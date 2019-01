Lenovo, l’azienda che possiede attualmente il marchio Motorola Mobile, sembra che intenda rilanciare il modello Razr in versione aggiornata.

Alcuni disegni recentemente divulgati mostrano una domanda di brevetto di Motorola Mobility in relazione a un nuovo telefono con display pieghevole. Il modello Razr originale è del 2003. Più di quindici anni, quindi, separano i due modelli. Eppure il design creato ai tempi da Chris Arnholt ancora eccelle. é quindi interessante capire quale potrebbe essere l’eredità di questo design.

Motorola Razr: quando i telefoni erano tutti diversi

Prima dell’arrivo dell’Apple iPhone, tutti i telefoni sembravano diversi. I Nokia erano parallelepipedi dal carattere distintivo, i telefoni Ericsson erano ben squadrati e i modelli “apri e chiudi” di Samsung avevano il loro seguito. Proprio come un geek delle auto poteva identificare un’automobile dalla forma di una ruota o di un singolo componente, un fan del telefono poteva riconoscere il marchio dal design. Ma con una eccezione: Motorola. L’azienda era gestita in due feudi e ognuno aveva una visione diversa di quello che sarebbe dovuto essere l’aspetto di un tipico Motorola.

Il design pieghevole del Motorola Razr

Sotto la guida del grande Geoffrey Frost, fu deciso che ci sarebbe dovuto essere uno specifico linguaggio di design Motorola. Ma invece di una, furono create quattro di linee riconoscibili. Un telefono “mascolino” e squadrato, che divenne il Razr; un prodotto più femminile sexy e sinuoso, che divenne il Pebbl, un dispositivo giovane e funky, che non è mai stato realmente lanciato sul mercato, chiamato Tattoo e, anche allora nel 2003, un design retrò basato sullo StarTac.

Motorola Razr, il lancio nel 2003

Nessuno aveva davvero previsto il successo di Razr. Era difficile da realizzare, la tastiera non poteva essere acquistata da più fornitori, non c’erano preordini da operatori mobile. In breve, sarebbe dovuto essere espulso dai progetti alla prima riunione, fin dalla sua originaria proposta. Eppure Geoffrey Frost insistette nel spingerlo. Venne dichiarata la cifra di 800.000 unità vendute. Questo numero fu scelto perché era quello previsto per il break-even. Successivamente si apprese che il team che lavorava su Razr aveva in realtà previsto 300.000 dispositivi venduti, ma sapeva che non avrebbe ottenuto l’approvazione del consiglio con tali risicati numeri e quindi mentì.

Un successo inaspettato del cellulare pieghevole

Il dispositivo ebbe poi un enorme successo, con più di 100 milioni di unità vendute. Tra i personaggi che lo avevano c’erano celebrità, da Jeremy Clarkson a David Beckham. Quando debuttò, nel 2003, il RAZR originale era il telefono da avere per essere notato, nonostante fosse un semplice telefono cellulare a flip. Era diventato un’icona di stile super costosa.