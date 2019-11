Playlist personalizzate di Spotify, si punta sui podcast

Si potranno ascoltare i podcast suggeriti in una nuova playlist personalizzata in base alle proprie abitudini

Le playlist personalizzate di Spotify in genere offrono precisi suggerimenti musicali basati sulla cronologia di ascolto. Un po’ di quella magia algoritmica sta arrivando adesso anche ai podcast, poiché Spotify ha annunciato una playlist dedicata chiamata “I tuoi podcast giornalieri” che si affiancherà agli elenchi musicali Discover Weekly e Daily Mix già esistenti.

La playlist apparirà solamente quando avrete ascoltato almeno quattro podcast negli ultimi 90 giorni. Sarà disponibile nell’area dedicata chiamata “I tuoi migliori podcast” nella scheda Home o nell’hub “Fatto per te” all’interno dell’app. Si tratta di una sperimentazione che non sarà inizialmente disponibile in tutti i paesi. E’ iniziata per ora in Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Svezia, Messico, Brasile, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Il popolare servizio di streaming, a inizio 2019, ha previsto che nel corso del tempo i contenuti non strettamente musicali avrebbero rappresentato il 20% degli ascolti totali. E ha iniziato a investire sui podcast. A fine agosto, grazie ad una indiscrezione su Twitter della ricercatrice Jane Manchun Wong, è emerso che la società abbia testato anche un tasto per semplificare la procedura di creazione di un nuovo podcast.

Playlist personalizzate di Spotify, realizzare podcast

Si chiama ‘Create your podcast’ e ha l’obiettivo di permettere a chiunque di realizzare il proprio podcast direttamente dallo smartphone, facilitando notevolmente le procedure per tutti coloro che vogliono avventurarsi in questo mondo. Al momento non ci sono dettagli sulla distribuzione di questa funzione a livello globale.

Secondo gli ultimi dati aggiornati alla trimestrale di ottobre, Spotify ha un bacino di 248 milioni di utenti attivi mensili e 113 milioni di abbonati paganti. Secondo la società di Daniel Ek il 14% dei suoi utenti ha iniziato ad ascoltare podcast, con gli Stati Uniti che rappresentano la quota maggiore di stream. Spotify ha lanciato i podcast per la prima volta nel 2015.

Playlist personalizzate di Spotify, si punta sui podcast - Ultima modifica: da