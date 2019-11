Samsung Galaxy A51: immagini in anteprima e caratteristiche

Un nuovo smartphone di fascia media della gamma Galaxy A pronto ad arrivare sul mercato

Torna in scena Samsung Galaxy A51. Dopo numerosi rumors sulle specifiche tecniche, questa volta grazie a nuove immagini di rendering. Lo smartphone di fascia media del colosso coreano che dovrà raccogliere l’eredità di Galaxy A50, provando a proseguire nel successo commerciale ottenuto dalla serie A al debutto quest’anno, alla luce delle indiscrezioni emerse fino ad ora sembra avere tutti i presupposti per ottenere consensi.

In una serie di rendering pubblicati da PriceBaba in collaborazione con OnLeaks, il Samsung Galaxy A51 rompe la copertura con una configurazione a quattro telecamere e uno schermo a perforazione frontale. Il rapporto rileva inoltre che Samsung ha iniziato a produrre in serie il Galaxy A51 nella sua struttura a Greater Noida, in India, e il telefono potrebbe arrivare sugli scaffali all’inizio del 2020.

Samsung Galaxy A51, le caratteristiche rumoreggiate

Si prevede che Samsung Galaxy A51 presenterà un design a incavo per la fotocamera selfie, posizionata nella parte centrale superiore. Il telefono avrà uno schermo Super AMOLED da 6,5 ​​pollici e il suo profilo misurerà 8,5 mm nel punto più spesso. Poiché il Galaxy A50s ha un sensore di impronte digitali in-display, si prevede che Samsung Galaxy A51 possa seguire lo stesso schema.

Dai rendering si nota una configurazione quad-camera sul retro assistita da un flash LED, alloggiato in un modulo rettangolare arrotondato. Si vocifera che la fotocamera principale di Samsung Galaxy A 51 potrebbe utilizzare un sensore da 48 MP, seguito da un obiettivo grandangolare da 12 MP, una teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 2x e un sensore di profondità da 5 MP.

Il Galaxy A51 dovrebbe essere alimentato dal chipset Exynos 9611 con 4 GB di memoria RAM e tagli da 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione. Il telefono esegue Samsung OneUI 2.0 basato su Android 10 immediatamente. Si parla di una batteria da 4.000 mAh e dovrebbe supportare la ricarica rapida così come per i modelli precedenti.

Possibile scheda tecnica dell’A51

Schermo Super AMOLED 6.5 pollici FHD

Chip Exynos 9611 (o Exynos 9630)

4/6GB RAM + 64/128GB

Fotocamera posteriore 32+12+12+5MP

Fotocamera anteriore 32MP

Batteria 4.000mAh con ricarica tramite USB Type-C

158.4 x 73.7 x 8.5 millimetri

Android 10 + One UI 2.0

Jack 3.5 mm per cuffie

