Sono emersi alcuni dettagli relativi alla prossima uscita del nuovo iPad Pro che sarà lanciato entro la fine dell’anno. Il blog Macotakara ha pubblicato alcune anticipazioni sul dispositivo, incluso il fatto che probabilmente non disporrà di un jack per le cuffie.

Nuovo iPad Pro : le dimensioni

Innanzitutto, il report offre ulteriori dettagli sulle dimensioni dell’iPad Pro 2018. Si dice che il modello da 10,5 pollici abbia le seguenti dimensioni: 247,5 mm x 178,7 mm x 6 mm, rispetto alle attuali dimensioni di 250,6 mm x 174,1 mm x 6,1 mm.

Il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici dovrebbe, invece, avere le seguenti dimensioni: 280mm x 215mm x 6.4mm, rispetto alle dimensioni del modello corrente con 305.7 x 220.6 x 6.9 mm. Con queste dimensioni, sembrerebbe che Apple si stia concentrando maggiormente sulla riduzione della dimensione complessiva del modello da 12,9 pollici, adattando il display in un corpo considerevolmente più piccolo.

Nuovo iPad Pro : Apple abbandona il jack per le cuffie

Il report continua spiegando che Apple potrebbe abbandonare il jack per le cuffie sui modelli di iPad Pro in arrivo entro quest’anno, una mossa che l’azienda ha già fatto con l’iPhone 7. Mentre Apple include un adattatore per cuffie da Lightning a 3,5 mm per facilitare l’uso dell’iPhone agli utenti affezionati alle cuffie tradizionali, non sembra farà lo stesso per gli utenti di iPad Pro.

Nuovo iPad Pro : arriva il Face ID

La relazione conferma anche che i modelli del nuovo iPad Pro disporranno del Face ID, ma rileva che non esiste alcun supporto per Face ID in modalità landscape come indicato da precedenti rapporti. Questo aspetto apporta, però, un aspetto problematico all’iPad Pro, che viene comunemente utilizzato in modalità orizzontale con accessori come la Smart Keyboard. Macotakara osserva, tuttavia, che Apple sta spostando lo Smart Connector sui modelli di quest’anno vicino al connettore Lightning.

Ciò che questo significa esattamente non è chiaro, ma il rapporto spiega che “la prossima Smart Keyboard per iPad Pro potrebbe essere cambiata e agganciarsi all’iPad in posizione verticale”. Questo sembra implicare che il nuovo iPad Pro si possa agganciare verticalmente alla Smart Keyboard, ma come funzionerebbe rimane vago al momento.

Macotakara, a volte, dispone di informazioni precise provenienti da fonti della supply chain. Ad ogni modo, queste anticipazioni devono essere prese col beneficio del dubbio poiché non sono confermate ufficialmente.