2, dovrebbero consentire a Samsung di migliorare la sua presenza globale di smartwatch durante le prossime festività Q4.

Fitbit ha spedito 1,6 milioni di smartwatch in tutto il mondo nel terzo trimestre del 2019, aumentando leggermente rispetto a 1,5 milioni nel terzo trimestre del 2018. Tuttavia, la quota di mercato globale degli smartwatch di Fitbit è scesa all’11 percento in questo trimestre, in calo rispetto al 15 percento di un anno fa.

