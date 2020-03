Realme 6 e Realme 6 Pro: prezzi aggressivi con hardware top

I due nuovi smartphone dell’azienda asiatica entrano sul mercato con specifiche premium e costi super accessibili

L’azienda asiatica ha alzato il sipario sulla sua nuova serie di modelli dedicati alla fascia media dopo aver lanciato il top di gamma Realme X50 Pro 5G. Realme 6 e Realme 6 Pro sono ufficiali e promettono migliorie non da poco rispetto alla precedente generazione, ad un prezzo decisamente più che appetibile.

Entrambi gli smartphone condividono un pannello tutto schermo con un foro per la selfie camera, una soluzione LCD a 90 Hz, con risoluzione Full HD+. Realme 6 ha un singolo foro (con una fotocamera da 16 MP) mentre il fratello maggiore 6 Pro è dotato di una doppia selfie camera (da 18 + 8 MP, con grandangolo FOV 105°). In termini di dimensioni, i due dispositivi presentano una diagonale di 6.5/6.6 pollici, con un rapporto screen-to-body del 90.5/90.6% e protezione Gorilla Glass 5 (il livello di quest’ultima non è specificata per il modello base).

Le specifiche di Realme 6

Questo è il primo smartphone dell’azienda con il chipset MediaTek Helio G90T. La piattaforma a 12 nm offre una CPU octa-core con due core Cortex A76 da 2,05 GHz e sei core Cortex-A55 da 2 GHz a efficienza energetica, GPU Mali-G76 MC4 ed è accoppiata con 4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM.

Il Realme 6 racchiude un LCD da 6,5 ​​”, grande quanto il Realme 5 , ma la risoluzione è stata aggiornata a FullHD + e ora arriva con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Ha Gorilla Glass 3 nella parte superiore e un foro per la fotocamera selfie F / 2.0 da 16 MP con sensore da 1 / 3,1 “relativamente grande.

Sul retro sono presenti quattro snapper: uno principale da 64 MP con sensore Samsung ISOCELL Bright GW1, unità ultrawide da 8 MP f / 2.3, un obiettivo macro dedicato da 2 MP e un’unità ausiliaria B&W da 2 MP per migliorare le riprese del ritratto.

Realme 6 arriverà nelle versioni di archiviazione UFS2.1 da 64 GB e 128 GB ed entrambi avranno uno slot microSD dedicato accanto agli slot dual SIM.

All’interno, c’è anche una batteria da 4.300 mAh che potrebbe essere caricata in un’ora con il caricabatterie da 30 W nella confezione.

Le specifiche di 6 Pro

Il 6 Pro incorpora il nuovissimo chipset Snapdragon 720G . Costruito su un processo a 8 nm, ha una CPU Kryo 465 octa-core da 2,3 GHz, una GPU Adreno 618 e 6 GB o 8 GB di RAM.

Sfoggia un LCD da 6,6″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz e risoluzione FullHD +, che ha un foro di perforazione a forma di pillola che ospita due videocamere selfie. Questi includono un modulo Sony IMX471 da 16 MP f / 2.0 e uno snapper ultrawide da 8 MP con un campo visivo di 105 gradi.

Anche la configurazione sul retro è impressionante: la fotocamera principale da 64 MP è accompagnata da un teleobiettivo da 12 MP f / 2.5, uno snapper da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Inoltre supporta la stabilizzazione video UIS e UIS Max.

La batteria di Realme 6 Pro è la stessa del suo fratello minore, 4.300 mAh con supporto per una ricarica rapida da 30 W.

Entrambi i telefoni hanno anche l’interfaccia utente Realme con Android 10 che funge da base e Realme 6 Pro.

I prezzi

Per Realme 6 si parte da 159 € per il modello da 4/64 GB per poi salire a 183 € per quello da 6/128 GB. Si conclude con la variante maggiorata da 8/128 GB, venduta a 196 € .

Il prezzo di vendita di Realme 6 Pro parte da circa 208 € per la variante da 6/64 GB. Gli utenti che preferiscono tagli maggiorati hanno a disposizione i modelli da 6/128 GB e da 8/128 GB, rispettivamente venduti circa 220 € e e circa 233 €. Diciamo circa perché questi sono prezzi calcolati al cambio della rupia indiana, mercato in cui esordiranno i due smartphone. Bisognerà verificare poi se sul mercato europeo manterranno queste cifre super competitive.

