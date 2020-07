Novità fotocamera dell’iPhone, cosa migliora con iOS 14

Da scatti più veloci a modalità di ripresa più rapide e un più facile controllo dell’esposizione, cosa cambia nell’app foto con il nuovo sistema operativo di Apple

Sebbene Apple non l’abbia menzionato durante il WWDC 2020 lo scorso mese, iOS 14 apporta miglioramenti e nuove opzioni alla fotocamera dell’iPhone. Si parla di scatti più veloci, un’opzione per utilizzare il pulsante di aumento del volume per controllare la modalità Burst e persino QuickTake disponibile per iPhone più vecchi. Vediamo le novità fotocamera dell’iPhone nel dettaglio.

Scatti più veloci

Una delle peculiarità più ambite tra le novità fotocamera dell’iPhone è quella di essere in grado di scattare rapidamente foto di momenti unici. Con iOS 14 Apple afferma che avviare l’app Fotocamera e scattare la prima foto sarà il 25% più veloce, mentre scattare due o più foto sarà più veloce del 90%. Per iPhone con modalità Ritratto, le foto verranno scattate fino al 15% più velocemente. Queste modifiche verranno abilitate automaticamente su tutti i dispositivi che eseguono iOS 14 (qui come scaricare la versione per sviluppatori), quindi non sarà necessario modificare nulla per beneficiare di questi miglioramenti.

Priorità alle riprese rapide

Mentre tutti potranno scattare foto più velocemente, l’aggiornamento ad iOS 14 include una nuova opzione che renderà questo processo ancora più veloce. Con l’opzione “Priorità di scatto rapido” disponibile nell’app Impostazioni, la fotocamera dell’iPhone adatterà in modo intelligente l’elaborazione dell’immagine quando si premerà rapidamente il pulsante foto. iOS impiegherà meno tempo a migliorare lo scatto, e si avranno maggiori possibilità di catturare un momento specifico.

Migliorata la modalità Burst

La modalità Burst consentirà agli utenti di scattare più foto in sequenza, in modo da poter scegliere solo gli scatti migliori. Una nuova opzione su iOS 14 consentirà di premere il pulsante di aumento velocità nell’app Fotocamera per scattare foto a raffica. La pressione del pulsante di riduzione del volume con questa opzione abilitata avvia una registrazione QuickTake su dispositivi supportati.

Impostazioni di risoluzione QuickTake

I modelli di iPhone 11 e iPhone SE 2020 dispongono di QuickTake, che consente agli utenti di registrare rapidamente video nell’app Fotocamera semplicemente tenendo premuto il pulsante di scatto per avviare una registrazione video. QuickTake era disponibile solo per iPhone 11, ma ora i proprietari di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max potranno utilizzare QuickTake con iOS 14.

Nelle novità fotocamera dell’iPhone ci sarà anche un nuovo “Controllo formato video” nelle impostazioni della videocamera che consentirà agli utenti di modificare la risoluzione video nell’app Fotocamera quando abilitata. Questo era precedentemente disponibile solo per iPhone 11, ma ora funzionerà con tutti i modelli di iPhone che eseguono iOS 14.

Fotocamera frontale a specchio

Quando si fa un selfie con l’iPhone, noterete che la foto scattata è diversa da quella che si vede nell’anteprima dal vivo. Questo perché l’app Fotocamera mostra un’anteprima speculare, mentre la versione salvata non lo è. Con le novità fotocamera dell’iPhone gli utenti potranno abilitare una nuova opzione “Mirror Front Camera” per salvare la foto specchiata proprio come si vede realmente mentre si scatta il selfie.

Controllo dell’esposizione

Tra le novità fotocamera dell’iPhone un’altra nuova opzione disponibile con iOS 14 consentirà di impostare e bloccare il livello di esposizione per tutte le foto e i video. Ciò significa che non sarà più necessario scorrere il dito sullo schermo per regolare il livello di esposizione per ogni singolo scatto. Sfortunatamente, questa opzione è disponibile solo per iPhone XR e versioni successive.

Modalità notte aggiornata

Apple non ha cambierà il modo in cui funziona la modalità notturna di iPhone 11, ma la funzione utilizzerà anche il giroscopio incorporato per aiutare a mantenere l’iPhone stabile durante uno scatto. Con iOS14 si potrà anche interrompere una ripresa in modalità notturna.

