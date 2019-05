Guida all’acquisto di un nuovo smartphone: in questo articolo l’elenco dei migliori smartphone da 200 euro attualmente in circolazione.

Alle prese con la decisione per un nuovo smartphone?

Quando ci si ritrova in questi momenti, spesso può risultare difficile districarsi tra le immense proposte del mercato attuale.

E se non fosse lo smartphone giusto?

E se per lo stesso costo potresti portare a casa un dispositivo nettamente migliore?

Prima di accingersi all’acquisto di un nuovo telefono intelligente, può essere utile basarsi su alcuni criteri soffermandosi, ad esempio, sulle proprie necessità.

L’uso che si farà del dispositivo, infatti, può incidere molto sulla scelta finale.

Allo stesso modo, anche il budget a disposizione per questa spesa riesce a scremare gran parte dei dispositivi in vendita oggi.

È importante tenere presente elementi come la grandezza del display, la potenza del processore e relativa quantità di Ram installata, ma anche i tagli di memoria interna disponibili.

Senza parlare della sempre più crescente importanza dei sensori fotografici a bordo degli smartphone: insomma, ci sono tanti aspetti che possono fare la differenza nella scelta.

I migliori smartphone da 200 euro

Le cose si fanno ancora più semplici se si ha già intenzione di spendere una cifra specifica. Se non si hanno grosse pretese da uno smartphone, ma lo si considera uno strumento su cui poter fare affidamento tutti i giorni e senza spendere cifre esose, la fascia di prezzo intorno ai 200 euro può fare al caso tuo.

Nelle seguenti righe troverai un insieme di smartphone che hanno un costo di circa 200 euro, con oscillazioni di poche decine di euro sia al di sotto che al di sopra di questa fascia.

#7 Huawei P Smart Plus 2019

Cominciamo la lista dei 7 migliori smartphone da 200 euro con un modello recente di Huawei: P Smart Plus 2019, un dispositivo che non fa faville ma di certo è un buon smartphone per chi non ha grandi esigenze.

P Smart Plus 2019 è dotato di:

Display da 6.21 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, e 415 ppi di densità;

Processore octacore HiSilicon Kirin 710;

Memoria Ram da 3 GB;

Memoria interna da 64 GB espandibile via microSD;

Fotocamera posteriore tripla da 24 megapixel f/1.8 + 16 megapixel f/2.2 + 2 megapixel f/2.4;

Fotocamera anteriore da 8 megapixel f/2;

Connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2;

Batteria da 3400 mAh;

Sistema operativo Android 9.

#6 Samsung Galaxy A40

Se sei alla ricerca di uno smartphone essenziale e con dimensioni piuttosto contenute, il Galaxy A40 è quello che fa per te.

Design moderno di Samsung e notch a goccia, Galaxy A40 ha una buona scheda tecnica che prevede:

Display da 5.9 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, e 437 ppi di densità;

Processore octacore Exynos 7;

Memoria Ram da 4 GB;

Memoria interna da 64 GB espandibile via microSD;

Fotocamera posteriore doppia da 16 megapixel f/1.7 + 5 megapixel f/2.2;

Fotocamera anteriore da 25 megapixel f/2;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5;

Batteria 3100 mAh;

Sistema operativo Android 9.

#5 Huawei Mate 20 Lite

Buon comparto fotografico, batteria piuttosto capiente, e quel “Mate” nel nome che fa la differenza. Huawei Mate 20 Lite è un ottimo acquisto nella fascia intorno ai 200 euro, caratterizzato da:

Display da 6.3 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, e 409 ppi di densità;

Processore octacore HiSilicon Kirin 710;

Memoria Ram da 4 GB;

Memoria interna da 64 GB espandibile via microSD;

Fotocamera posteriore doppia da 20 megapixel f/1.8 + 2 megapixel;

Fotocamera anteriore doppia da 24 megapixel f/2 + 2 megapixel;

Connettività Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2;

Batteria da 3750 mAh;

