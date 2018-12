Le migliori invenzioni del 2018 sono destinate a cambiare, almeno un po’, la nostra vita

Il 2018 si è concluso da poco e ci ha lasciato alcune invenzioni destinate ad entrare nella routine di molti.

Le migliori scoperte tecnologiche del 2018 possono essere considerate delle semplici novità ora, ma col tempo sono destinate ad essere utilizzate da milioni di persone e a diventare di uso comune per le generazioni future. In questo articolo abbiamo stilato le cinque invenzioni 2018 che si faranno apprezzare anche negli anni a venire.

Le 5 migliori invenzioni del 2018

1. Case stampate in 3D

Tra le migliori invenzioni del 2018 c’è la stampa 3D. La stampa in 3D è ormai un argomento ben conosciuto tanto che è già qualche anno che si parla di, e si acquistano, oggetti creati con queste speciali stampanti.

Queste ultime sono anch’esse diventate prodotti di culto e non è difficile trovare macchinari per la stampa a tre dimensioni negli uffici e nelle aziende. Finora però le cose create in questo modo sono state soprattutto gadget e oggetti quasi da bigiotteria, ma l’aumento delle dimensioni delle stampanti 3D potrà portare importanti novità.

All’inizio di quest’anno, la startup Icon del Texas ha costruito un edificio di 32 metri quadrati in 48 ore grazie alla stampante Vulcan 3-D: una macchina rivoluzionaria che erige la struttura di base di una casa, strato per strato, dalle fondamenta alle mura, stampando il tutto e a una frazione del costo del materiale e della manodopera dei metodi tradizionali. Icon sta collaborando con New Story, un’organizzazione benefica che si occupa di nazioni del Terzo Mondo, per portare Vulcan in regioni che hanno bisogno di soluzioni abitative economiche e durature.

2. Protesi tecnologiche

Tra le nuove invenzioni del 2018 ci sono gli ausili e protesi per i disabili. La tecnologia può aiutare anche chi ha bisogno per necessità fisiche e di salute, quindi non è da sorprendersi se la rivista Time ha inserito delle speciali strutture che facilitano la camminata nelle migliori scoperte tecnologiche del 2018. Fra i prodotti che hanno fatto maggiormente parlare in questo campo durante l’anno ci sono gli esoscheletri della ditta americana ReWalk. Grazie ad essi, e agli stimoli elettrici che queste strutture mandano alla colonna vertebrale dei pazienti o alle gambe, alcune persone sono state in grado di camminare di nuovo, indubbiamente una delle migliori invenzioni del 2018 perché puà cambiare davvero la vita delle persone. Per ora i prezzi degli esoscheletri sono ancora elevati, ma la diffusione del prodotto in futuro potrebbe garantire anche un abbassamento del costo.

3. Droni salvavita

I droni sono ormai croce e delizia degli appassionati tech: utili e innovativi sicuramente, ma allo stesso tempo in grado di invadere la privacy e addirittura di bloccare un intero aeroporto come successo a Londra.

Non si può negare però che alcuni di questi mezzi, come i droni antincendio, siano un utile passo avanti per la sicurezza degli esseri umani e per questo uno delle migliori invenzioni del 2018. Sulla stessa lunghezza d’onda ecco i droni salvavita della startup californiana Zipline. I velivoli dell’azienda possono fare fino a 500 consegne al giorno e negli ultimi mesi hanno servito delle comunità rurali in Africa, che ora hanno un accesso più rapido e facile a medicine e cibo. Zipline inoltre ha recentemente iniziato a testare la fornitura di materiale medico di emergenza negli Stati Uniti e comincerà un servizio regolare nella Carolina del Nord dal prossimo anno, una delle ultime invenzioni del 2018 destinata ad essere molto utile nel 2019.

4. Carne non animale

Fra le invenzioni 2018 c’è anche la carne prodotta senza l’uccisione di animali. Ebbene sì, ormai aziende come Beyond Meat riescono a produrre hamburger e salsicce che hanno lo stesso sapore, aspetto e contributo nutritivo della carne animali, per molti questi basta ad inserirle tra le migliori invenzioni del 2018. Dopo aver fatto discutere coi suoi hamburger cosiddetti vegani, ora l’azienda ha lanciato anche le salsicce in simil pollo, interamente prodotte in laboratorio. Ristoranti e catene di fast food, come il famoso franchise statunitense White Castle, hanno già iniziato a inserire nei propri menu delle pietanze fatte con questa carne speciale.

5. Chirurgia AI

L’intelligenza artificiale è senza dubbio una delle migliori invenzioni della storia, non prova di difetti e preoccupazioni, certo.

Di intelligenza artificiale si sentirà parlare sempre di più. Anche Facebook è sempre più interessato a questo settore e l’AI si è fatta valere perfino in ambito medico. L’azienda Digital Surgery ad esempio commercializza programmi in grado di offrire aiuto in sala operatoria ai chirurghi. La piattaforma AI dell’azienda è progettata per ridurre i rischi: utilizzando enormi quantità di dati, Digital Surgery può fornire mappe di lavoro per i medici, aiutandoli a muoversi durante l’operazione.

L’intelligenza artificiale della piattaforma riconosce ciò che accade durante l’intervento chirurgico attraverso una telecamera e fa un controllo incrociato fra libri di medicina, anatomia e chirurgia. Inoltre, sono già stati sperimentati visori e macchinari creati per far fare esperienza ai dottori, anche l’AI in campo medico merita un posto nelle migliori invenzioni del 2018.

Queste cinque scoperte tecnologiche del 2018, 5 tra le migliori invenzioni del 2018 hanno segnato l’anno appena trascorso e non sarà difficile trovarle sempre più spesso in uso nel futuro.

di Andrea Indiano – corrispondente da Los Angeles / USA