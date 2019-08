Apple: i prossimi iPhone saranno presentati il 10 settembre?

Tre settimane all’evento di Apple per la presentazione dei nuovi iPhone 11: ecco l’indicazione trovata nella beta di iOS 13.

Secondo alcune indiscrezioni, la data di presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 2019 potrebbe essere il 10 settembre: a svelarlo un indizio nel codice della beta di iOS 13.

Agosto volge ormai quasi al termine e, nel panorama tecnologico che riguarda soprattutto gli smartphone, ciò vuol dire una cosa sola: la presentazione dei prossimi iPhone è imminente.

Come di consueto, anche quest’anno ci si aspetta la conferenza stampa che presenterà al mondo i nuovi iPhone proprio per il mese di settembre ma, anche se si tratta ormai di una tradizione per lo più consolidata, per i seguaci della mela morsicata è ancora toto-giornata per scoprire la data esatta dell’evento.

In questi ultimi giorni una data in particolare sembra essere la più papabile per scoprire tutte le caratteristiche ufficiali degli iPhone 11, individuata nel prossimo 10 settembre – vale a dire tra tre settimane esatte.

La dicitura nel codice di iOS 13

È stato il team di iHelp BR a scovare un prezioso indizio setacciando l’ultima beta di iOS 13, racchiuso nella grafica di uno screenshot che ritrae la schermata di un iPhone. Ciò che ha destato più interesse è la data riportata dall’applicazione Calendar, che recita “Tuesday 10”.

Neanche a dirlo, il 10 settembre cadrà proprio di martedì, e se a questo aggiungiamo che Apple è solita rendere pubblici i suoi dispositivi di norma il secondo martedì o mercoledì del mese di settembre, potremmo avere la data ufficiale della conferenza stampa che vedrà protagonisti i nuovi iPhone 11.

Lo screenshot, etichettato con la dicitura “HoldForRelease”, è riuscito a svelare la data esatta di presentazione anche dei modelli dello scorso anno: anche un anno fa una grafica con questa nomenclatura riportava la data del 12 settembre, giorno in cui è stata poi effettivamente presentata la famiglia degli iPhone XS.

Anche se per il momento i nomi della prossima generazione di iPhone restano ancora un mistero, in molti scommettono su iPhone 11 e similari, e in particolare sulla proposta rinnovata di ben 3 diversi modelli da parte di Apple.

Degli iPhone 2019, inoltre, sappiamo che almeno un modello potrà contare su un comparto fotografico posteriore costituito da 3 sensori, sistemati nell’ormai nota (e odiata) cornice quadrata, e si vocifera che potrebbero finalmente essere dotati del supporto alla Apple Pencil.

