Novità molto attesa da diversi mesi: il giovane operatore Iliad sta finalmente per iniziare la vendita degli ultimi iPhone di Apple in Italia.

Atteso da mesi, finalmente il momento è arrivato: dopo l’anticipazione dello scorso maggio da parte di Benedetto Levi, CEO della divisione italiana di Iliad, la partnership con Apple sta per donare i suoi buoni frutti.

L’annuncio è arrivato in sordina, senza grosse presentazioni, ma non è sfuggito ai più attenti che hanno notato come sul sito di Iliad Italia sia comparso un banner che ritrae i nuovi iPhone di Apple, in particolare iPhone XS ed iPhone XS Max.

L’elegante riquadro cela la notizia più interessante, ben rappresentata dalla dicitura “in arrivo”, presagio dell’imminente inizio della vendita dei melafonini da parte dell’operatore di matrice francese.

Anche Iliad vende gli iPhone di Apple

Era da tempo che i fan del gestore telefonico economico aspettavano questo momento, e possiamo dire che, dati gli ultimi rapporti sulle vendite non proprio soddisfacenti, anche Apple potrebbe tirare un sospiro almeno per quanto riguarda il mercato italiano.

Da un lato il produttore più elitario che rallenta la produzione dei nuovi iPhone a causa di un’accoglienza ancora troppo fredda, dall’altro, invece, l’operatore mobile che sta facendo impazzire il mercato telefonico mobile grazie alle sue tariffe low cost.

Il più grande ossimoro tecnologico di sempre?

Macché, una nuova interessante occasione di marketing per entrambe le società: sin dall’approdo di Iliad in Italia, avvenuto dopo la lunga fusione di Wind e 3, i consumatori italiani si sono lasciati conquistare dalle sue tariffe seducenti.

Una marcata campagna di marketing al grido di trasparenza e verità ha contribuito molto a costruire la presenza di Iliad, oggi percepito come un’ottima alternativa ai gestori più blasonati, soprattutto per chi non ha molte pretese ed è stanco di pagare abbonamenti mensili piuttosto salati e in costante aumento. Se il cavallo di battaglia di Iliad per quanto riguarda le sue offerte telefoniche è stato quello di promettere un costo basso fisso per sempre, lo stesso asso nella manica potrebbe essere sfruttato questa volta anche in abbinamento ad uno smartphone di Apple.

Sebbene non ci sia ancora dato sapere quando si avvieranno le vendite dei nuovi iPhone da parte di Iliad, né tantomeno i costi delle offerte, possiamo valutare con una certa sicurezza la strada della vendita di iPhone in combinazione con un piano tariffario firmato Iliad.

Come accade per gli altri operatori, dunque, anche Iliad potrebbe vendere iPhone XS ed iPhone XR, ma a prezzi più competitivi: il costo mensile dell’abbonamento potrebbe essere influenzato al ribasso rispetto ai competitor, grazie alle offerte aggressive di Iliad.

Natale si avvicina, e già nei prossimi giorni potrebbe già prendere il via la nuova partnership, che potrebbe includere la vendita di modelli anche più vecchi: tra le pagine del sito di Iliad compare anche una sezione dedicata al confronto tra diversi modelli di iPhone, tra cui iPhone XS, XS Max, XR, iPhone 7 ed 8.

Che si tratti di una nuova mossa per tornare a smuovere le acque del mercato anche per quel che riguarda le offerte degli smartphone?