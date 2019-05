Sensori sempre più potenti e avanzati a bordo dei nostri cellulari: ecco la lista dei migliori smartphone per foto, attualmente disponibili sul mercato.

Lo smartphone è un dispositivo eccezionale, capace di coniugare in sé diverse funzionalità. Da tempo non più solo uno strumento per effettuare chiamate e per riceverle, ma un piccolo computer sempre a portata di tasca. Tra le innumerevoli capacità dei nostri device mobili, una delle più amate è senza dubbio la fotografia.

Al giorno d’oggi gli smartphone si sono evoluti talmente tanto dal punto di vista fotografico, che in molti appassionati amatoriali li preferiscono alle fotocamere digitali, compatte o reflex che siano.

Di sicuro la fotografia da smartphone è ancora lontana dal rimpiazzare le foto scattate con una macchina fotografica reflex, ma che in questo senso siano stati fatti passi da giganti è indiscutibile.

Sensori fotografici potenti, tecnologie avanzate applicate alla struttura dei pixel, schemi cromatici innovativi, e processori di immagine sempre più all’avanguardia. Tutto questo, fa degli smartphone odierni un ottimo strumento fotografico, a livelli impensabili fino a solo pochi anni fa. Un maggior numero di megapixel o di sensori montati a bordo di uno smartphone non è sempre sinonimo di qualità fotografica superiore, ma i top di gamma attuali sono ampiamente in grado di soddisfare anche l’occhio più pignolo.

Ecco quindi una raccolta dei migliori smartphone per foto del momento, racchiusi in una lista che vede come protagonisti modelli di fascia alta.

#10 Samsung Galaxy S9 Plus

Iniziamo la lista dei migliori smartphone per foto con il modello “plus” Samsung dello scorso anno: Galaxy S9 Plus è uno smartphone eccellente sotto ogni punto di vista, anche quello fotografico.

L’hardware prevede infatti una doppia fotocamera posteriore costituita da due sensori da 12 megapixel, uno con diaframma f/1.5-2.4, e l’altro f/2.4. Presente lo stabilizzatore ottico, e la messa a fuoco è tanto touch quanto automatica, mentre lo zoom ottico si attesta a 2x. Equipaggiata di flash LED e HDR, la fotocamera di Galaxy S9 Plus è in grado di registrare video in 4K, con risoluzione 2160p a 60 fps. Anche la fotocamera anteriore da 8 megapixel è HDR, e può filmare in FullHD a 60 fps.

Galaxy S9 Plus possiede inoltre:

Display Super AMOLED da 6.2 pollici con risoluzione 2960 x 1440 pixel e densità 529 ppi, protetto da Gorilla Glass 5;

Processore octacore Exynos 9810;

Memoria Ram da 6 GB;

Memoria interna da 64 GB espandibile;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, LTE;

Batteria da 3500 mAh;

Sistema operativo nativo Android 8.

#9 OnePlus 6T

Già visto tra i migliori smartphone del momento, OnePlus 6T si rivela essere anche uno dei migliori smartphone per foto. Dotato anch’esso di una doppia fotocamera posteriore, presenta un sensore da 16 megapixel abbinato ad uno da 20 megapixel, entrambi con diaframma f/1.7, HDR, e stabilizzati sia otticamente che digitalmente. La messa a fuoco è sia automatica che touch, mentre i flash sono di tipo Dual LED. I video sono ad una risoluzione 4K di 2160p, con 60 fps. La fotocamera frontale HDR è invece di 16 megapixel con apertura f/1.7, capace di registrare video in Full HD a 30 fps.

La scheda tecnica prevede anche:

Display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, densità 402 ppi e protezione da Gorilla Glass 6;

Processore Qualcomm Snapdragon 845;

Memoria Ram da 6 GB;

Memoria interna da 128 GB non espandibile;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, LTE;

Batteria da 3700 mAh;

Sistema Operativo nativo Oxygen basato su Android 9.

#8 Samsung Galaxy Note 9

All’ottavo posto ritroviamo il phablet di casa Samsung, dotato di una fotocamera posteriore doppia da 12 megapixel f/1.5 + 12 megapixel f/2.4, con stabilizzazione ottica, che scatta ad una risoluzione massima di 4290 x 2800 pixel. è possibile mettere a fuoco il soggetto sia in modo automatico che con touch focus, mentre lo zoom ottico è di 2x. Presente flash LED e gamma HDR, mentre i video possono essere registrati in 4 K. Infine, la fotocamera frontale è costituita da un sensore HDR di 8 megapixel con apertura f/1.7, che acquisisce video a 2560 x 1440 pixel a 30 fps.

