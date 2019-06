Oppo e Xiaomi: smartphone con camera sotto al display mostrati in video

Oppo e Xiaomi lanciano gli smartphone con camera sotto al display, una sfida ad una nuova tecnologia mostrata in un video

I due titani cinesi si sfidano a suon di video: svelati online i prototipi di smartphone con fotocamera anteriore integrata nel display, delle due rispettive case.

Cornici?

No, grazie.

Quello che si sta preparando da un paio di anni a questa parte è di certo uno dei più interessanti cambiamenti nel design degli smartphone. E tra i display edge-to-edge di Samsung, quelli borderless di Xiaomi, e l’innovativa soluzione di Apple con i suoi notch, la strada sembrava già segnata in direzione del raggiungimento di un display all-screen.

Dopo il notch di iPhone X, e relativo enorme seguito di questo espediente da parte di tutti i principali produttori di smartphone, è stata la volta di design a scorrimento, ma anche di piccoli notch a goccia e fori nel display, i cosiddetti hole punch.

Tutto a suggerire la prossima tendenza nel settore degli smartphone: via gli intralci dal display, che può arrivare a tendersi verso tutte le direzioni della parte anteriore del device, senza incontrare nessun ostacolo. Se i sensori sono stati già via via spostati dove possibile, oppure integrati all’interno del display, l’ultimo, enorme problema restava quello relativo alla fotocamera anteriore degli smartphone.

Per ovviare a ciò, Oppo ha già fatto mostra dei suoi smartphone con slider, come il Find X, oppure OnePlus con il suo 7 Pro ha usato l’escamotage della fotocamera pop-up.

L’ultimo passo, resta dunque quello di arrivare alla perfetta integrazione del sensore fotografico nel display del telefono.

I prototipi di Oppo e Xiaomi

Due produttori cinesi, tra i primi cinque al mondo, stanno percorrendo diverse strade di sviluppo, e lavorando entrambi a smartphone con fotocamera installata “sotto” al display.

Nel corso della notte scorsa, Oppo ha rilasciato su Weibo (noto social network cinese) un video che immortala la parte superiore di un dispositivo, con quella che sembra una fotocamera frontale nascosta nel display.

La didascalia che accompagna il video, poi condiviso sul profilo Twitter ufficiale della società è la seguente:

Per quanti cercano l’esperienza perfetta, e senza notch, su uno smartphone – preparatevi ad essere stupiti.

State dando una primissima occhiata alla nostra tecnologia per la selfie-camera sotto al display.

Lo smartphone appare in una fase prototipale, ma mostra quel tanto che basta per cogliere dettagli importanti, quali:

Lo schermo del display è funzionale in tutte le sue parti, anche nell’area che “ricopre” la fotocamera anteriore; Quando si attiva la fotocamera frontale, compare una barra nera che, tecnicamente, permette al sensore fotografico di funzionare e non essere disturbato dalla luce dei pixel circostanti.

La risposta di un altro gigante del settore non è tardata: anche Xiaomi ha pubblicato un video, a sua detta girato un mese fa, di uno smartphone con fotocamera under-display.

In questo caso, il device viene ripreso per intero, affiancato da quello che sembra un classico Mi 9 con notch centrale a goccia.

Di certo questo tipo di tecnologia dovrà superare diversi limiti prima del debutto ufficiale sul mercato, come ad esempio la bassa risoluzione del sensore, causata dalla presenza dello strato sovrapposto del display.

Ma la direzione intrapresa, comunque, è di certo quella giusta, e nel corso del prossimo anno potremmo già avere tra le mani smartphone con questa particolare caratteristica.

