Samsung Galaxy S11: fotocamera da 108 MP e zoom 5x?

Il prossimo smartphone di punta molto atteso è il Samsung Galaxy S11 che probabilmente verrà lanciato nel primo trimestre del 2020 e come spesso accade i rumors iniziano a far trapelare dettagli sul possibile schema dei futuri smartphone. Sotto i fari in questa circostanza la tecnologia della fotocamera del prossimo Galaxy della famiglia Samsung.

La news rumoreggiata proviene da un sito coreano, The Elec , che afferma che il Galaxy S11 arriverà con un sensore della fotocamera da 108 MP e un obiettivo periscopio che supporta uno zoom ottico fino a 5x.

Quando si parla di Samsung raramente ci si focalizza sulle potenzialità della fotocamera, mai stato cavallo di battaglia sugli smartphone coreani, ma sappiamo anche che molte delle fotocamere utilizzate da altre marche provengono da Samsung e la società aveva già svelato un sensore con un enorme numero di megapixel. Ed era proprio quello da 108 MP destinato e promesso ai cinesi di Xiaomi. E detto fatto abbiamo conosciuto il potentissimo concept phone Mi Mix Alpha.

Non si pensava però che Samsung avrebbe realizzato di utilizzarlo sul suo prossimo top di gamma Samsung Galaxy S11. Un sensore da 108 MP avrebbe molti più megapixel rispetto alle fotocamere attualmente presenti negli smartphone, che non superano i 48 MP. La fotocamera da 108 MP catturerebbe i colori, la luce e il contrasto, in misura maggiore, e scatterebbe immagini più dettagliate in modo da poterle ingrandire senza perdere la qualità.

Vale la pena sottolineare che Elec non è affatto una fonte provata o affidabile, quindi meglio prendere il rumors con le pinze. Tuttavia, poiché i telefoni Samsung sono fabbricati in Corea, la stampa locale ha spesso stretti legami con i produttori, quindi non è fuori discussione possa essere notizia veritiera.

Ci sono altri motivi per dubitare di questo rumors. Il Samsung Galaxy S10 era arrivato con una fotocamera da 16 MP e due da 12 MP, che sono tagli di megapixel piuttosto bassi.

Se Samsung dovesse lanciare il Galaxy S11 con una fotocamera da 108 MP sarebbe un cambio di rotta epocale per l’azienda. E inoltre bisogna tener conto degli accordi presi dopo la partnership avviata con Xiaomi.

Scopriremo se il Samsung Galaxy S11 avrà o meno un sensore della fotocamera da 108 MP e uno zoom ottico 5x a febbraio o marzo 2020.