Sistema operativo nativo Android 8.1

#4 Samsung Galaxy M20

Uno dei più amati tra i migliori smartphone da 200 euro: Galaxy M20 è stato lanciato con un prezzo aggressivo e un chiaro target, ovvero i più giovani. Foto apprezzabili, tecnologia NFC presente, e soprattutto lunga durata della batteria sono i cavalli di battaglia di questo device di Samsung, che ha da offrire:

Display da 6.3 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, e densità 409 ppi;

Processore octacore Exynos 7904;

Memoria Ram da 4 GB;

Memoria interna da 64 GB espandibile via microSD;

Fotocamera posteriore doppia da 13 megapixel f/1.9 + 5 megapixel f/2.2;

Fotocamera anteriore da 8 megapixel f/2;

Connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5;

Batteria da 5000 mAh;

Sistema operativo nativo Android 8.1

#3 Nokia 7.1

Lo smartphone ideale per i nostalgici dei tempi d’oro di Nokia, che con il suo ritorno con Android è riuscita davvero a fare grandi cose.

Perché scegliere Nokia 7.1?

Di sicuro per l’estetica molto curata e le rifiniture impeccabili, il Nokia 7.1 è infatti costruito con materiali premium come la backcover in vetro e il profilo interamente in metallo.

Inoltre, Nokia 7.1 fa sfoggio di:

Display da 5.84 pollici con risoluzione 2280 x 1080 pixel, densità 432 ppi;

Processore octacore Qualcomm Snapdragon 636;

Memoria Ram da 3 GB o 4 GB;

Memoria interna da 32 GB o 64 GB;

Fotocamera posteriore doppia da 12 megapixel f/1.8 + 5 megapixel f/2.4;

Fotocamera anteriore da 8 megapixel f/2;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5;

Batteria 3060 mAh;

Sistema operativo nativo Android 8.1

#2 Huawei P20 Lite

Al secondo posto nella classifica dei migliori smartphone da 200 euro il P20 Lite dello scorso anno di Huawei. Dall’aspetto assomiglia ad un iPhone X, ma in realtà c’è un cuore cinese che batte sotto la scocca.

Un buon smartphone una spanna sopra agli entry level, P20 Lite potrebbe presto essere rimpiazzato dalla versione potenziata del 2019 dello stesso.

Sotto il cofano mostra:

Display da 5.84 pollici con risoluzione 2280 x 1080 pixel, con densità 432 ppi;

Processore octacore HiSilicon Kirin 659 ;

Memoria Ram da 4 GB;

Memoria interna da 64 GB espandibile via microSD;

Fotocamera posteriore doppia da 16 megapixel f/2.2 + 2 megapixel ;

Fotocamera anteriore da 16 megapixel f/2;

Connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC;

Batteria da 3000 mAh;

Sistema operativo nativo Android 8.

#1 Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Primo tra i migliori smartphone da 200 euro, Redmi Note 7 Pro è un vero best buy della sua categoria. Reperibile online facilmente anche a meno di 200 euro, questo smartphone ha tutte le carte in regola per conquistare i consumatori che non vogliono spendere troppo, ma senza scendere a compromessi.

Prestante, con schermo ampio e notch a goccia, Redmi Note 7 Pro fa della fotografia uno dei suoi punti di forza, grazie alla doppia fotocamera il cui sensore principale arriva addirittura a 48 megapixel.

Inoltre, Redmi Note 7 Pro possiede:

Display da 6.3 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, con densità 409 ppi;

Processore octacore Qualcomm Snapdragon 675;

Memoria Ram da 4 GB;

Memoria interna da 64 GB espandibile via microSD;

Fotocamera posteriore doppia da 48 megapixel f/1.8 + 5 megapixel f/2.4;

Fotocamera anteriore da 13 megapixel;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5;

Batteria da 4000 mAh;

Sistema operativo Android 9.

Migliori smartphone da 200 euro: la classifica di Maggio - Ultima modifica: da