Samsung al lavoro su Galaxy Fold 2: nuovo pieghevole a conchiglia?

Voci di corridoio riportano che Samsung sta sviluppando un nuovo smartphone pieghevole, che ricorda il formato dei vecchi cellulari a conchiglia.

Nuove indiscrezioni riportano che Samsung è già al lavoro sul successore dello sfortunato Galaxy Fold, ma in questo caso il device si presenterebbe con un design diverso dal pioniere del settore.

E se Samsung fosse già all’opera per sfornare un nuovo smartphone pieghevole, del tutto differente da quanto ci ha abituato fino ad oggi?

Sebbene il primo smartphone pieghevole del brand coreano non sia ancora riuscito a raggiungere gli scaffali di tutto il mondo, stando ad alcune speculazioni Samsung non sta di certo con le mani in mano.

Come per quanto vociferato sul conto di Huawei, infatti, secondo alcuni rumor anche Samsung sta già mettendo a punto il successore del suo Galaxy Fold.

Il Galaxy Fold 2

Dopo la falsa partenza del Galaxy Fold, e la saggia decisione di Huawei di rinviare anch’essa il debutto del suo Mate X, coloro che non vedevano l’ora di vedere in azione uno smartphone pieghevole sono rimasti a mani vuote.

Advertising

Ma se tutte queste voci dovessero rivelarsi esatte, ben presto il mercato potrebbe essere invaso da diversi modelli di smartphone pieghevoli, ognuno con caratteristiche e design propri.

È ET News a lanciare questa nuova indiscrezione, secondo cui Samsung sta realizzando già il suo secondo smartphone pieghevole, che però non avrà molto in comune con il primogenito, almeno dal punto di vista del form factor.

Il ribattezzato Galaxy Fold 2, infatti, dovrebbe essere concettualmente molto più simile a qualcosa che conosciamo già, come un flip phone di vecchio stampo.

Sembra infatti che Samsung abbia in cantiere un dispositivo che può essere piegato lungo il suo asse orizzontale, e quindi essere chiuso a conchiglia. Il device in questione si svilupperebbe in verticale, con una piega interna che permetterebbe al display flessibile di restare chiuso al suo interno quando non spiegato.

Sulla parte anteriore, poi, dovrebbe trovare posto un secondo piccolo display da un pollice, che aiuterebbe a tenere sotto controllo informazioni basilari dello smartphone come orario o notifiche in arrivo.

Questo tipo di soluzione ricorda molto il fantomatico Motorola RAZR V4, smartphone pieghevole desiderato dai più che però non è ancora mai stato confermato ufficialmente.

Sempre secondo la fonte della soffiata, Samsung prevede di immettere sul mercato il Galaxy Fold 2 entro la fine di questo 2019.

Prendiamo con la dovuta cautela questo genere di informazioni, tenendo conto anche del debutto rimandato del primo Galaxy Fold in seguito ai difetti tecnici di cui ha sofferto e manifestato a pochi giorni dal suo lancio ufficiale sul mercato.

Tuttavia, se tutto andrà come sperato, il successore di Galaxy Fold potrebbe essere commercializzato durante la prima metà del 2020.

Samsung al lavoro su Galaxy Fold 2: nuovo pieghevole a conchiglia? - Ultima modifica: da