Galaxy Note 9 è caratterizzato da:

Display Super AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione 2960 x 1440 pixel e protezione Gorilla Glass 5;

Processore octacore Exynos 9810;

Memoria Ram da 6 GB o 8 GB;

Memoria interna da 128 GB o 512 GB;

Impermeabilità IP68;

Batteria 4000 mAh;

Sistema operativo nativo Android 8.1.

#7 iPhone XS e XS Max

Pari merito il settimo posto della classifica degli smartphone con le migliori fotocamere per i gingilli di casa Apple. In questo caso i numeri davvero non contano: se su carta le fotocamere degli iPhone XS sembrano essere inferiori ad altre, nella realtà il comparto fotografico di Cupertino resta sempre tra i migliori in assoluto.

L’equipaggiamento fotografico gemellare tra il modello XS e XS Max prevede una doppia fotocamera HDR da 12 megapixel grandangolo e teleobiettivo, con diaframma f/1.8 e f/2.4 stabilizzato otticamente. Presente autofocus e touch focus, lo zoom ottico arriva ai 2x, mentre il flash è Quad LED. La risoluzione dei video è 4K con 60 fps.

La fotocamera frontale qui è di 7 megapixel f/2.2 con HDR, che gira video in Full HD a 30 fps.

L’hardware di iPhone XS è dotato inoltre di:

Display Super Retina da 5.8 pollici OLED con risoluzione 2436 x 1125 pixel e densità 458 ppi;

Processore A12 Bionic;

Memoria Ram da 4 GB;

Tagli di memoria interna da 64, 256 e 512 GB;

Certificazione IP68;

Batteria 2658 mAh;

Sistema operativo iOS 12.

In iPhone XS Max invece abbiamo differenze in alcuni componenti, ovvero:

Display Super Retina da 6.5 pollici Super OLED con risoluzione 2688 x 1242 pixel e densità 458 ppi;

Batteria da 3174 mAh con ricarica veloce e ricarica wireless;

#6 Samsung Galaxy S10

Aumenta il numero di fotocamere posteriori a bordo di Galaxy S10, che possiede una tripla fotocamera con HDR da 12 megapixel f/1.9 + 12 megapixel f/2.4 + 16 megapixel f/2.2, stabilizzati otticamente. La risoluzione degli scatti raggiunta arriva ai 4032 x 3024 pixel, con autofocus e touch focus, e flash LED integrato. Lo zoom ottico è di 2x, mentre i video presentano una risoluzione 4K di 2160p, a 60 fps. La fotocamera anteriore con HDR raggiunge i 10 megapixel con diaframma f/1.9, e registra video in 4K a 30 fps.

Lo smartphone di Samsung, inoltre, offre:

Display AMOLED da 6.1 pollici con risoluzione 3040 x 1440 pixel e densità di 550 ppi, protetto da Gorilla Glass 6;

Processore octacore Exynos 9820;

Memoria Ram da 8 GB;

Memoria interna da 512 GB espandibile;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, NFC, LTE;

Batteria 3400 mAh;

Sistema operativo nativo Android 9.

#5 Samsung Galaxy S10 Plus

Stessa fotocamera posteriore di Galaxy S10, ma in questo caso è nella parte frontale che cambia qualcosa. La fotocamera anteriore di Galaxy S10 Plus è infatti doppia, con HDR e due sensori da 10 megapixel e 8 megapixel, rispettivamente con diaframma f/1.9 e f/2.2.

Galaxy S10 Plus possiede inoltre:

Display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione 3040 x 1440 pixel protetto da Gorilla Glass 6;

Processore octacore Exynos 9820;

Memoria Ram da 8 GB;

Memoria interna da 128 GB, 512 GB o 1 TB;

Impermeabilità IP68;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, NFC, LTE;

Batteria 4100 mAh;

Sistema operativo Android 9.

