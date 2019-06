Pickup Tesla: Elon Musk rivela prezzo e caratteristiche

Elon Musk ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo pickup Tesla, tra cui una prima indicazione sul prezzo di partenza, che verosimilmente resterà sotto i $50.000, e su alcune delle funzionalità previste.

Elon Musk parla del pickup Tesla e ne rivela alcuni dettagli dalle caratteristiche tecniche fino al prezzo che sarà sotto i 50.000 dollari. In un intervento nel podcast Ride the Lighting, Elon Musk ha dato infatti indicazioni di massima sul prezzo e su alcune delle funzionalità che avrà il veicolo. Non è la prima volta che accade qualcosa del genere. In passato, il CEO di Tesla aveva infatti cercato suggerimenti per le funzionalità da aggiungere al nuovo veicolo ancora in fase di sviluppo e aveva rivelato alcune delle caratteristiche previste, come un’opzione per un range dai 740 ai 920 km circa, un motore a trazione integrale a due ruote motrici con sospensioni dinamiche e circa 136 tonnellate di capacità di trasporto.

Pickup Tesla: le dichiarazioni di Elon Musk

Per prima cosa, Musk ha confermato che Tesla mira a mantenere il prezzo iniziale inferiore ai $50.000:

Non vogliamo che sia molto costoso. Penso che debba partire da meno di $50.000, dovrebbe avere un prezzo di partenza di $49.000 max, idealmente meno. Non può essere inaccessibile, dev’essere qualcosa di conveniente. Ci saranno versioni del pickup più costose, ma bisognerà essere in grado di ottenere un ottimo pickup per $49.000 o meno.

Riguardo al design, Musk ha aggiunto che:

Dovrà essere incredibilmente funzionale dal punto di vista del carico e apparire, anche, incredibile, ma non assomiglierà ad un normale pickup: sembrerà piuttosto fantascientifico. Ciò significa che non sarà per tutti e se qualcuno volesse comprare un camion che assomiglia ai camion degli ultimi 20 o 40 anni, probabilmente non questo fa per loro.

Pickup Tesla: la misteriosa immagine di inizio anno

Il CEO di Tesla ha inoltre confermato che l’immagine del teaser criptico rilasciata all’inizio di quest’anno era proprio il fronte del nuovo pickup Tesla.

Molti hanno cercato di interpretare l’immagine sin da quando è stata mostrata fino al lancio del Modello Y e gli sforzi hanno portato a molte interessanti teorie.

Ecco alcuni dei rendering che ne sono derivati.

Un pickup in stile Blade Runner

Il CEO dell’azienda ha ribadito che sarà un progetto di pickup in stile “Blade Runner”, un’affermazione ripetuta da un po’ di tempo, ma è difficile sapere esattamente cosa intenda A quanto pare, però, alcune persone penseranno che “non sembra un pickup”. Probabilmente, quindi, Tesla sta optando per un design molto più aerodinamico; cosa, ovviamente, non convenzionale per un camioncino.

Musk ha inoltre paragonato il progetto, che ritiene dirompente, alla transizione tra cavallo, carrozza e automobile.

Pickup Tesla: performance

Per quanto riguarda le capacità del pickup Tesla, il CEO punta a standard sicuramente elevati:

Sarà un pickup più capace di altri furgoni. L’obiettivo è quello di realizzare un pickup migliore di un F-150 [della Ford] in termini di funzionalità e di essere una vettura sportiva migliore rispetto a una Porsche 911 standard. Questa è l’aspirazione.

A questo proposito: Ford ha recentemente confermato la sua intenzione di elettrificare il pick-up F150 e di investire nella startup di furgoni elettrici Rivian e nella collaborazione con essa per creare un altro veicolo elettrico.

In merito al nuovo veicolo di Tesla, è sicuro che la versione base da $50.000 potrà essere un buon pickup elettrico, ma c’è da immaginarsi che la maggior parte delle incredibili capacità a cui inizialmente ha alluso, come il range superiore ai 740 km etc, saranno riservate alle versioni molto più costose del pickup Tesla.

Comunque, la versione base dovrebbe tagliare significativamente il prezzo di partenza rispetto al Rivian R1T, che parte da $69.000 con una gamma di “oltre 420 miglia”.

Se Tesla riuscisse a raggiungere le performance vantate nell’intervallo di prezzo accennato, disporrebbe di qualcosa di estremamente interessante nel segmento.

Dobbiamo solo attendere ancora un po’ (all’inizio dell’anno Musk ha affermato che il pickup Tesla sarà disponibile verso l’estate) per scoprire tutti i dettagli.

