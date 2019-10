Pixel 4: trapelato nuovo render online

Pubblicato online un render ad alta definizione che ritrae il nuovo Google Pixel 4, sia nella parte frontale che in quella posteriore.

L’evento di presentazione dei prossimi Google Pixel è sempre più vicino, e ormai le voci di corridoio sui prossimi smartphone di Mountain View si sprecano sul web.

Merito dell’interessante campagna di marketing di Big G, che per la sua prossima generazione di Pixel ha deciso di rivelare in via ufficiale qualche dettaglio nel corso dei mesi passati, ma anche delle novità che saranno a bordo di questo device.

Questa volta il render pubblicato in rete parte nientemeno che da Evan Blass, aka @evleaks, che dal suo profilo privato su Twitter ha diffuso quella che sembra essere un’immagine ufficiale del prossimo googlefonino.

Come sarà Pixel 4

Il protagonista di quest’ultimo render sembra essere il modello standard, ovvero il Pixel 4 nella sua versione dalle dimensioni più contenute, che si presenta in tutto il suo splendore mostrando sia la parte anteriore che il particolare retro.

Si parte dal design: qualora dovesse essere confermato, il prossimo Pixel 4 di Google presenta un’estetica leggermente differente dai suoi predecessori, ma non ancora attuale come quella dei più grandi competitor.

Notch larghi, a goccia, o fori non sembrano essere soluzioni interessanti per Google, che continua a proporre uno smartphone con ingombranti cornici.

Il bordo più pronunciato nella parte alta del display nasconde la fotocamera anteriore e i diversi sensori, tra cui l’attesissimo Soli, che permette l’interazione con lo smartphone senza necessità di toccarlo.

Questa marcata cornice scura, più addolcita rispetto al passato grazie ad angoli smussati, scende lungo entrambi i lati del device per poi ricollegarsi in maniera più discreta nella parte bassa dello smartphone.

Sul display già campeggia il widget con la data ufficiale di presentazione dei nuovi smartphone Google, mentre lo sfondo colorato rimanda ai concept grafici già visti nei teaser ufficiali trapelati nei mesi scorsi.

Sul retro, infine, l’incontro con un dettaglio ormai già familiare: anche Google ha deciso di abbracciare la soluzione della cornice quadrata intorno ai sensori fotografici, in questo caso le due fotocamere posteriori, come già visto a bordo dei nuovi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Non resta che attendere l’evento ufficiale di presentazione, tenendo conto che, secondo rumors degli ultimi giorni, i nuovi Pixel 4 potrebbero non essere disponibili sin da subito all’acquisto.

