Ci sono 900 milioni di iPhone attivi al mondo

Quanti iPhone ci sono al mondo? La base installata di iPhone è di 900 milioni di dispositivi attivi. Lo ha annuciato Apple, il CFO Luca Maestri

Quasi un miliardo di iPhone attivi (esattamente 900 milioni), è questa la base installata dello smartphone Apple. Non sorprende che Apple abbia una massiccia base di installazioni attive di iPhone in tutto il mondo, ma ora abbiamo finalmente un numero esatto su cui basarci. Discutendo dei risultati del Q1, il CFO Luca Maestri ha condiviso per la prima volta informazioni in merito alla base di installazioni.

Quanti iPhone ci sono al mondo

“La nostra base installata globale di iPhone continua a crescere e ha raggiunto il massimo storico alla fine di dicembre”, ha affermato Maestri. “Stiamo rivelando tale numero ora per la prima volta: ha superato i 900 milioni di dispositivi.”

Apple aveva precedentemente già dettagliato la base installata attiva totale dei suoi prodotti e hanno aggiornato il numero oggi a 1,4 miliardi di dispositivi Apple in tutto il mondo a fine dicembre 2018, rispetto a 1,3 miliardi alla fine di gennaio 2018. È interessante notare che Apple ha deciso di scomporre i numeri relativamente ai dispositivi iPhone anche se non ha approfondito i dati sulle vendite di unità nell’approfondimento sui guadagni.

Maestri ha spiegato che Apple continuerà a offrire aggiornamenti sulla base di installazioni iPhone e sulla base di installazioni totali su “base periodica”.

Apple sembra cercare “punti di luce” ovunque questi possano trovarsi, forse perché i guadagni del Q1 2019 non hanno portato grandi news per l’azienda, nonostante le già ridotte aspettative del mercato. I ricavi di iPhone sono infatti diminuiti…