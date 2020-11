Il brand indipendente del produttore cinese Xiaomi propone un device sotto i 200 euro con una durata a piena ricarica di 3 giorni in utilizzo medio

POCO, brand low cost del produttore cinese Xiaomi, continua la sua espansione del catalogo dei propri smartphone e lo fa presentando ufficialmente il nuovo POCO M3. Uln telefono che cattura immediatamente l’attenzione con il suo design sorprendente. Ma che tenta di fare la sua fortuna integrando una enorme batteria da 6.000 mAh. Ma non solo. Anche con un display Full HD+ con Snapdragon 662 e un design particolare che vede un grosso comparto fotografico con sensore principale da 48MP.

Le principali caratteristiche di POCO M3

POCO M3 si attesta in quella categoria di smartphone sotto i 200 euro ed entra di conseguenza nell’affollatissima fascia entry-level. Per quanto riguarda la super batteria la durata (sostengono i produttori) è di oltre 5 giorni in condizioni di utilizzo leggero e di poco inferiore a 3 giorni in condizioni di utilizzo moderato. Per l’uso intenso invece sarà necessario dover stressare POCO M3 addirittura fino ad un giorno e mezzo prima che il device si scarichi completamente. Oltretutto lo smartphone possiede una batteria che permette la ricarica quanto mai rapida grazie al supporto con caricatore da 22,5W.

POCO M3 possiede poi un display Full HD+ Dot Drop da 6.53” da 2.340×1.080 pixel con un rapporto di contrasto di 1.500:1 in formato 19.5:9 e con un pannello Gorilla Glass 3 per la protezione ai graffi e alle cadute. C’è anche un doppio speaker per anche bassi potenti. POCO M3 è inoltre dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente che rende il design del display minimalista non compromettendone la fruibilità per l’utente.

E poi c’è il suo comparto fotografico. Qui POCO M3 vede la presenza di una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP, coadiuvata da una macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. Anteriormente la fotocamera frontale è da 8MP. Lato multimediale sono diverse le modalità che permettono particolari effetti sugli scatti o sui video: ‘Movie frame’ dà alle foto un effetto cinematografico, mentre il ‘Time-lapse’ sfrutta vari valori di velocità per catturare diverse scene. C’è anche la ‘Night Mode’ che migliora le foto scattate in ambienti bui aumentando il contrasto dei colori.

Prezzo e disponibilità

POCO M3 sarà disponibile in Italia in tre diverse colorazioni: Cool Blue, POCO Yellow, Power Black. Due saranno invece le configurazioni: 4GB di RAM+64GB di storage e 4GB di RAM+128GB di storage. Le vendite inizieranno dal prossimo 27 novembre in occasione del Black Friday. E solo per 24 ore fino a esaurimento scorte, saranno acquistabili su mi.com e su Amazon al prezzo speciale di 129,9 euro e 149,9 euro.

