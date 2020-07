Il marchio cinese ritorna alla fascia media con un telefono dal prezzo più contenuto e con tutti i presupposti per competere sul mercato

Design molto curato, prodotto ben assemblato, contenuti tecnologici di livello. OnePlus Nord si presenta al pubblico con tutte le carte in regola per battagliare nella fascia media di mercato. Il nuovo smartphone è stato lanciato con un evento in remoto e con l’ausilio della realtà aumentata. Con OnePlus Nord per il marchio cinese si tratta di un ritorno alle origini, quando l’azienda fu fondata con l’idea di portare sul mercato Android un dispositivo economico ma capace di tenere testa agli smartphone top di gamma più blasonati, a partire dall’iPhone.

OnePlus Nord, design e prestazioni

Il dispositivo si presenta con un look elegante, in due colorazioni che gli donano un tocco di stile distintivo, Blue Marble e Gray Onyx. Le dimensioni sono piuttosto compatte, il display si ferma a 6,44 pollici, rendendo semplice impugnarlo e gestirlo anche con una mano. Proprio lo schermo, uno dei punti di forza dei prodotti OnePlus, non è stato sacrificato dal prezzo contenuto. Si tratta infatti di un ottimo Amoled con refresh rate a 90Hz.

OnePlus Nord offre una rosa di specifiche che i concorrenti mettono sul piatto a prezzi molto più elevati. Dalla connettività 5G ad una configurazione base di 8/128 GB ma disponibile anche nella versione top con 12/256 GB. Il prodotto è espandibile e dual sim. OnePlus Nord utilizza il processore Qualcomm Snapdragon 765G, un chipset pronto per il 5G che in questo 2020 sta trovando tantissimo spazio nella fascia medio-alta del mercato.

La batteria da 4.115 mAh garantisce una buona autonomia ma comunque c’è la Warp Charge 30T: la versione di OnePlus della ricarica super-veloce che in mezz’ora porta da 0 a 70% la batteria. Lo sblocco biometrico avviene con l’impronta (sensore sotto il display) o con il volto.

La fotocamera

Il reparto fotografico non punta sulle prestazioni di un top di gamma ma offre comunque al cliente un set di sostanza in grado di assolvere a qualsiasi compito. La fotocamera principale è infatti quella già vista sul OnePlus 8, ovvero una valida 48 megapixel con sensore Sony IMX86 e apertura da f/1.75. C’è anche una grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro e un sensore di profondità. Manca il teleobiettivo.

OnePlus Nord è invece il primo dispositivo dell’azienda a offrire una doppia fotocamera frontale in-display con risoluzione massima di 32 megapixel affiancato a un’ottica da 8 megapixel grandangolare da 105 gradi. Anche frontalmente è possibile catturare video in 4K a 60 fotogrammi al secondo.

Il punto di forza di OnePlus Nord resta quello di tutti gli OnePlus. L’interfaccia OxygenOS, che si conferma elegante, ricca di opzioni ma semplice da usare e sempre fluidissima anche su questo modello e che riceverà i 2 anni di aggiornamenti garantiti agli altri OnePlus top di gamma.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord si potrà comprare in Italia a partire dal 4 agosto in due versioni. Il modello base, con 8GB di RAM e 128GB di memoria costerà solo 399 €. È un prezzo molto buono date le caratteristiche, in particolare la disponibilità di uno spazio di memoria che è doppio rispetto alla media del segmento. Il modello superiore, con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, costa invece 499€.