#4 Huawei P20 Pro

Ci avviciniamo al podio dei migliori smartphone per foto con un modello di Huawei dello scorso anno. Huawei P20 Pro possiede una doppia fotocamera posteriore da 40 megapixel f/1.8 + 20 megapixel f/1.6, che scatta ad una risoluzione massima di 7152 x 5368 pixel. Lo zoom ottico arriva a 3x, il flash è Dual LED, e sono presenti auto e touch focus. L’obiettivo ha uno stabilizzatore ottico, e registra video in 4K 2160p 30 fps, mentre quella anteriore è di 24 megapixel, che filma in Full HD a 30 fps.

Huawei P20 Pro è anche costituito da:

Display OLED da 6.1 pollici con risoluzione 2244 x 1080 pixel e densità da 408 ppi;

Processore octacore Huawei HiSilicon Kirin 970;

Memoria Ram da 6 GB;

Memoria interna da 128 GB non espandibile;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, infrarossi, NFC, LTE;

Impermeabilità IP67

Batteria da 4000 mAh;

Sistema operativo nativo Android 8.1

#3 Huawei Mate 20 Pro

Tra i primi tre migliori smartphone per foto ancora uno smartphone di Huawei, ma questa volta appartenente alla serie Mate. Huawei Mate 20 Pro offre una magnifica fotocamera tripla HDR, costituita da sensori di 40 megapixel f/1.8 + 20 megapixel f/2.2 + 8 megapixel f/2.4. La combinazione di questi tre elementi permette di scattare foto ad una risoluzione massima di 7152 x 5368 pixel, potendo contare su una stabilizzazione ottica e uno zoom ottico con ingrandimento a 3x. Anche in questo modello sono presenti autofocus e touch focus, mentre il flash è Dual LED, e i video sono in risoluzione 4k 2160p a 30 fps. La fotocamera anteriore, invece, è di 24 megapixel con apertura f/2, che può filmare in Full HD a 30 fps.

Display da 6.39 pollici con risoluzione 3120 x 1440 pixel protetto da Gorilla Glass 5;

Processore octacore HiSilicon Kirin 980;

Memoria Ram da 6 GB;

Memoria interna da 128 GB espandibile;

Fotocamera anteriore 24 megapixel f/2;

Impermeabilità IP68;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE;

Batteria 4200 mAh;

Sistema operativo Android 9.

#2 Huawei P30

Al secondo posto nella classifica dei migliori smartphone per scattare foto uno degli ultimi arrivati in casa Huawei. Fortemente votato all’imaging, P30 possiede una fotocamera posteriore tripla HDR da 40 megapixel f/1.8 + 16 megapixel f/2.2 + 8 megapixel f/2.4, con autofocus e touch focus, stabilizzata otticamente. Lo zoom ottico si spinge fino a 5x, e può registrare video fino alla risoluzione in 4K con 30 fps. La fotocamera anteriore, invece, è di 32 megapixel f/2 e registra in Full HD a 30 fps.

Huawei P30 conta inoltre su:

Display OLED da 6.1 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel e densità 422 ppi;

Processore octa core HiSilicon Kirin 980;

Memoria Ram da 6 GB;

Memoria interna da 128 GB non espandibile:

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, LTE;

Certificazione IP68;

Batteria da 3650 mAh;

Sistema Operativo Android 9.

#1 Huawei P30 Pro: primo tra i migliori smartphone per foto

Lo smartphone con miglior fotocamera in assoluto si conferma essere il Huawei P30 Pro.

Il marchio cinese sta facendo da tempo della fotografia il suo cavallo di battaglia, e in questo modello ha installato una quadrupla fotocamera posteriore da 40 megapixel f/1.6 + 20 megapixel f/2.2 + 8 megapixel f/3.4. A queste tre si aggiunge la fotocamera per la profondità “Time of Flight”, per una risoluzione massima degli scatti da 7303 x 5477 pixel. La fotocamera possiede autofocus e touch focus, è stabilizzata otticamente e ha un super zoom ottico a 5x, che in digitale arriva addirittura a 50x, con video che raggiungono la risoluzione 4K a 30 frame al secondo. La fotocamera HDR anteriore, inoltre, è di 32 megapixel f/2, con capacità di registrare video in Full HD a 30 fps.

Il top di gamma di Huawei è altresì caratterizzato da:

Display OLED da 6.47 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, densità 398 ppi;

Processore Huawei HiSilicon Kirin 980;

Memoria Ram da 8 GB;

Memoria interna da 128 GB espandibile;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, LTE;

Certificazione IP68;

Batteria da 4200 mAh;

Sistema Operativo Android 9.

